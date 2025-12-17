VIDEO Pavilion ecologic și inovativ, construit pe teritoriul grădiniței Nr. 100 din Chișinău
Realitatea.md, 17 decembrie 2025 16:20
Grădinița Nr. 100 din Chișinău este locația selectată pentru intervenția pilot de „acupunctură albă", în cadrul proiectului „Chișinău mai răcoros – Acțiune locală inovatoare împotriva insulelor de căldură urbană". Chișinăul a optat pentru construirea unui foișor de tip închis din lemn stratificat, cu acoperiș realizat din materiale cu rezistență sporită la raze UV, temperaturi extreme
• • •
16:30
Chișinăul a găzduit, în perioada 13–14 decembrie, cea de-a treia ediție a CinemaHora Forum, eveniment care a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene de finanțare, experți în distribuție, directori de festivaluri, producători și cineaști din mai multe țări europene. Spre deosebire de edițiile anterioare, axate pe cooperare și coproducții, CinemaHora 2025 a fost dedicat distribuției, circulației
Acum 30 minute
16:20
Grădinița Nr. 100 din Chișinău este locația selectată pentru intervenția pilot de „acupunctură albă", în cadrul proiectului „Chișinău mai răcoros – Acțiune locală inovatoare împotriva insulelor de căldură urbană". Chișinăul a optat pentru construirea unui foișor de tip închis din lemn stratificat, cu acoperiș realizat din materiale cu rezistență sporită la raze UV, temperaturi extreme
16:20
Activitatea postului vamal de frontieră Leușeni–Albița a fost sistată temporar din cauza unor probleme tehnice. Potrivit autorităților, întreruperea este cauzată de o defecțiune a sistemului informațional al Poliției de Frontieră Române. La fața locului se întreprind măsuri pentru remedierea situației, iar angajații din punctul de trecere lucrează la capacitate maximă pentru a gestiona fluxul de
16:10
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie de Judecătoria Chișinău. Instanța a găsit-o vinovată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului, provenite de la un
16:10
FMI îi cere Chișinăului să strângă cureaua: Mai puține compensații, mai multe taxe și reforme fiscale # Realitatea.md
Fondul Monetar Internațional lansează un avertisment dur pentru Republica Moldova, la finalul misiunii de consultări prevăzute de Articolul IV. În declarația șefei misiunii FMI, Alina Iancu și experții constată o revenire timidă a economiei, dar scot la iveală o serie de dezechilibre. Este vorba de un deficit extern mare, finanțe publice sub presiune, reforme anticorupție
Acum o oră
15:50
Casieri pentru o zi. Peste 20 de personalități publice se alătură campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu! # Realitatea.md
Chișinău, decembrie 2025 – Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova, anunță lansarea celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!" și a maratonului „Vedete la Casă", o inițiativă amplă de solidaritate față de copiii și familiile vulnerabile din mediul rural. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025
15:40
Ursula von der Leyen: Decizia privind finanțarea Ucrainei trebuie luată la summitul UE din 18–19 decembrie # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că o decizie privind finanțarea Ucrainei trebuie luată la summitul Consiliului European programat pentru 18–19 decembrie, care va avea loc la Bruxelles. Potrivit acesteia, liderii europeni sunt chemați să ajungă la un acord asupra unui mecanism de sprijin financiar pentru Ucraina, într-un context considerat critic
Acum 2 ore
15:20
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit după ce a fost înjunghiat de un cetățean moldovean, în localitatea Sarezzo, din Italia. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, scrie RaiNews. Potrivit informațiilor disponibile, victima este un italian de origine ucraineană, pe
14:50
Valorificarea asistenței FMI și a sprijinului acordat de alți parteneri de dezvoltare, în vederea accelerării reformelor și alinierii politicilor publice la bunele practici internaționale, a fost unul dintre subiectele-cheie discutate în cadrul ședinței de încheiere a misiunii Fondului Monetar Internațional desfășurate în Republica Moldova, în perioada 4-17 decembrie 2025. BANI.MD scrie că, ședința a avut
14:40
Fondul rutier pentru 2026, sub semnul întrebării. Bolea evită să spună dacă vor fi tăieri pentru drumuri # Realitatea.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, evită să spună dacă valoarea Fondului rutier pentru anul 2026 va fi mai mică decât cea din 2025, în contextul discuțiilor privind constrângerile bugetare pentru anul viitor, scrie BANI.MD. Întrebat despre alocările planificate pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor, acesta a declarat că, de regulă, Fondul rutier pornește anual
14:40
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, este invitata emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata ediției este ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Revendicările fermierilor anunțate în timpul protestului din 10
Acum 4 ore
14:30
Avocatul lui Plahotniuc, după audierea lui Candu: Sistemul bancar nu era controlat de Plahotniuc # Realitatea.md
Avocatul Lucian Rogac, apărătorul lui Vlad Plahotniuc, a declarat că martorii audiați în instanță au confirmat imposibilitatea intervenției clientului său în instituțiile-cheie responsabile de gestionarea sistemului financiar-bancar în perioada examinată de instanță. Potrivit avocatului, aceste instituții erau repartizate între partidele aflate la guvernare în cadrul alianțelor politice de atunci și erau conduse de reprezentanți ai
14:20
Doi judecători de la Curtea de Apel Centru, reevaluați. Cine a promovat evaluarea externă? # Realitatea.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, transmițând rapoartele aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, Comisia și-a menținut recomandările formulate în cadrul evaluărilor inițiale. În urma reevaluării, Comisia a confirmat că judecătoarea Ruxanda Pulbere
13:40
Mii de persoane s-au adunat în mai multe orașe din Slovacia pentru a protesta față de reformele judiciare promovate de guvernul premierului Robert Fico, potrivit presei slovace citate de Reuters. Protestele au avut loc marți în capitala Bratislava și în alte opt orașe, cu participanți care au umplut piața centrală a capitalei. Cel mai mare
13:40
Primăria Băcioi îi răspunde lui Ceban: Construcția este legală și respectă toate procedurile urbanistice # Realitatea.md
