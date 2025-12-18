Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice, deoarece valurile de căldură devin „noua normalitate”
Realitatea.md, 18 decembrie 2025 22:30
Spania înființează o rețea națională de adăposturi climatice înaintea verii viitoare, a anunțat premierul Pedro Sanchez. Rețeaua va include adăposturi climatice care au fost deja înființate în Barcelona și Țara Bascilor, informează adevărul.ro. În cadrul unei conferințe, Sanchez a prezentat în detaliu planul țării de a aborda gravitatea crescândă a schimbărilor climatice prin intermediul a
• • •
Acum 5 minute
22:50
Cum a reușit un pasager să urce în avion fără bilet și pașaport. A fost depistat doar pentru că aeronava era plină # Realitatea.md
Un călător a reușit să se strecoare într-un zbor British Airways la Heathrow fără bilet de îmbarcare sau pașaport. Acesta a fost descoperit doar după ce a ocupat în mod repetat locurile altor pasageri, scrie adevărul.ro. Bărbatul s-a îmbarcat în cursa BA către Oslo, după ce ar fi stat în spatele călătorilor la controlul de
Acum 30 minute
22:30
Acum o oră
22:00
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanții de securitate puternice pentru Kiev # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi, 18 decembrie curent, aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns „devastator", relatează euronews.ro. Într-o conferinţă de
Acum 2 ore
21:30
Cameră specială de audiere a copiilor victime și martori ai infracțiunilor, inaugurată la Judecătoria Chișinău # Realitatea.md
Copiii victime și martori ai infracțiunilor vor fi audiați într-un spațiu special amenajat la sediul central al Judecătoriei Chișinău, conceput pentru a reduce stresul emoțional și a preveni revictimizarea pe durata procedurilor judiciare. Noua cameră este echipată cu mobilier adecvat vârstei minorilor, tehnică modernă de înregistrare audio-video și un decor prietenos, menit să reducă stresul
21:10
Punctele Palanca–Maiaki și Tudora–Starokazacie, redeschise pentru trecerea frontierei # Realitatea.md
Punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe" și „Tudora–Starokazacie" au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță Poliția de Frontieră. Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, autoritățile recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei „Otaci-Moghilev-Podolsk", situat în nordul Republicii Moldova. „Pentru
Acum 4 ore
20:50
Termenul limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor va fi extins până pe 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi, 18 decembrie curent, de Parlament în primă lectură, transmite IPN. Președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a precizat că documentul vizează și extinderea
20:30
Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale: „Ați fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității țării” # Realitatea.md
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului. Șefa statului a subliniat că Poliția Națională a evoluat odată cu
20:10
Descoperire uluitoare: o gaură neagră supermasivă rătăcește prin Univers cu peste 3 milioane km/h # Realitatea.md
O gaură neagră supermasivă, cu o masă estimată la 10 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui, a fost descoperită rătăcind prin spațiu cu o viteză uimitoare de 3,5 milioane de kilometri pe oră (aproximativ 1000 km/s). Descoperirea a fost realizată cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb (JWST), potrivit Space.com, citat de un
19:50
Liderii UE au căzut de acord să exploreze folosirea activelor rusești pentru Ucraina, Zelenski susține împrumutul # Realitatea.md
Liderii Uniunii Europene au convenit în cadrul summitului de joi de la Bruxelles să exploreze opțiunea de finanțare a Ucrainei în perioada 2026-2027 prin utilizarea activelor rusești înghețate, mai degrabă prin intermediul unor împrumuturi comune, a anunțat prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, transmite HotNews, citând Reuters. Comisia Europeană propusese inițial ca activele înghețate ale băncii centrale
19:30
Amenințarea nucleară – mai aproape ca niciodată: experții explică rolul științei în prevenție # Realitatea.md
Amenințarea distrugerii nucleare la scară globală s-a intensificat în ultimii ani, avertizează cercetătorii. Această evoluție nu este determinată doar de deciziile politice, ci și de fragilitatea echilibrului internațional și de posibilitatea erorilor umane. Potrivit publicației La Stampa, mediul academic și comunitatea de experți pot contribui la diminuarea pericolului prin modele de evaluare, analize aprofundate și
