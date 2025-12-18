07:50

Vicepreședintele Parlamentului de la Kiev, Oleksandr Korniyenko, a fost ales noul lider al partidului de guvernământ „Slujitorul Poporului”, formațiune fondată de actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski. Informația a fost relatată de The Kyiv Independent. Schimbarea de la vârful partidului este pusă de mai multe voci de la Kiev în legătură cu posibila organizare a […] Articolul Partidul lui Zelenski are un nou lider după presiunile făcute de Trump. Noi speculații despre alegeri la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.