Ludmila Catlabuga: Obligațiunile de stat ar putea ajuta fermierii în relația cu băncile

11:50

Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. „Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, ofițerul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, aflat în serviciul de noapte, a […] Articolul Un bărbat băut a agresat un polițist. Făptașul – condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.