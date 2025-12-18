Acte românești pentru oligarhi ruși. Zeci de percheziții în România, într-un dosar privind dobândirea cetățeniei române cu acte false provenite din R. Moldova
Radio Chisinau, 18 decembrie 2025 13:20
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au făcut joi 37 de percheziții domiciliare,
• • •
Acum 10 minute
13:20
Acum 30 minute
13:05
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță înscrierea la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026, care se va desfășura în perioada 13-15 februarie.
Acum o oră
12:50
Controalele Inspectoratului de Stat al Muncii vor fi efectuate fără notificare prealabilă # Radio Chisinau
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor. Deputații au adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care schimbă modul de desfășurare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor, măsura are scopul de a crește eficiența verificărilor și de a preveni încălcările legislației muncii.
12:30
Noi norme pentru controlul statului în domeniul muncii și sănătății la locul de muncă # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care reglementează controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Acum 2 ore
12:15
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 19 decembrie.
12:05
Parlamentul Georgiei a adoptat amendamente la Codul Electoral, care interzic cetățenilor să voteze în afara țării. Arcil Gorduladze, unul dintre autorii inițiativei legislative și președintele comisiei juridice, a declarat că interdicția are drept scop „prevenirea interferențelor externe.
11:55
Fondul Monetar Internațional și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova și pe viitor. Declarația a fost făcută de șefa misiunii FMI, Alina Iancu, la finalul consultărilor desfășurate în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie.
11:35
Majorările salariale cerute de pedagogi nu pot fi realizate în prezent, urmând să fie aplicate abia după aprobarea noii legi a salarizării. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a îndemnat cadrele didactice să aibă răbdare până anul viitor, când lefurile vor fi majorate în baza noilor reglementări.
Acum 4 ore
11:20
Procesul legislativ din Republica Moldova va fi reglementat de un Cod, care va înlocui Regulamentul Parlamentului, adoptat în 1996 și considerat depășit de autorități, transmite IPN.
11:10
Finanțarea Ucrainei din active rusești, pe agenda de astăzi a liderilor UE. Volodimir Zelenski: Nu vom putea rămâne puternici economic # Radio Chisinau
Liderii Uniunii Europene urmează să analizeze joi propunerile privind utilizarea veniturilor provenite din activele suverane rusești imobilizate, deținute în mare parte în Belgia, pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei în următorii ani - așa-numitul „împrumut de reparații”, relatează Reuters.
10:50
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a participat la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei „Green Lanes”. Evenimentul a avut loc la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, a Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și a Comunității Transporturilor.
10:40
Strategia de apărare a SUA adoptată de Congresul american contrazice poziția lui Trump. Documentul pune accent puternic pe apărarea europeană și alocarea a 400 de milioane de dolari pentru securitatea Ucrainei # Radio Chisinau
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP, potrivit Agerpres.
10:20
VIDEO | Ministerul Justiției a creat un grup de lucru pentru consolidarea luptei anticorupție # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a instituit recent un grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor relevante și specialiști în domeniu, care va analiza eficiența cadrului legal și instituțional în combaterea corupției. Scopul este identificarea unor soluții concrete pentru consolidarea capacității statului de a preveni și sancționa acest fenomen.
10:05
În aceste momente are loc ședința Parlamentului Republicii Moldova din 18 decembrie.
09:50
Un individ căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru activități frauduloase urmează să fie extrădat din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Informația a fost confirmată de Ambasada SUA la Chișinău.
09:40
Judecătoria Chișinău a inaugurat o cameră specială de audiere pentru copii victime și martori # Radio Chisinau
La sediul central al Judecătoriei Chișinău a fost inaugurată o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Spațiul a fost creat pentru a preveni revictimizarea minorilor și pentru a asigura desfășurarea audierilor într-un mediu sigur, confidențial și adaptat nevoilor copiilor.
Acum 6 ore
09:25
Alexandru Munteanu, mesaj de apreciere pentru angajații MAI: „Poliția este un simbol al suveranității noastre” # Radio Chisinau
Poliția Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la înființare, iar cu acest prilej premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere pentru angajații instituției, subliniind rolul esențial al acesteia în protejarea cetățenilor și a statului.
09:05
Martorii lui Plahotniuc. Andrian Candu, audiat în instanță. Acuzații la adresa lui Filat și justificări pentru acțiunile lui Plahotniuc (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să relateze de la ședințele de judecată ale lui Plahotniuc. De asemenea, jurnaliști analizează deschiderea tehnică a negocierilor cu UE.
