VIDEO Orban: Ideea utilizării activelor rusești pentru Ucraina este „moartă” la summitul UE

Guvernul intenționează să înghețe temporar angajările în sectorul bugetar, pentru posturile vacante existente până la 30 noiembrie 2025. Măsura ar urma să fie aplicată până la sfârșitul anului 2026 și este propusă de Ministerul Finanțelor, transmite bani.md. Potrivit proiectului, peste 9.200 de funcții vacante din instituțiile finanțate de la bugetul de stat nu vor mai