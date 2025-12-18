Moș Crăciun din Parlament! Deputații pot îndeplini dorințele a 101 copii cu dizabilități din întreaga țară
Realitatea.md, 18 decembrie 2025 14:10
Deputații din Republica Moldova vor avea ocazia să intre în rolul lui Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități din întreaga țară. O inițiativă în acest sens a fost propusă de deputata PAS, Ludmila Adamciuc. Scrisorile au fost scrise de către copii, împreună cu părinții și îngrijitorii, iar parlamentarii pot alege să îndeplinească aceste dorințe […] Articolul Moș Crăciun din Parlament! Deputații pot îndeplini dorințele a 101 copii cu dizabilități din întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
14:30
Aproximativ 10.000 de fermieri din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale Uniunii Europene au ieșit joi, 18 decembrie, pe străzile Bruxelles pentru a denunța impactul politicii agricole UE și controversatul acord al Uniunii cu țările Mercosur, transmite The Brussels Time. Traficul din capitala belgiană a fost complet perturbat, exact în ziua în […] Articolul VIDEO Protest masiv al fermierilor la Bruxelles în timpul summitului UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:10
Moș Crăciun din Parlament! Deputații pot îndeplini dorințele a 101 copii cu dizabilități din întreaga țară # Realitatea.md
Deputații din Republica Moldova vor avea ocazia să intre în rolul lui Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități din întreaga țară. O inițiativă în acest sens a fost propusă de deputata PAS, Ludmila Adamciuc. Scrisorile au fost scrise de către copii, împreună cu părinții și îngrijitorii, iar parlamentarii pot alege să îndeplinească aceste dorințe […] Articolul Moș Crăciun din Parlament! Deputații pot îndeplini dorințele a 101 copii cu dizabilități din întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:00
VIDEO Va avea Chișinăul buget pentru 2026? Ceban: Este pregătit și va fi propus spre vot # Realitatea.md
Bugetul municipal pentru anul 2026 este pregătit și, după multiple consultări, este gata să fie propus spre vot în ședința Consiliului Municipal. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Întrebat dacă este interesat ca Chișinăul să aibă un buget, Ion Ceban a declarat că nu face […] Articolul VIDEO Va avea Chișinăul buget pentru 2026? Ceban: Este pregătit și va fi propus spre vot apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Ghid practic pentru antreprenori: Vânzările de azi nu mai încep la tejghea – ci online, în conversații, în mesaje sau pe rețelele sociale. Iar clienții așteaptă totul rapid, sigur și fără complicații, citează bani.md. Cu MIA – Plăți Instant, sistemul național de plăți creat de Banca Națională a Moldovei, poți transforma orice interacțiune într-o tranzacție […] Articolul Cum să-ți digitalizezi vânzările în 3 pași simpli cu MIA apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Dan Perciun, despre majorarea salariilor profesorilor: creșterile depind de ritmul economiei # Realitatea.md
Salariile profesorilor vor fi aliniate treptat la salariul mediu pe economie în următorii patru ani, iar în 2026 alocația per elev ar urma să crească cu 8–10%. Totodată, procesul de optimizare a rețelei școlare va permite redirecționarea resurselor către instituțiile cu un număr mai mare de elevi. Precizările au fost făcute de ministrul Educației și […] Articolul Dan Perciun, despre majorarea salariilor profesorilor: creșterile depind de ritmul economiei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Trei polițiști de frontieră ruși au intrat ilegal pe teritoriul Estoniei prin râul Narva pe 17 decembrie 2025, petrecând aproximativ 20 de minute, potrivit presei locale. În acest timp, grănicerii ruși ar fi „studiat ceva”, conform relatărilor. Ministrul de interne estonian, Igor Taro, a declarat că nu este clar dacă incidentul a fost intenționat și […] Articolul VIDEO Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Parlamentul Georgiei a adoptat amendamente la Codul Electoral, care interzic cetățenilor să voteze în afara țării. Arcil Gorduladze, unul dintre autorii inițiativei legislative și președintele comisiei juridice, a declarat că interdicția are drept scop „prevenirea interferențelor externe”, transmite IPN. Arcil Gorduladze a precizat că, începând cu alegerile parlamentare din 2028, în străinătate nu vor fi […] Articolul Parlamentul Georgiei interzice votul cetățenilor în străinătate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:20
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea angajatorilor # Realitatea.md