19:10
VIDEO Ceban la Gala Sportului 2025: Recunoștință pentru sportivi și antrenori pentru performanțele lor # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care contribuie la prestigiul orașului și al Republicii Moldova. „Astăzi am avut onoarea să particip la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment pe care l-am dedicat oamenilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc
Acum 6 ore
18:50
O femeie în vârstă de 40 de ani a murit, iar trei copii au fost răniți după ce o dronă de atac a lovit un autoturism civil în regiunea Odesa, în apropierea frontierei cu R. Moldova, informează Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper. „Astăzi, în raionul Odesa, o dronă de atac a inamicului a
18:10
Au apărut imagini în care drona care transporta exploziv a lovit un pod situat pe traseul Odesa–Reni. Podul afectat reprezintă un punct strategic de trecere peste râul Nistru, în apropierea punctului vamal Palanca. În materialul video se observă impactul asupra structurii podului, care asigură legătura rutieră între sudul Ucrainei și zona de frontieră. Pentru cele
17:40
Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de o dronă care transporta exploziv În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare. Poliția de Frontieră informează cetățenii că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie
17:30
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse a fost redeschisă și va fi permisă până pe 8 ianuarie 2026. Autoritățile bulgare anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, traficul se desfășoară în ambele sensuri și pentru toate categoriile de vehicule. Măsura este valabilă în intervalul 18 decembrie 2025, ora 08:00 – 8 ianuarie 2026, ora 08:00,
17:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cadrul summitului de la Bruxelles că finanțarea externă este esențială pentru ca Rusia să nu poată folosi activele rusești înghețate ca instrument de presiune asupra Ucrainei. „Banii sunt necesari pentru ca Rusia sau oricine altcineva să nu folosească aceste active rusești ca instrument de presiune asupra noastră", a
17:10
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc vineri, 19 decembrie, pe Sfântul Nicolae, cunoscut drept „Făcătorul de minuni" și ocrotitorul celor săraci. Este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății, iar numele său este asociat cu dărnicia și compasiunea. Tradițional, Sfântul Nicolae aduce cadouri sau, după caz, „nuielușa" în ghetuțele copiilor în ajunul sărbătorii. În ajunul sărbătorii,
17:10
Sondaj IMAS: Instituțiile care ne conduc sunt și cele în care oamenii au cea mai puțină încredere # Realitatea.md
Barometrul socio-politic realizat de IMAS în perioada 18 noiembrie – 4 decembrie 2025 relevă un nivel redus de încredere a cetățenilor din Republica Moldova în principalele instituții politice ale statului, pe fundalul parcursului de integrare europeană. Potrivit sondajului, Guvernul se bucură de încrederea a doar 20% dintre respondenți, Parlamentul – 18%, iar Justiția – 12%,
17:00
Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria telecomunicațiilor, la categoria Contribuție Socială. Distincția a fost acordată în urma unei competiții puternice, la care au aplicat 23 de organizații din întreaga lume, confirmând relevanța și impactul programelor dezvoltate de Fundația Moldcell în
Acum 8 ore
16:50
Parlamentul a aprobat, în prima lectură, un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Măsura vizează fermierii micro și mici, membrii gospodăriilor țărănești, fidejusorii și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile debitorilor, fiind suspendate executările silite, precum
16:50
În perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate mai multe zboruri între Chișinău și Sofia. Compania aeriană Wizz Air anunță că va crește frecvența curselor pe această rută, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie în preajma sărbătorilor și a Revelionului. Potrivit companiei, zborurile Chișinău – Sofia – Chișinău vor fi operate de patru ori
16:30
Dorin Drăguțanu, fost guvernator al BNM, audiat ca martor în dosarul „furtul miliardului” # Realitatea.md
O nouă ședință de judecată în dosarul „furtul miliardului", în care este vizat Vladimir Plahotniuc, a avut loc joi, 18 decembrie. În cadrul ședinței a fost audiat Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii. Ulterior, în fața instanței a depus mărturii și Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, acesta fiind
16:30
