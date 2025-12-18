Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, extinsă până în august 2026

16:30

În anul 2024, peste 2.200 de întreprinderi din Republica Moldova și-au vândut produsele pe piața Uniunii Europene, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din totalul companiilor exportatoare din țara noastră. Cifrele au fost prezentate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, într-un interviu oferit pentru MOLDPRES, în care a vorbit despre reorientarea decisivă a exporturilor moldovenești spre piața UE și sprijinul oferit antreprenorilor care doresc să-și consolideze capacitatea de export.