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea desfășura controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor, după ce Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care modifică modul de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor inițiativei, noile prevederi au drept scop […] Articolul Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea angajatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Autoritățile de la Kremlin au anunțat joi, 18 decembrie, că au condamnat la 13 ani de închisoare un cetățean britanic, acuzat că a luptat ca mercenar de partea Ucrainei, împotriva Rusiei, scrie Media Fax, citând Reuters. Potrivit Procuraturii Generale a Rusiei, Hayden Davies a fost judecat de o instanță din Donețk-ul ocupat. Davies ar fi […] Articolul Britanic condamnat la 13 ani de închisoare în Rusia pentru că a luptat în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
RED Nord cere 517,4 mln de lei pentru distribuția energiei electrice, ANRE taie „doar” 56 milioane # Realitatea.md
Costurile de bază pentru distribuția energiei electrice la S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” (RED Nord) vor ajunge la aproximativ 517,4 milioane de lei pentru primul an al noii perioade de reglementare, potrivit calculelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). RED Nord a solicitat inițial aprobarea unor costuri de bază în valoare de 573,9 […] Articolul RED Nord cere 517,4 mln de lei pentru distribuția energiei electrice, ANRE taie „doar” 56 milioane apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost deschis circulației începând de astăzi, oferind o alternativă pentru redirecționarea transportului de mare tonaj în afara localității. Potrivit autorităților, noua infrastructură va reduce zgomotul și poluarea în oraș, va spori siguranța rutieră și va proteja străzile urbane de uzura provocată de traficul greu. Modernizarea sectorului de drum […] Articolul Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Premierul a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți cetățenii” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia despre cooperarea dintre administrația publică centrală și cea locală, relansarea economiei, beneficiile integrării europene și proiectele realizate în regiune. Șeful Executivului a subliniat că, datorită eforturilor comune, în UTA Găgăuzia au fost implementate proiecte care au contribuit la […] Articolul Premierul a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți cetățenii” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Accident violent în raionul Comrat: Două mașini s-au lovit cu un tractor. Sunt victime # Realitatea.md
Trei persoane au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un accident rutier produs miercuri seara, 17 decembrie, între localitățile Congaz și Svetlîi din raionul Comrat. Potrivit poliției, șoferul unui Volkswagen Sharan nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și a tamponat din spate un tractor de model „T-25” cu remorcă, condus […] Articolul VIDEO Accident violent în raionul Comrat: Două mașini s-au lovit cu un tractor. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Orban: Ideea utilizării activelor rusești pentru Ucraina este „moartă” la summitul UE # Realitatea.md
Ideea de a utiliza active rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei este „moartă”, potrivit premierului Ungar Viktor Orban, prezent la summitul liderilor UE din 18-19 decembrie de la Bruxelles. Premierul ungar a explicat că propunerea nu va primi majoritatea voturilor necesare pentru a fi adoptată. „Poziția Ungariei este că nu susținem acest lucru. Și aici ar […] Articolul VIDEO Orban: Ideea utilizării activelor rusești pentru Ucraina este „moartă” la summitul UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:30
40 de percheziții în România: Moldoveni, vizați într-un dosar de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei # Realitatea.md
Zeci de percheziții au fost efectuate joi, 18 decembrie, de procurorii Parchetului General din România, într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiarii investigați se numără și cetățeni moldoveni, potrivit informațiilor difuzate de Antena3 CNN. Ancheta scoate la iveală o rețea complexă în care sunt implicați avocați din […] Articolul 40 de percheziții în România: Moldoveni, vizați într-un dosar de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
BANI.MD: Scandalul drepturilor de autor ajunge în Parlament. Auzații de monopol și incompetență # Realitatea.md
Deputatul Ion Chicu a cerut includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a audierii conducerii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), invocând informații „șocante” apărute în urma audierilor desfășurate la Comisia Economie, Buget și Finanțe privind funcționarea asociațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor, transmite BANI.MD. Potrivit deputatului, asociațiile de gestiune colectivă, sub […] Articolul BANI.MD: Scandalul drepturilor de autor ajunge în Parlament. Auzații de monopol și incompetență apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
