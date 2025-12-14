Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țara noastră care marchează Hanukkah
Președinția Republicii Moldova, 14 decembrie 2025 16:40
Șefa statului Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din Republica Moldova care, începând de astăzi și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – un simbol al luminii și al speranței.
• • •
Alte ştiri de Președinția Republicii Moldova
Acum 30 minute
16:40
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țara noastră care marchează Hanukkah # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din Republica Moldova care, începând de astăzi și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – un simbol al luminii și al speranței.
Acum 4 ore
13:50
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă # Președinția Republicii Moldova
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026.
12:30
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides # Președinția Republicii Moldova
Domnule Președinte Christodoulides, Dragă Nikos, Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă și pentru ospitalitatea generoasă. Mă bucur să mă aflu în Cipru, într-un moment în care țara dumneavoastră se pregătește să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie.
11 decembrie 2025
09:20
Șefa statului, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
10 decembrie 2025
16:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
8 decembrie 2025
11:30
Președinta Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu a participat, astăzi, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali.
09:34
Excelențele Voastre, Stimați reprezentanți ai presei, Doamnelor și domnilor, Vreau să încep prin a vă mulțumi. În ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă. Ați fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea noastră a fost supusă unor presiuni uriașe.
4 decembrie 2025
18:10
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării noastre și pe suportul instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.
3 decembrie 2025
16:40
Președinta Republicii Moldova a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți.
2 decembrie 2025
17:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Președinția Republicii Moldova
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.
09:20
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
1 decembrie 2025
16:00
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a felicitat pe toți românii cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri.
26 noiembrie 2025
21:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Receptia organizată cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care continuă să ne inspire și astăzi.
21:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.
21 noiembrie 2025
16:50
Președinta Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai mass-media și ai societății civile.
11:30
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
19 noiembrie 2025
14:10
Ziua de 20 noiembrie declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
18 noiembrie 2025
13:50
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Președinția Republicii Moldova
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.