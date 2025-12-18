Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet și pașaport. A fost depistat doar pentru că aeronava era plină

12:50

Trei persoane au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un accident rutier produs miercuri seara, 17 decembrie, între localitățile Congaz și Svetlîi din raionul Comrat. Potrivit poliției, șoferul unui Volkswagen Sharan nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și a tamponat din spate un tractor de model „T-25” cu remorcă, condus […] Articolul VIDEO Accident violent în raionul Comrat: Două mașini s-au lovit cu un tractor. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.