O bătaie a avut loc miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul de la Sofia, în timpul dezbaterilor privind bugetul de stat, scrie Digi 24. Incidentul s-a produs pe fondul unor tensiuni politice puternice legate de proiectul bugetar, aflat în dezbatere în plenul legislativului bulgar. Reprezentanți ai alianței electorale Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat […] Articolul VIDEO Fără bătaie nu e buget: scandal în Parlamentul Bulgariei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Armata Rusiei a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de 18 decembrie, fiind vizate 12 regiuni ale țării. În orașul Cerkasî, cel puțin șase persoane au fost rănite după ce dronele au lovit mai multe locuințe. Atacul a afectat și infrastructura energetică, iar o parte a orașului a rămas fără electricitate. Autoritățile locale […] Articolul VIDEO Noapte de coșmar pentru Ucraina: mai multe victime în urma atacurilor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Șocant. Un bărbat și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără # Realitatea.md
Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată de Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. La data de 1 februarie 2025, inculpatul se afla acasă împreună cu o tânără de 20 de ani, […] Articolul Șocant. Un bărbat și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu în plenul Legislativului, pe subiectul executării bugetului de stat pentru a doua jumătate a anului 2025. Vicepreședintele Parlamentului și al fracțiunii PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat că prim-ministrul are obligația legală de a prezenta un raport privind modul în care au fost cheltuiți banii […] Articolul Socialiștii cer audierea premierului Alexandru Munteanu, în Parlament. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au atins un maxim al ultimilor trei ani # Realitatea.md
Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au crescut cu 27% în perioada ianuarie – octombrie 2025, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Potrivit ziarului rus RBC, care citează un studiu al agenției DSM Group, în primele zece luni ale anului au fost vândute 1,96 milioane de doze, în valoare totală de […] Articolul Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au atins un maxim al ultimilor trei ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Schimb de replici între Usatîi și Grosu: ”Doamne ferește, duc să peste pustii!”, ”Aveți curaj!” # Realitatea.md
Un schimb de replici a avut loc în plenul Parlamentului între liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și președintele Legislativului, Igor Grosu, în contextul dezbaterilor privind modificarea Regulamentului Parlamentului și a ordinii de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care au fost gestionate discuțiile din ședință, acuzând o „imitare de luptă” între guvernare și opoziție. […] Articolul VIDEO Schimb de replici între Usatîi și Grosu: ”Doamne ferește, duc să peste pustii!”, ”Aveți curaj!” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
O Skoda s-a tamponat astăzi dimineața, 18 decembrie, cu un Mercedes pe strada Ismail din Chișinău. În urma impactului, autovehiculele au fost avariate. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului. Precizăm că, în urma imaginilor video publicate pe rețelele de socializare, în zonă s-au format ambuteiaje, iar […] Articolul VIDEO Haos pe strada Ismail. O Skoda a tamponat un Mercedes apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Se clatină scaunul lui Catlabuga: PN a înregistrat o moțiune simplă pe politicile din agricultură # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament o moțiune simplă asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, invocând lipsa finanțărilor, problemele din sistemul de subvenționare și situația critică în care se află agricultorii. Autorul moțiunii, Serghei Ivanov, care este și președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a atras atenția asupra executărilor […] Articolul VIDEO Se clatină scaunul lui Catlabuga: PN a înregistrat o moțiune simplă pe politicile din agricultură apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Ursula von der Leyen: Două opțiuni pentru finanțarea Ucrainei „Nu plecăm până nu asigurăm banii” # Realitatea.md
