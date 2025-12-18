ANSA trage un semnal de alarmă! Icrele procurate din surse neautorizate pot pune sănătatea în pericol

14:00

Bugetul municipal pentru anul 2026 este pregătit și, după multiple consultări, este gata să fie propus spre vot în ședința Consiliului Municipal. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Întrebat dacă este interesat ca Chișinăul să aibă un buget, Ion Ceban a declarat că nu face […]