În timpul unei sesiuni plenare a Parlamentului Albaniei, desfășurată la Tirana, au avut loc incidente grave, după ce au fost aruncate bombe fumigene și s-au produs ciocniri între parlamentarii opoziției și membrii Gărzii Republicii Albania, potrivit presei locale, citat de Digi24. Tensiunile au izbucnit înainte și după începerea ședinței, când deputații Partidului Democrat (DP), din
16:30
Ion Creangă, demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului. Motivul? # Realitatea.md
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care fusese suspendat după reținerea sa din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a declarat pentru IPN că Creangă a fost eliberat din funcție joi, 11 decembrie, în legătură cu
16:10
ANSA trage un semnal de alarmă! Icrele procurate din surse neautorizate pot pune sănătatea în pericol # Realitatea.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, mulți consumatori aleg să pună pe masă produse pescărești, precum icrele roșii și caviarul. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează însă o avertizare, recomandând prudență în achiziționarea acestor produse. Potrivit ANSA, icrele sunt alimente perisabile și pot prezenta un risc real pentru sănătate dacă sunt procurate din surse neautorizate
16:00
VIDEO Zelenski „Înțelegem că Rusia vrea să excludă europenii din negocieri. Acest lucru nu trebuie permis” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra intenției Rusiei de a exclude reprezentanții europeni din negocierile pentru pace. Potrivit președintelui ucrainean, excluderea europenilor din negocieri ar crește riscul unei noi agresiuni din partea Rusiei. „Înțelegem că Rusia vrea să excludă europenii din negocieri. Acest lucru nu trebuie permis", a declarat Zelenski. Liderul de la Kiev
15:50
Acces mai bun spre suburbii: Drumurile din Colonița, Budești și Dumbrava modernizate după zeci de ani # Realitatea.md
Drumurile de acces spre suburbiile din municipiul Chișinău au fost modernizate în ultimii doi ani, cu investiții alocate de Primăria Capitalei. Proiectele multianuale au vizat, printre altele, reparația căilor de acces către Colonița și Budești, inițiate în 2024 și finalizate în acest an. Tot în 2024 a fost reabilitată și calea de acces spre satul
15:50
Protest la Curtea de Apel. Fermierii cer justiție corectă în dosarul fraților Grosu: „Nu distrugeți agricultura” # Realitatea.md
Agricultori și membri ai Asociației „Forța Fermierilor" au protestat pe 18 decembrie în fața Curții de Apel Chișinău, în timp ce instanța examina cererea de eliberare din arest a fraților Vasile și Ion Grosu, doi fermieri din raionul Leova, condamnați în primă instanță. Manifestanții au cerut judecătorilor „să nu distrugă agricultura" și să dispună eliberarea
15:40
Republica Moldova ar putea avea peste
15:20
Șeful CSP: În jur de 25 de procurori au dimisionat, ca rezultat al notificărilor Comisiei de vetting # Realitatea.md
Procedura de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor (vettingul) presupune atât beneficii clare, cât și riscuri semnificative, în special din perspectiva timpului necesar și a impactului asupra încrederii societății. Declarațiile au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, în cadrul Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”. Potrivit lui Obadă, vetingul poate […] Articolul Șeful CSP: În jur de 25 de procurori au dimisionat, ca rezultat al notificărilor Comisiei de vetting apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de cinci ani. Candidatura sa a fost propusă de președintele instituției, în urma desfășurării unui concurs public. Totodată, în proiectul de hotărâre se constată încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi al lui Eduard Moroșan, după ce a […] Articolul Uliana Bădărău, noul membru al Curții de Conturi. Cine este ea apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi extins până în 2028 # Realitatea.md
Proprietarii construcțiilor neautorizate vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a le înregistra cadastral. Parlamentul a votat joi, 18 decembrie, în prima lectură, extinderea termenului-limită până la 30 ianuarie 2028 pentru clădirile cu cel mult două etaje. Proiectul de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost susținut de 78 de deputați și aparține […] Articolul Termenul-limită de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi extins până în 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina, ca răspuns la o solicitare a Statelor Unite, transmite Kyiv Post. „Statele Unite ale Americii au făcut o cerere pentru organizarea unor alegeri prezidențiale, iar eu le-am spus că voi fi pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski joi […] Articolul Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:50