Astăzi, 18 decembrie, la Bruxelles începe ultimul summit al Uniunii Europene din 2025, în cadrul căruia liderii europeni discută mecanismele de finanțare pentru Ucraina în următorii doi ani. Pe agenda reuniunii se află acoperirea nevoilor de apărare ale Ucrainei, într-un context în care sprijinul financiar este considerat esențial pentru stabilitatea regională. Înainte de începerea summitului, […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen: Două opțiuni pentru finanțarea Ucrainei „Nu plecăm până nu asigurăm banii” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Igor Grosu spune că nu știa despre numirea lui Recean la Bursa Internațională a Moldovei # Realitatea.md
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că nu a cunoscut despre numirea fostului premier Dorin Recean în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei, afirmând că a aflat despre acest lucru din presă. Întrebat cum comentează revenirea lui Recean în spațiul public, după ce acesta anunțase recent […] Articolul Igor Grosu spune că nu știa despre numirea lui Recean la Bursa Internațională a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Raport CJI: Dezinformarea despre UE persistă pe YouTube și după alegeri. Ce narațiuni sunt promovate # Realitatea.md
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a publicat astăzi un nou raport de monitorizare privind narațiunile de dezinformare difuzate pe platforma YouTube în spațiul informațional al Republicii Moldova. Potrivit raportului, și în afara campaniilor electorale, numeroase canale de YouTube mențin un cadru narativ constant care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a Republicii Moldova. […] Articolul Raport CJI: Dezinformarea despre UE persistă pe YouTube și după alegeri. Ce narațiuni sunt promovate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:30
VIDEO Dimineață tragică în Transnistria. O femeie, găsită fără suflare într-o casă cuprinsă de foc # Realitatea.md
O pensionară a decedat într-un incendiu produs astăzi dimineața, 18 decembrie, într-un apartament din regiunea transnistreană. Flăcările au izbucnit într-un bloc cu cinci etaje. Potrivit presei din regiune, fumul a fost observat de o vecină, care a alertat ulterior pompierii. Ajunși la fața locului, aceștia au stabilit că într-o cameră ardeau paturile, ferestrele erau închise […] Articolul VIDEO Dimineață tragică în Transnistria. O femeie, găsită fără suflare într-o casă cuprinsă de foc apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Astăzi, 18 decembrie, continuă procesul de judecată în dosarul ”furtul miliardului”, în care este cercetat penal fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. În timp ce presa îl aștepta pe Vlad Plahotniuc și pe cel de-al treilea martor al apărării, Ion Ropot, fost administrator special al BEM, în sala de judecată a apărut ex-premierul Vlad Filat. Filat […] Articolul VIDEO Întâlnire de gradul zero! Cei doi Vlazi, față în față, la judecată apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un automobil a ajuns în gardul unei gospodării din raionul Sîngerei, după ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor climaterice. Accidentul rutier s-a produs miercuri, 17 decembrie, la intrarea în localitatea Vrănești. În urma impactului, gardul s-a prăbușit, iar mașina a fost avariată. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Oamenii legii stabilesc […] Articolul Impact violent la Sîngerei! Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei gospodării apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Compania International Tobacco SRL aniversează 20 de ani de activitate, un parcurs caracterizat prin consecvență, responsabilitate și contribuții constante la economia națională. Aniversarea a fost consemnată printr-un eveniment dedicat, care a reunit parteneri, reprezentanți ai mediului asociativ, antreprenori și reprezentanți ai presei. În cei 20 de ani de activitate, International Tobacco s-a afirmat ca un […] Articolul International Tobacco SRL marchează 20 de ani de activitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
VIDEO „Dacă nu ajutați, măcar nu încurcați”. Ion Ceban, despre disputa privind statutul juridic al Arcului de Triumf # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a revenit cu explicații privind statutul juridic al Arcului de Triumf, respingând afirmațiile potrivit cărora monumentul ar aparține Primăriei sau ar fi gestionat exclusiv de autoritatea locală. Declarațiile au fost făcute atât într-o postare publicată pe Telegram, cât și în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. „Am pus punct […] Articolul VIDEO „Dacă nu ajutați, măcar nu încurcați”. Ion Ceban, despre disputa privind statutul juridic al Arcului de Triumf apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei ample inițiative de securitate denumite ”linia de apărare baltică”. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 decembrie, de Centrul eston pentru investiții în apărare, într-un context regional marcat de tensiuni persistente între statele baltice și Federația Rusă, relatează Newsweek, […] Articolul Estonia a început construcţia de buncăre şi tranşee antitanc la graniţa cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadâr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. Ulterior, va merge […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi o vizită de lucru în Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Poliția Națională aniversează 35 de ani de activitate, un drum marcat de dedicare, sacrificiu și responsabilitate față de siguranța publică. Cu acest prilej, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, transmite un mesaj de recunoștință tuturor celor care au contribuit la consolidarea instituției. „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. […] Articolul Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește 35 de ani de activitate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:30
Ministra Agriculturii, despre avansarea soțului său la gradul de chestor: „Mă mândresc cu el. Merită. Este mult prea modest” # Realitatea.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a comentat public avansarea în grad a soțului său, Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații, care a primit gradul special de chestor, echivalent cu cel de general. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Întrebată dacă avansarea acestuia ține de principiul meritocrației […] Articolul Ministra Agriculturii, despre avansarea soțului său la gradul de chestor: „Mă mândresc cu el. Merită. Este mult prea modest” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Reprezentanți ai SUA și Rusiei urmează să se întâlnească în acest weekend la Miami, în contextul demersurilor administrației Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Emisarii lui Donald Trump le vor prezenta oficialilor ruși concluziile celei mai recente runde de discuții, în condițiile în care Moscova nu și-a schimbat semnificativ poziția, afirmă surse citate de Politico. Discuții SUA–Rusia […] Articolul Războiul din Ucraina, pe agenda întâlnirii SUA–Rusia de la Miami apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Partidul lui Zelenski are un nou lider după presiunile făcute de Trump. Noi speculații despre alegeri la Kiev # Realitatea.md
Vicepreședintele Parlamentului de la Kiev, Oleksandr Korniyenko, a fost ales noul lider al partidului de guvernământ „Slujitorul Poporului”, formațiune fondată de actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski. Informația a fost relatată de The Kyiv Independent. Schimbarea de la vârful partidului este pusă de mai multe voci de la Kiev în legătură cu posibila organizare a […] Articolul Partidul lui Zelenski are un nou lider după presiunile făcute de Trump. Noi speculații despre alegeri la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 18 decembrie # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 18 decembrie 2025. Potrivit cursului publicat de BNM, euro este cotat la 19 lei și 79 de bani, în ușoară scădere față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16 lei și 90 de bani. Leul românesc este stabilit […] Articolul Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 18 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Vreme mohorâtă, dar caldă pentru mijlocul lui decembrie. Ce temperaturi se înregistrează astăzi în țară # Realitatea.md
Astăzi, 18 decembrie, în Republica Moldova avem parte de cer noros, însă fără precipitații. Potrivit meteorologilor, în dimineții se formează ceață slabă, iar vântul suflă slab pe întreg teritoriul țării. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă a anului. Ziua, maximele ajung până la +10 grade Celsius, iar noaptea valorile termice coboară până la +1 grad. […] Articolul Vreme mohorâtă, dar caldă pentru mijlocul lui decembrie. Ce temperaturi se înregistrează astăzi în țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Georgienii nu vor mai putea vota din străinătate, din cauza unei noi legi care permite exercitarea dreptului de vot doar pe teritoriul țării. Cetățenii Georgiei vor putea vota doar pe teritoriul țării, după ce Parlamentul de la Tbilisi a adoptat miercuri modificări la Codul Electoral, scrie mediafax.ro. Amendamentele au fost aprobate cu 79 de voturi […] Articolul Parlamentul georgian adoptă un proiect de lege care interzice votul în străinătate apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal că vor să facă din anul viitor un an de război” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, miercuri, 17 decembrie curent, că sunt semnale care arată că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei, după declarația omologului său de la Moscova, Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează […] Articolul Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal că vor să facă din anul viitor un an de război” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
