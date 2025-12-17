VIDEO După 16 ani, trenul traversează din nou Prutul pe podul Cantemir–Fălciu
Realitatea.md, 17 decembrie 2025 22:20
După mai bine de 16 ani, un tren a traversat din nou Prutul pe ruta feroviară Prut–Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) au efectuat testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România). Potrivit CFM, testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare, precum și confirmarea funcționalității
• • •
Acum 15 minute
22:40
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal că vor să facă din anul viitor un an de război” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, miercuri, 17 decembrie curent, că sunt semnale care arată că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei, după declarația omologului său de la Moscova, Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „își va elibera teritoriile" prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi" abandonează
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
21:50
Sprijin european pentru educația agricolă: Stațiune didactică modernă inaugurată la Svetlîi, UTA Găgăuzia # Realitatea.md
Peste 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, UTA Găgăuzia, vor învăța de acum în condiții moderne de instruire practică, grație unei noi stațiuni de peste 800 m², de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole, construită. Noua infrastructură include două laboratoare specializate: un laborator de sortare și ambalare a produselor
21:30
Ludmila Catlabuga: Obligațiunile de stat ar putea ajuta fermierii în relația cu băncile # Realitatea.md
Datoriile pe care Guvernul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a facilita accesul agricultorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Ministra susține că această măsură
21:00
O fabrică din Iași, cumpărată de cel mai bogat ucrainean: Țevile vor fi exportate. Ce se întâmplă cu angajații # Realitatea.md
Grupul ucrainean Metinvest a cumpărat compania ArcelorMittal Tubular Products Iași, finalizând tranzacția pe 16 decembrie. Prin această achiziție, Metinvest intră oficial pe piața de producție din România. Fabrica din Iași produce țevi structurale sudate destinate sectoarelor de construcții, inginerie, infrastructură și agricultură și are o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an,
Acum 4 ore
20:30
Premiile Oscar 2026: Primele selecții oficiale în 12 categorii, anunțate de Academie # Realitatea.md
Academia de film americană a anunțat marți, 16 decembrie curent, listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediție a premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional", informează agerpres.ro. Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte și Științe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituția care decernează premiile
20:00
Ucraina primește un nou ajutor militar din Norvegia: Muniție pentru F-16 și rachete ghidate cu laser # Realitatea.md
Norvegia a anunţat un nou pachet de armament american pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro. Pachetul include muniţie pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser şi rachete cu rază lungă de acţiune, într-un efort de a consolida capacităţile de apărare ale Kievului în faţa atacurilor Rusiei. Prim-ministrul Norvegiei, Jonas
19:30
Șocant! O femeie a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții mai multor magazine # Realitatea.md
O femeie a fost arestată în SUA pentru că a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții a două magazine Walmart, scrie Libertatea.ro. Totul a început pe 5 decembrie în Biloxi, un oraș din sudul Statelor Unite ale Americii. Un client a reclamat că a găsit o lamă de ras
19:10
Te trec fiorii! Un apartament a fost mistuit de o explozie, iar un pompier a scăpat prin minune # Realitatea.md
Un apartament din Ural, Kazahstan, a fost distrus în urma unei explozii puternice, în timp ce pompierii interveneau pentru a stinge incendiul. Unul dintre pompieri, aflat la geamul locuinței, a supraviețuit ca prin minune în momentul în care explozia a devastat interiorul acesteia în flăcări, scrie Digi24.ro. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
Acum 6 ore
18:40
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat astăzi, 17 decembrie, suplimentul la ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în această săptămână. Deputații urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat emis de Parlament, este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile
18:30
Agenții economici vor obține mai simplu autorizațiile de mediu. Ministerul Mediului vine cu precizări # Realitatea.md
Obținerea autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu va fi simplificată pentru agenții economici. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 17 decembrie, Regulamentul. „În funcție de tipul activității, aceștia vor solicita fie autorizația integrată de mediu, fie autorizația de mediu. Potrivit noului regulament, autorizația integrată de mediu va reuni într-un
18:00
Atenție! Astăzi și mâine, o stradă din Chișinău va fi blocată pentru Caravana de Crăciun # Realitatea.md
Astăzi, 17 decembrie, ora 20:00, și joi, 18 decembrie, ora 23:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unui eveniment cultural (Caravana de Crăciun & MAIB Christmas Party), pe data de 18 decembrie
17:50
Moldoveanul Nichita Fornea în vârstă de 13 ani a cucerit medalia de bronz la Campionatul Internațional de lupte libere din Zagreb, Croația. Sportivul a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 52 de kilograme. De asemenea, în competițiile rezervate juniorilor U-17, Alex Nastas (categoria de până la 60 kg) s-a clasat pe
17:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat planuri de blocare a apelurilor telefonice din partea așa-numitelor „țări neprietenoase". Măsura vizează 47 de state, inclusiv țări din Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Ucraina, și ar urma să se aplice fără acordul prealabil al utilizatorilor, scrie Digi24. Autoritățile ruse susțin
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026, în valoare de 151 068,2 mii de lei. Din această sumă, 48 188,6 mii de lei sunt alocate pentru activitatea Comisiei, 15 005,2 mii de lei pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea, iar peste 66 603,8 mii de lei vor
17:30
Companiile de tehnologie și lobbyiștii investesc milioane de dolari pentru a contracara percepția negativă a alegătorilor privind centrele de date, vitale pentru economia inteligenței artificiale, transmite Politico. Industria lansează reclame și campanii de finanțare pentru a prezenta centrele de date ca motoare economice și creatoare de locuri de muncă, în loc să fie percepute ca
17:10
Guvernul intenționează să înghețe temporar angajările în sectorul bugetar, pentru posturile vacante existente până la 30 noiembrie 2025. Măsura ar urma să fie aplicată până la sfârșitul anului 2026 și este propusă de Ministerul Finanțelor, transmite bani.md. Potrivit proiectului, peste 9.200 de funcții vacante din instituțiile finanțate de la bugetul de stat nu vor mai
17:10
VIDEO Crima de la Fălești, unde a fost ucis un tânăr: Încă un inculpat în fața instanței # Realitatea.md
Încă un inculpat din dosarul omorului tânărului din Bălți, Sergiu Oală, a ajuns în fața magistraților de la Judecătoria Fălești. Este vorba despre Eugeniu Ignatov, care, potrivit acuzării, ar fi facilitat racolarea victimei într-o rețea infracțională, punându-l astfel în legătură cu persoanele care ulterior l-ar fi ucis. Avocatul lui Ignatov, Igor Ciura, a declarat că
17:10
VIDEO Putin: Rusia va obține militar „teritoriile rusești istorice” dacă diplomația eșuează # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse a declarat că Rusia încearcă să rezolve cauzele conflictului din Ucraina prin mijloace diplomatice, însă obiectivele stabilite vor fi atinse prin mijloace militare dacă dialogul va fi refuzat. „Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse, fără îndoială", a transmis Vladimir Putin, referindu-se la direcția acțiunilor Rusiei în conflict. Potrivit acestuia, Moscova ar
17:00
Sezonul de schi din stațiunea Straja, România, se deschide oficial sâmbătă, 20 decembrie. Administratorii anunță că cel puțin două pârtii vor fi funcționale, cu ajutorul zăpezii artificiale. Potrivit presei din România, toate tunurile de zăpadă au fost pornite, iar stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 20 de centimetri. Dacă temperaturile negative vor continua, urmează
Acum 8 ore
16:50
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relații normale cu Rusia și să nu „trezească ursul adormit", referindu-se la ambițiile imperiale ale Moscovei, potrivit stirileprotv.ro. Lukașenko a afirmat că, în opinia sa, politicile Kievului, inclusiv cele legate de limbă, ar fi trebuit implementate gradual și calm, pe
16:50
Un cod galben de ceață a fost emis pentru întreg teritoriul Republicii Moldova și este valabil până joi, 18 decembrie, ora 11:00. Avertizarea a fost anunțată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va semnala ceață densă, cu vizibilitatea redusă până la 200 de metri și mai puțin, fenomen care poate
16:30
Chișinăul a găzduit, în perioada 13–14 decembrie, cea de-a treia ediție a CinemaHora Forum, eveniment care a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene de finanțare, experți în distribuție, directori de festivaluri, producători și cineaști din mai multe țări europene. Spre deosebire de edițiile anterioare, axate pe cooperare și coproducții, CinemaHora 2025 a fost dedicat distribuției, circulației
16:20
VIDEO Pavilion ecologic și inovativ, construit pe teritoriul grădiniței Nr. 100 din Chișinău # Realitatea.md
Grădinița Nr. 100 din Chișinău este locația selectată pentru intervenția pilot de „acupunctură albă", în cadrul proiectului „Chișinău mai răcoros – Acțiune locală inovatoare împotriva insulelor de căldură urbană". Chișinăul a optat pentru construirea unui foișor de tip închis din lemn stratificat, cu acoperiș realizat din materiale cu rezistență sporită la raze UV, temperaturi extreme,
16:20
Activitatea postului vamal de frontieră Leușeni–Albița a fost sistată temporar din cauza unor probleme tehnice. Potrivit autorităților, întreruperea este cauzată de o defecțiune a sistemului informațional al Poliției de Frontieră Române. La fața locului se întreprind măsuri pentru remedierea situației, iar angajații din punctul de trecere lucrează la capacitate maximă pentru a gestiona fluxul de
16:10
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie de Judecătoria Chișinău. Instanța a găsit-o vinovată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului, provenite de la un
16:10
FMI îi cere Chișinăului să strângă cureaua: Mai puține compensații, mai multe taxe și reforme fiscale # Realitatea.md
Fondul Monetar Internațional lansează un avertisment dur pentru Republica Moldova, la finalul misiunii de consultări prevăzute de Articolul IV. În declarația șefei misiunii FMI, Alina Iancu și experții constată o revenire timidă a economiei, dar scot la iveală o serie de dezechilibre. Este vorba de un deficit extern mare, finanțe publice sub presiune, reforme anticorupție
15:50
Casieri pentru o zi. Peste 20 de personalități publice se alătură campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu! # Realitatea.md