08:50
FOTO | Ziua Poliției Naționale. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Este și ziua reușitei unei mari echipe, care va continua să răspundă cu succes provocărilor” # Radio Chisinau
Poliția Națională marchează astăzi 35 de ani de la creare. Cu această ocazie, în țară vor fi organizate evenimente festive în cadrul cărora vor fi apreciate realizările angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și contribuția acestora în asigurarea ordinii și securității publice, prevenirii, investigării și descoperirii infracțiunilor.
08:35
Astăzi sunt anunțate întreruperi de curent electric în Capitală și în alte localități din R. Moldova: programul deconectărilor # Radio Chisinau
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienților, Premier Energy anunță că joi, 18 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
08:20
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 18 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 18 decembrie 2025.
08:05
Gala Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor | Ministrul Cristian Jardan: „Lucrările premiate arată că în R. Moldova se creează muzică valoroasă” # Radio Chisinau
Creația și cercetarea muzicală au fost apreciate și premiate la cea de-a 30-a ediție a Galei Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, care s-a desfășurat la Chișinău. Prezent la eveniment, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că lucrările premiate arată că în Republica Moldova se creează muzică valoroasă, apreciată atât acasă, cât mai ales peste hotare.
Acum 24 ore
21:05
Atacurile rusești cu bombe planante în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care trupele Moscovei o controlează doar parțial, au rănit miercuri 26 de persoane, inclusiv un copil, potrivit guvernatorului ucrainean regional.
20:45
Trafic blocat în centrul Chișinăului, din cauza Caravanei de Crăciun: Perioada restricțiilor # Radio Chisinau
Traficul rutier va fi suspendat pe str. 31 Augusut 1989, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Interdicția va fi valabilă în perioada 17 decembrie, ora 20:00 - 18 decembrie, ora 23:00.
20:25
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Corneliu Cirimpei în funcția de Secretar de stat la Ministerul Culturii. În această funcție, domnul Corneliu Cirimpei va fi responsabil de domeniul patrimoniului cultural.
20:05
Nichita Fornea a adus bronz pentru R. Moldova de la turneul internațional de lupte liber # Radio Chisinau
Nichita Fornea a cucerit medalia de bronz la Campionatul Internațional de lupte libere „Božićni turnir” din Zagreb, Croația.
19:55
Vameșii de la postul Aeroportul Internațional Chișinău au depistat câteva cazuri de nedeclarare a bunurilor, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, Milano și Varșovia.
19:25
Parlamentul se întrunește joi în ședință. Suplimentul la ordinea de zi a fost aprobat de Biroul permanent # Radio Chisinau
Deputații se vor întruni joi, 18 decembrie, în ședință plenară, cu începere de la ora 10:00. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, suplimentul la ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în această săptămână.
19:05
Dor de izvor | Adela Dumitru: Dirijorul Ion Dascăș și instrumentiștii din Orchestra „Mugurel” sunt foarte serioși și îmi păstrează linia mea melodică (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:45
FOTO | Poliția va fi dotată cu tehnologie modernă: IGP și Fundația Globală pentru Reforma Sectorului de Securitate anunță extinderea proiectelor comune # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției și Fundația Globală pentru Reforma Sectorului de Securitate își extind colaborarea pentru următorii ani, în vederea modernizării Poliției Naționale și îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor.
18:25
Deputații europeni solicită eliminarea frontierelor interne pentru circulația trupelor și a echipamentelor militare în UE, pentru a face față unei eventuale agresiuni ruse # Radio Chisinau
Deputații europeni solicită eliminarea frontierelor interne pentru circulația trupelor și a echipamentelor militare în UE, precum și modernizarea căilor ferate, a drumurilor, a tunelurilor și a podurilor, potrivit comunicatului oficial.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:00
R. Moldova și Franța își consolidează cooperarea în domeniul apărării și securității # Radio Chisinau
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu ambasadorul Franței la Chișinău, Dominique Waag, discutând despre stadiul cooperării moldo-franceze în domeniul apărării, parcursul european al Republicii Moldova și integrarea treptată a acesteia în sistemul european de securitate.
17:45
CEC a aprobat bugetul pentru 2026. Cea mai mare alocare este pentru finanțarea partidelor # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a aprobat miercuri bugetul instituției pentru anul 2026, în valoare de peste 151 de milioane de lei. Documentul prevede resurse pentru activitatea curentă a CEC, organizarea alegerilor locale noi, finanțarea partidelor și implementarea parțială a votului prin corespondență. Bugetul urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare.