După mai bine de 16 ani, un tren a traversat din nou Prutul pe ruta feroviară Prut–Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România). Potrivit CFM, testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare, precum și confirmarea funcționalității […] Articolul VIDEO După 16 ani, trenul traversează din nou Prutul pe podul Cantemir–Fălciu apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Sprijin european pentru educația agricolă: Stațiune didactică modernă inaugurată la Svetlîi, UTA Găgăuzia # Realitatea.md
Peste 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, UTA Găgăuzia, vor învăța de acum în condiții moderne de instruire practică, grație unei noi stațiuni de peste 800 m², de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole, construită. Noua infrastructură include două laboratoare specializate: un laborator de sortare și ambalare a produselor […] Articolul Sprijin european pentru educația agricolă: Stațiune didactică modernă inaugurată la Svetlîi, UTA Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Ludmila Catlabuga: Obligațiunile de stat ar putea ajuta fermierii în relația cu băncile # Realitatea.md
Datoriile pe care Guvernul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a facilita accesul agricultorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Ministra susține că această măsură […] Articolul Ludmila Catlabuga: Obligațiunile de stat ar putea ajuta fermierii în relația cu băncile apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
O fabrică din Iași, cumpărată de cel mai bogat ucrainean: Țevile vor fi exportate. Ce se întâmplă cu angajații # Realitatea.md
Grupul ucrainean Metinvest a cumpărat compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, finalizând tranzacția pe 16 decembrie. Prin această achiziție, Metinvest intră oficial pe piața de producție din România. Fabrica din Iași produce țevi structurale sudate destinate sectoarelor de construcții, inginerie, infrastructură și agricultură și are o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an, […] Articolul O fabrică din Iași, cumpărată de cel mai bogat ucrainean: Țevile vor fi exportate. Ce se întâmplă cu angajații apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Premiile Oscar 2026: Primele selecții oficiale în 12 categorii, anunțate de Academie # Realitatea.md
Academia de film americană a anunțat marți, 16 decembrie curent, listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediție a premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional”, informează agerpres.ro. Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte și Științe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituția care decernează premiile […] Articolul Premiile Oscar 2026: Primele selecții oficiale în 12 categorii, anunțate de Academie apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Ucraina primește un nou ajutor militar din Norvegia: Muniție pentru F-16 și rachete ghidate cu laser # Realitatea.md
Norvegia a anunţat un nou pachet de armament american pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro. Pachetul include muniţie pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser şi rachete cu rază lungă de acţiune, într-un efort de a consolida capacităţile de apărare ale Kievului în faţa atacurilor Rusiei. Prim-ministrul Norvegiei, Jonas […] Articolul Ucraina primește un nou ajutor militar din Norvegia: Muniție pentru F-16 și rachete ghidate cu laser apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Șocant! O femeie a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții mai multor magazine # Realitatea.md
O femeie a fost arestată în SUA pentru că a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții a două magazine Walmart, scrie Libertatea.ro. Totul a început pe 5 decembrie în Biloxi, un oraș din sudul Statelor Unite ale Americii. Un client a reclamat că a găsit o lamă de ras […] Articolul Șocant! O femeie a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții mai multor magazine apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Te trec fiorii! Un apartament a fost mistuit de o explozie, iar un pompier a scăpat prin minune # Realitatea.md
Un apartament din Ural, Kazahstan, a fost distrus în urma unei explozii puternice, în timp ce pompierii interveneau pentru a stinge incendiul. Unul dintre pompieri, aflat la geamul locuinței, a supraviețuit ca prin minune în momentul în care explozia a devastat interiorul acesteia în flăcări, scrie Digi24.ro. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Te trec fiorii! Un apartament a fost mistuit de o explozie, iar un pompier a scăpat prin minune apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.