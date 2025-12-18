Vlad Plahotniuc, adus din nou în fața instanței. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat

15:45

În regiunea transnistreană se instituie stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Așa-zisul decret în acest sens, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem în cadrul unei ședințe extraordinare. Așa-numitul document va intra în vigoare la șase ore după publicarea oficială, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.