Chișinău, decembrie 2025 – Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova, anunță lansarea celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!" și a maratonului „Vedete la Casă", o inițiativă amplă de solidaritate față de copiii și familiile vulnerabile din mediul rural. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025,
15:40
Ursula von der Leyen: Decizia privind finanțarea Ucrainei trebuie luată la summitul UE din 18–19 decembrie # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că o decizie privind finanțarea Ucrainei trebuie luată la summitul Consiliului European programat pentru 18–19 decembrie, care va avea loc la Bruxelles. Potrivit acesteia, liderii europeni
15:20
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit după ce a fost înjunghiat de un cetățean moldovean, în localitatea Sarezzo, din Italia. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, scrie RaiNews. Potrivit informațiilor disponibile, victima este un italian de origine ucraineană, pe […] Articolul VIDEO Un moldovean a înjunghiat mortal un bărbat în fața unui bar din Italia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:50
Valorificarea asistenței FMI și a sprijinului acordat de alți parteneri de dezvoltare, în vederea accelerării reformelor și alinierii politicilor publice la bunele practici internaționale, a fost unul dintre subiectele-cheie discutate în cadrul ședinței de încheiere a misiunii Fondului Monetar Internațional desfășurate în Republica Moldova, în perioada 4-17 decembrie 2025. BANI.MD scrie că, ședința a avut […] Articolul Misiunea FMI în Moldova s-a încheiat: Ce subiecte importante au fost discutate apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Fondul rutier pentru 2026, sub semnul întrebării. Bolea evită să spună dacă vor fi tăieri pentru drumuri # Realitatea.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, evită să spună dacă valoarea Fondului rutier pentru anul 2026 va fi mai mică decât cea din 2025, în contextul discuțiilor privind constrângerile bugetare pentru anul viitor, scrie BANI.MD. Întrebat despre alocările planificate pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor, acesta a declarat că, de regulă, Fondul rutier pornește anual […] Articolul Fondul rutier pentru 2026, sub semnul întrebării. Bolea evită să spună dacă vor fi tăieri pentru drumuri apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, este invitata emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata ediției este ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Revendicările fermierilor anunțate în timpul protestului din 10 […] Articolul Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, este invitata emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Avocatul lui Plahotniuc, după audierea lui Candu: Sistemul bancar nu era controlat de Plahotniuc # Realitatea.md
Avocatul Lucian Rogac, apărătorul lui Vlad Plahotniuc, a declarat că martorii audiați în instanță au confirmat imposibilitatea intervenției clientului său în instituțiile-cheie responsabile de gestionarea sistemului financiar-bancar în perioada examinată de instanță. Potrivit avocatului, aceste instituții erau repartizate între partidele aflate la guvernare în cadrul alianțelor politice de atunci și erau conduse de reprezentanți ai […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc, după audierea lui Candu: Sistemul bancar nu era controlat de Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Doi judecători de la Curtea de Apel Centru, reevaluați. Cine a promovat evaluarea externă? # Realitatea.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, transmițând rapoartele aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, Comisia și-a menținut recomandările formulate în cadrul evaluărilor inițiale. În urma reevaluării, Comisia a confirmat că judecătoarea Ruxanda Pulbere […] Articolul Doi judecători de la Curtea de Apel Centru, reevaluați. Cine a promovat evaluarea externă? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Mii de persoane s-au adunat în mai multe orașe din Slovacia pentru a protesta față de reformele judiciare promovate de guvernul premierului Robert Fico, potrivit presei slovace citate de Reuters. Protestele au avut loc marți în capitala Bratislava și în alte opt orașe, cu participanți care au umplut piața centrală a capitalei. Cel mai mare […] Articolul VIDEO Proteste masive în Slovacia față de reformele guvernului Fico. apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Primăria Băcioi îi răspunde lui Ceban: Construcția este legală și respectă toate procedurile urbanistice # Realitatea.md
Primăria comunei Băcioi a venit cu o reacție publică la declarațiile primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, privind documentațiile de urbanism și Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul de pe strada Băcioii Noi, subliniind că proiectul nu este unul recent și nici arbitrar. Potrivit autorităților locale, PUZ-ul face parte dintr-un proces urbanistic amplu, inițiat […] Articolul Primăria Băcioi îi răspunde lui Ceban: Construcția este legală și respectă toate procedurile urbanistice apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Alertă alimentară! 495 kg de biscuiți de import, interziși din cauza acizilor grași trans # Realitatea.md
Un lot de 495 kg de biscuiți de import a fost interzis spre comercializare, deoarece s-au depistat concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. „Urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi grași trans (trans izomer a acizilor nesaturați, alții decât acizii grași trans care […] Articolul Alertă alimentară! 495 kg de biscuiți de import, interziși din cauza acizilor grași trans apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
