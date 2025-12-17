Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal că vor să facă din anul viitor un an de război”

12:20

Fostul director al morgii de la Harvard Medical School a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al SUA, informează AFP, potrivit Agerpres, citat de antena3.ro. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit vinovat pentru implicarea într-o rețea