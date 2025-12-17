Premiile Oscar 2026: Primele selecții oficiale în 12 categorii, anunțate de Academie

10:50

Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară în Republica Moldova va fi de 6.300 de lei lunar, pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Astfel, o oră de muncă va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei. Majorarea este de 800 de lei față de nivelul actual și reprezintă o […] Articolul DECIS! Salariul minim pe economie va fi de 6.300 de lei, iar cel mediu – 17.400 de lei apare prima dată în Realitatea.md.