Kremlinul a transmis, joi, 18 decembrie, că Rusia se pregătește să discute cu Statele Unite pentru a obține detalii despre dialogul cu puterile europene și Ucraina privind un posibil acord de pace pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, scrie Politico, citat de Reuters. Potrivit sursei, oficialii americani și ruși sunt așteptați să se întâlnească […] Articolul Kremlinul anunță discuții cu Washingtonul privind negocierile cu Ucraina și UE apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
În regiunea transnistreană este instituit regimul de stare de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Așa-numitul Soviet Suprem a aprobat în unanimitate decretul liderului regimului, Vadim Krasnoselski, transmite Zona de Securitate. Documentul va intra în vigoare în această seară, 18 decembrie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Transnistria intră în stare de urgență economică pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Aproximativ 10.000 de fermieri din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale Uniunii Europene au ieșit joi, 18 decembrie, pe străzile Bruxelles pentru a denunța impactul politicii agricole UE și controversatul acord al Uniunii cu țările Mercosur, transmite The Brussels Time. Traficul din capitala belgiană a fost complet perturbat, exact în ziua în […] Articolul VIDEO Protest masiv al fermierilor la Bruxelles în timpul summitului UE apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Moș Crăciun din Parlament! Deputații pot îndeplini dorințele a 101 copii cu dizabilități din întreaga țară # Realitatea.md
Deputații din Republica Moldova vor avea ocazia să intre în rolul lui Moș Crăciun pentru 101 copii cu dizabilități din întreaga țară. O inițiativă în acest sens a fost propusă de deputata PAS, Ludmila Adamciuc. Scrisorile au fost scrise de către copii, împreună cu părinții și îngrijitorii, iar parlamentarii pot alege să îndeplinească aceste dorințe […] Articolul Moș Crăciun din Parlament! Deputații pot îndeplini dorințele a 101 copii cu dizabilități din întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Va avea Chișinăul buget pentru 2026? Ceban: Este pregătit și va fi propus spre vot # Realitatea.md
Bugetul municipal pentru anul 2026 este pregătit și, după multiple consultări, este gata să fie propus spre vot în ședința Consiliului Municipal. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Întrebat dacă este interesat ca Chișinăul să aibă un buget, Ion Ceban a declarat că nu face […] Articolul VIDEO Va avea Chișinăul buget pentru 2026? Ceban: Este pregătit și va fi propus spre vot apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Ghid practic pentru antreprenori: Vânzările de azi nu mai încep la tejghea – ci online, în conversații, în mesaje sau pe rețelele sociale. Iar clienții așteaptă totul rapid, sigur și fără complicații, citează bani.md. Cu MIA – Plăți Instant, sistemul național de plăți creat de Banca Națională a Moldovei, poți transforma orice interacțiune într-o tranzacție […] Articolul Cum să-ți digitalizezi vânzările în 3 pași simpli cu MIA apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Dan Perciun, despre majorarea salariilor profesorilor: creșterile depind de ritmul economiei # Realitatea.md
Salariile profesorilor vor fi aliniate treptat la salariul mediu pe economie în următorii patru ani, iar în 2026 alocația per elev ar urma să crească cu 8–10%. Totodată, procesul de optimizare a rețelei școlare va permite redirecționarea resurselor către instituțiile cu un număr mai mare de elevi. Precizările au fost făcute de ministrul Educației și […] Articolul Dan Perciun, despre majorarea salariilor profesorilor: creșterile depind de ritmul economiei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Trei polițiști de frontieră ruși au intrat ilegal pe teritoriul Estoniei prin râul Narva pe 17 decembrie 2025, petrecând aproximativ 20 de minute, potrivit presei locale. În acest timp, grănicerii ruși ar fi „studiat ceva”, conform relatărilor. Ministrul de interne estonian, Igor Taro, a declarat că nu este clar dacă incidentul a fost intenționat și […] Articolul VIDEO Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Parlamentul Georgiei a adoptat amendamente la Codul Electoral, care interzic cetățenilor să voteze în afara țării. Arcil Gorduladze, unul dintre autorii inițiativei legislative și președintele comisiei juridice, a declarat că interdicția are drept scop „prevenirea interferențelor externe”, transmite IPN. Arcil Gorduladze a precizat că, începând cu alegerile parlamentare din 2028, în străinătate nu vor fi […] Articolul Parlamentul Georgiei interzice votul cetățenilor în străinătate apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea angajatorilor # Realitatea.md