17:25
Guvernul va crea 5.000 de locuri noi în creșe până în 2027, pentru sprijinirea părinților și egalitatea de gen. „Accesul la servicii de creșe reprezintă o condiție esențială pentru ca părinții să poată munci” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a lansat un apel de proiecte pentru extinderea serviciilor publice de creșe, vizând crearea a aproximativ 5.000 de locuri noi până în 2027, pentru a sprijini părinții să revină pe piața muncii și a stimula egalitatea de gen. Programul, finanțat cu circa 385 milioane de lei din bugetul de stat, va permite autorităților locale să dezvolte creșe pentru copii de până la 3 ani, transmite Radio Chișinău.
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova.
16:40
Atenție, călători! Activitatea postului vamal Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea # Radio Chisinau
Activitatea postului vamal de frontieră Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea, din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Română.
16:35
Eurodeputații susțin un Schengen militar pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse # Radio Chisinau
Membrii Parlamentului European, reuniți în sesiune plenară, s-au pronunțat miercuri în favoarea unui ''spațiu Schengen militar'', prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor.
16:20
Igor Grosu s-a întâlnit cu Ambasadorul Letoniei, Edgars Bondars. Cooperarea în domeniul energetic și cel cibernetic, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei, Edgars Bondars. Cei doi oficiali au discutat despre agenda de cooperare bilaterală, inclusiv în domeniul energetic și cel cibernetic.
16:00
Modul de desfășurare a afacerilor va fi simplificat. Modificările avizate de Executiv # Radio Chisinau
Modul de desfășurare a afacerilor va fi simplificat. Noile reguli care vor fi aplicate se regăsesc într-un proiect de lege avizat astăzi de Guvern.
15:55
Fosta președintă a oficiului teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
15:40
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, cercetată penal de CNA și PA, a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
15:35
Fosta președintă a oficiului teritorial a partidului Șor, declarat neconstituțional, a fost condamnată la patru ani de închisoare. Femeia a fost găsită vinovată de complicitate în acceptarea finanțării ilegale a partidului.
15:20
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Programul de burse contribuie la pregătirea de specialiști calificați pentru necesitățile actuale ale economiei naționale.
15:05
Procedura de obținere a autorizațiilor de mediu va fi simplificată, prin instituirea unui ghișeu unic și digitalizarea procesului. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri Regulamentul de organizare și prestare a serviciilor publice de emitere a autorizațiilor de mediu.
14:55
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene, Nikolaos Krikos, în cadrul căreia au fost discutate situația din stânga Nistrului și sprijinul pentru procesul de reintegrare a R. Moldova # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri a avut a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos.
14:40
MEMORIAL BASARABEAN | Victoria Poremscaia: Văzând-o pe mama însărcinată, soldatul le-a spus să adune cât mai multe mere văratice. Acestea au fost salvarea familiei în drumul spre Siberia (Audio) # Radio Chisinau
Invitata emisiunii Memorial Basarabean, membra Asociaiei Foștilor Deportați și Victime ale Represiunilor Comuniste, Victoria Poremscaia, specialist în construcții, s-a născut în Siberia, la scurt timp după deportarea părinților și fraților săi. Mama sa, o descendentă din aristocrați lituanieni, căsătorită în satul Baimaclia, își amintea cu lacrimi în ochi despre acel moment tragic, când un camion s-a oprit la poarta lor și ostașul cu baionetă le-a poruncit să se pregatească.
14:25
Statul va împrumuta 150 de milioane de euro de la BERD pentru reabilitarea drumurilor cheie # Radio Chisinau
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării unor drumuri de importanță strategică, comunică MOLDPRES.
14:05
Bugetul Chișinăului încasează peste 57 de milioane de lei din vânzarea a 8 terenuri intravilane # Radio Chisinau
Peste 57 de milioane de lei urmează să ajungă în bugetul Chișinăului, după ce, în cadrul licitației funciare organizate de Primărie, au fost adjudecate opt terenuri din intravilanul municipiului, transmite IPN.
13:50
Ministerul Finanțelor și FMI au discutat prioritățile de reformă și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță s-a întâlnit cu echipa Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu. La întrevedere au participat secretari de stat și reprezentanți ai subdiviziunilor de specialitate din cadrul ministerului.