SUA se pregătește să sancționeze din nou Rusia dacă Vladimir Putin respinge acordul de pace # Realitatea.md
Statele Unite analizează opțiuni pentru sancționarea navelor din flota fantomă de tancuri petroliere a Rusiei, folosite pentru transportul petrolului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile, au declarat surse pentru Bloomberg, citate de MediaFax. Noile măsuri ar putea fi anunțate în această săptămână, au precizat unele dintre sursele anonime. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a […] Articolul SUA se pregătește să sancționeze din nou Rusia dacă Vladimir Putin respinge acordul de pace apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Au fost aleși finaliștii pentru Eurovision 2026: 16 artiști merg mai departe în selecția națională # Realitatea.md
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova pe scena Eurovision. Finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026 sunt: • Sasha Flowers […] Articolul Au fost aleși finaliștii pentru Eurovision 2026: 16 artiști merg mai departe în selecția națională apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
O persoană a murit după ce a fost lovită mortal de un automobil. Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața, 17 decembrie, în raionul Ialoveni. „La fața locului, preliminar, s-a stabilit că în localitatea Piatra Albă, pe traseul G71, km 6, un Mercedes, condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, care se deplasa […] Articolul Impact fatal la Ialoveni: Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Chiveri: Criza din stânga Nistrului este efectul unui model economic nesustenabil bazat pe energie „gratuită” # Realitatea.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul […] Articolul Chiveri: Criza din stânga Nistrului este efectul unui model economic nesustenabil bazat pe energie „gratuită” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Doi foști judecători au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat”. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), la 16 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a constatat vinovăția primului ex-judecător, care fusese achitat anterior prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. În cazul celui de-al doilea […] Articolul Dosarul „Laundromat”: Încă doi ex-judecători au fost recunoscuți vinovați apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente de noutate menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit regulamentului, persoanele fizice sunt incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri, în baza contractelor […] Articolul Moldovenii vor putea procura bunuri confiscate la preț redus cu până la 50% apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Fostul director al morgii de la Harvard, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe # Realitatea.md
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al SUA, informează AFP, potrivit Agerpres, citat de antena3.ro. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit vinovat pentru implicarea într-o rețea […] Articolul Fostul director al morgii de la Harvard, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Reabilitarea drumurilor strategice: Moldova va negocia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro cu BERD # Realitatea.md
Republica Moldova urmează să negocieze cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de […] Articolul Reabilitarea drumurilor strategice: Moldova va negocia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro cu BERD apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Judecătoarea care examinează dosarul lui Plahotniuc a făcut precizări importante, în debutul ședinței # Realitatea.md
Judecătoarea Ana Cucerescu, care face parte din completul de magistrați care examinează dosarul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, a făcut precizări în debutul ședinței de judecată. Cucerescu s-a referit la relația cu Natalia Politov-Cangaș, martor din partea apărării lui Plahotniuc. La ședința precedentă, Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații telefonice cu judecătoarea Ana Cucerescu, mai […] Articolul Judecătoarea care examinează dosarul lui Plahotniuc a făcut precizări importante, în debutul ședinței apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. „Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, ofițerul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, aflat în serviciul de noapte, a […] Articolul Un bărbat băut a agresat un polițist. Făptașul – condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu este convins că Uniunea Europeană va ajunge la un acord privind confiscarea activelor rusești înghețate la următorul summit european, programat pentru 18–19 decembrie, scrie strana.ua. Potrivit acestuia, șansele unui consens între statele membre sunt incerte. „Având în vedere situația actuală, aș spune că șansele noastre de succes […] Articolul Merz recunoaște riscurile: planul UE pentru activele rusești, sub semnul întrebării apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Aproape 5.000 de locuri noi în creșe vor fi create până în 2027, anunță Ministerul Muncii # Realitatea.md
În creșele din Republica Moldova vor fi create aproape 5.000 de locuri noi până în anul 2027, odată cu extinderea Programului național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”. Astăzi a fost lansat apelul de proiecte pentru anul 2026, fiind anunțată finanțarea a 85 de grupe noi, care vor asigura circa 1.700 […] Articolul Aproape 5.000 de locuri noi în creșe vor fi create până în 2027, anunță Ministerul Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