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea desfășura controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor, după ce Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care modifică modul de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor inițiativei, noile prevederi au drept scop […] Articolul Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea angajatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Autoritățile de la Kremlin au anunțat joi, 18 decembrie, că au condamnat la 13 ani de închisoare un cetățean britanic, acuzat că a luptat ca mercenar de partea Ucrainei, împotriva Rusiei, scrie Media Fax, citând Reuters. Potrivit Procuraturii Generale a Rusiei, Hayden Davies a fost judecat de o instanță din Donețk-ul ocupat. Davies ar fi […] Articolul Britanic condamnat la 13 ani de închisoare în Rusia pentru că a luptat în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
RED Nord cere 517,4 mln de lei pentru distribuția energiei electrice, ANRE taie „doar” 56 milioane # Realitatea.md
Costurile de bază pentru distribuția energiei electrice la S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” (RED Nord) vor ajunge la aproximativ 517,4 milioane de lei pentru primul an al noii perioade de reglementare, potrivit calculelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). RED Nord a solicitat inițial aprobarea unor costuri de bază în valoare de 573,9 […] Articolul RED Nord cere 517,4 mln de lei pentru distribuția energiei electrice, ANRE taie „doar” 56 milioane apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost deschis circulației începând de astăzi, oferind o alternativă pentru redirecționarea transportului de mare tonaj în afara localității. Potrivit autorităților, noua infrastructură va reduce zgomotul și poluarea în oraș, va spori siguranța rutieră și va proteja străzile urbane de uzura provocată de traficul greu. Modernizarea sectorului de drum […] Articolul Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Premierul a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți cetățenii” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia despre cooperarea dintre administrația publică centrală și cea locală, relansarea economiei, beneficiile integrării europene și proiectele realizate în regiune. Șeful Executivului a subliniat că, datorită eforturilor comune, în UTA Găgăuzia au fost implementate proiecte care au contribuit la […] Articolul Premierul a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia: „Beneficiile aderării la UE sunt pentru toți cetățenii” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Accident violent în raionul Comrat: Două mașini s-au lovit cu un tractor. Sunt victime # Realitatea.md
Trei persoane au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un accident rutier produs miercuri seara, 17 decembrie, între localitățile Congaz și Svetlîi din raionul Comrat. Potrivit poliției, șoferul unui Volkswagen Sharan nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și a tamponat din spate un tractor de model „T-25” cu remorcă, condus […] Articolul VIDEO Accident violent în raionul Comrat: Două mașini s-au lovit cu un tractor. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Orban: Ideea utilizării activelor rusești pentru Ucraina este „moartă” la summitul UE # Realitatea.md
Ideea de a utiliza active rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei este „moartă”, potrivit premierului Ungar Viktor Orban, prezent la summitul liderilor UE din 18-19 decembrie de la Bruxelles. Premierul ungar a explicat că propunerea nu va primi majoritatea voturilor necesare pentru a fi adoptată. „Poziția Ungariei este că nu susținem acest lucru. Și aici ar […] Articolul VIDEO Orban: Ideea utilizării activelor rusești pentru Ucraina este „moartă” la summitul UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
40 de percheziții în România: Moldoveni, vizați într-un dosar de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei # Realitatea.md
Zeci de percheziții au fost efectuate joi, 18 decembrie, de procurorii Parchetului General din România, într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiarii investigați se numără și cetățeni moldoveni, potrivit informațiilor difuzate de Antena3 CNN. Ancheta scoate la iveală o rețea complexă în care sunt implicați avocați din […] Articolul 40 de percheziții în România: Moldoveni, vizați într-un dosar de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei apare prima dată în Realitatea.md.
