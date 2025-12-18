Controalele Inspectoratului de Stat al Muncii vor fi efectuate fără notificare prealabilă

17:25

Guvernul Republicii Moldova a lansat un apel de proiecte pentru extinderea serviciilor publice de creșe, vizând crearea a aproximativ 5.000 de locuri noi până în 2027, pentru a sprijini părinții să revină pe piața muncii și a stimula egalitatea de gen. Programul, finanțat cu circa 385 milioane de lei din bugetul de stat, va permite autorităților locale să dezvolte creșe pentru copii de până la 3 ani, transmite Radio Chișinău.