Judecătoria Chișinău a inaugurat o cameră specială de audiere pentru copii victime și martori

10:40

În timp ce administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare celor prevăzute la articolul 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington specializat în domeniul apărării susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale, relatează Kyiv Post.