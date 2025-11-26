Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României

21:00

Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta, Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni, Este o mare plăcere să văd atâția prieteni ai Moldovei aici, în această seară. Fiecare dintre Dumneavoastră, în felul său, ne-a ajutat să facem față numeroaselor provocări din ultimii ani — și, în pofida acestora, să mergem înainte pe drumul nostru european. În numele oamenilor din Moldova, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi într-o perioadă dificilă.