Gala Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor | Ministrul Cristian Jardan: „Lucrările premiate arată că în R. Moldova se creează muzică valoroasă”

08:20

Autoritățile intenționează să creeze un fond de insolvență pentru garantarea salariilor angajaților, în cadrul procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, într-un interviu pentru IPN. Potrivit lui, fondul ar urma să asigure protecția muncitorilor din companiile care intră în procedură de insolvență, în conformitate cu o directivă europeană ce obligă fiecare stat membru să instituie un mecanism de garantare a creanțelor salariale.