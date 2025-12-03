Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori
Președinția Republicii Moldova, 3 decembrie 2025 16:10
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți.
Acum 24 ore
17:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Președinția Republicii Moldova
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.
Ieri
09:20
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a felicitat pe toți românii cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri.
26 noiembrie 2025
21:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Receptia organizată cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care continuă să ne inspire și astăzi.
21:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.
21 noiembrie 2025
16:50
Președinta Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai mass-media și ai societății civile.
11:30
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
19 noiembrie 2025
14:10
Ziua de 20 noiembrie declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
18 noiembrie 2025
13:50
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Președinția Republicii Moldova
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum.
11 noiembrie 2025
15:50
Președinta Maia Sandu la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE).
11:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
7 noiembrie 2025
15:50
Președinta Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
11:50
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Președinția Republicii Moldova
Stimată doamnă Președintă Metsola, Dragă Roberta, Mă bucur să spun din nou: bine ați revenit la Chișinău! Ultima Dvs vizită a avut loc într-o zi memorabilă pentru noi — la Adunarea Națională „Moldova Europeană”.
5 noiembrie 2025
13:20
Președinta Maia Sandu va susține vineri o conferință de presă comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține vineri o conferință de presă comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, începând cu ora 10:50.
4 noiembrie 2025
21:20
Președinta Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
21:00
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Bruxelles # Președinția Republicii Moldova
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta, Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni, Este o mare plăcere să văd atâția prieteni ai Moldovei aici, în această seară. Fiecare dintre Dumneavoastră, în felul său, ne-a ajutat să facem față numeroaselor provocări din ultimii ani — și, în pofida acestora, să mergem înainte pe drumul nostru european. În numele oamenilor din Moldova, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi într-o perioadă dificilă.
3 noiembrie 2025
13:50
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles.Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.
