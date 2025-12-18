Acte românești pentru oligarhi ruși. Zeci de percheziții în România, într-un dosar privind dobândirea cetățeniei române cu acte false provenite din R. Moldova

14:40

Invitata emisiunii Memorial Basarabean, membra Asociaiei Foștilor Deportați și Victime ale Represiunilor Comuniste, Victoria Poremscaia, specialist în construcții, s-a născut în Siberia, la scurt timp după deportarea părinților și fraților săi. Mama sa, o descendentă din aristocrați lituanieni, căsătorită în satul Baimaclia, își amintea cu lacrimi în ochi despre acel moment tragic, când un camion s-a oprit la poarta lor și ostașul cu baionetă le-a poruncit să se pregatească.