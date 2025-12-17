Postul vamal Leușeni-Albița, sistat temporar din cauza unor probleme tehnice

07:50

Sute de urme de dinozauri, datând de acum peste 200 de milioane de ani, au fost descoperite pe un munte din nordul Italiei. O parte dintre acestea s-au păstrat într-o stare remarcabilă, iar cercetătorii susțin că descoperirea reprezintă una dintre cele mai valoroase colecții de urme de dinozauri la nivel mondial. Urmele, vechi de peste […] Articolul Descoperire spectaculoasă în Italia: Sute de urme de dinozauri vechi de peste 200 de milioane de ani apare prima dată în Realitatea.md.