Primăria comunei Băcioi a venit cu o reacție publică la declarațiile primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, privind documentațiile de urbanism și Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul de pe strada Băcioii Noi, subliniind că proiectul nu este unul recent și nici arbitrar. Potrivit autorităților locale, PUZ-ul face parte dintr-un proces urbanistic amplu, inițiat
13:10
Alertă alimentară! 495 kg de biscuiți de import, interziși din cauza acizilor grași trans # Realitatea.md
Un lot de 495 kg de biscuiți de import a fost interzis spre comercializare, deoarece s-au depistat concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. „Urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi grași trans (trans izomer a acizilor nesaturați, alții decât acizii grași trans care
13:00
SUA se pregătește să sancționeze din nou Rusia dacă Vladimir Putin respinge acordul de pace # Realitatea.md
Statele Unite analizează opțiuni pentru sancționarea navelor din flota fantomă de tancuri petroliere a Rusiei, folosite pentru transportul petrolului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile, au declarat surse pentru Bloomberg, citate de MediaFax. Noile măsuri ar putea fi anunțate în această săptămână, au precizat unele dintre sursele anonime. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a
12:40
Au fost aleși finaliștii pentru Eurovision 2026: 16 artiști merg mai departe în selecția națională # Realitatea.md
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața", finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova pe scena Eurovision. Finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026 sunt: • Sasha Flowers
12:40
O persoană a murit după ce a fost lovită mortal de un automobil. Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața, 17 decembrie, în raionul Ialoveni. „La fața locului, preliminar, s-a stabilit că în localitatea Piatra Albă, pe traseul G71, km 6, un Mercedes, condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, care se deplasa
12:40
Chiveri: Criza din stânga Nistrului este efectul unui model economic nesustenabil bazat pe energie „gratuită” # Realitatea.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul
Acum 6 ore
12:20
Doi foști judecători au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat". Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), la 16 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a constatat vinovăția primului ex-judecător, care fusese achitat anterior prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. În cazul celui de-al doilea
12:20
Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente de noutate menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit regulamentului, persoanele fizice sunt incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri, în baza contractelor
12:20
Fostul director al morgii de la Harvard, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe # Realitatea.md
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane, a anunțat marți Departamentul de Justiție al SUA, informează AFP, potrivit Agerpres, citat de antena3.ro. Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit vinovat pentru implicarea într-o rețea
12:10
Reabilitarea drumurilor strategice: Moldova va negocia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro cu BERD # Realitatea.md
Republica Moldova urmează să negocieze cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de
11:50
Judecătoarea care examinează dosarul lui Plahotniuc a făcut precizări importante, în debutul ședinței # Realitatea.md
Judecătoarea Ana Cucerescu, care face parte din completul de magistrați care examinează dosarul fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, a făcut precizări în debutul ședinței de judecată. Cucerescu s-a referit la relația cu Natalia Politov-Cangaș, martor din partea apărării lui Plahotniuc. La ședința precedentă, Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații telefonice cu judecătoarea Ana Cucerescu, mai
11:50
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. „Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, ofițerul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, aflat în serviciul de noapte, a
11:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu este convins că Uniunea Europeană va ajunge la un acord privind confiscarea activelor rusești înghețate la următorul summit european, programat pentru 18–19 decembrie, scrie strana.ua. Potrivit acestuia, șansele unui consens între statele membre sunt
11:30
Aproape 5.000 de locuri noi în creșe vor fi create până în 2027, anunță Ministerul Muncii # Realitatea.md
În creșele din Republica Moldova vor fi create aproape 5.000 de locuri noi până în anul 2027, odată cu extinderea Programului național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”. Astăzi a fost lansat apelul de proiecte pentru anul 2026, fiind anunțată finanțarea a 85 de grupe noi, care vor asigura circa 1.700 […] Articolul Aproape 5.000 de locuri noi în creșe vor fi create până în 2027, anunță Ministerul Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Stefanișina: Statele Unite declară că un proiect de lege privind petrolul rusesc a fost înaintat Senatului american # Realitatea.md
Legislatorii americani au introdus în Senatul Statelor Unite un proiect de lege bipartizan care vizează impunerea de sancțiuni celor care cumpără sau facilitează importul de petrol și produse petroliere din Rusia. Informația a fost făcută publică de ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina, pe pagina sa oficială de Facebook, relatează rbc.ua. Potrivit ambasadoarei, inițiativa […] Articolul Stefanișina: Statele Unite declară că un proiect de lege privind petrolul rusesc a fost înaintat Senatului american apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Incendiu într-o gospodărie din Ialoveni, provocat de o plită electrică: O persoană a murit # Realitatea.md
Un pensionar a decedat marți, 16 decembrie, într-un incendiu. Tragedia s-a produs în satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. „Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La fața locului, salvatorii au depistat cadavrul proprietarului, un bărbat în vârstă de 65 de ani, care cel mai probabil […] Articolul Incendiu într-o gospodărie din Ialoveni, provocat de o plită electrică: O persoană a murit apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Majorarea salariilor profesorilor nu va avea loc de la începutul anului viitor, ci este planificată pentru 1 septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în contextul discuțiilor purtate cu sindicatele și în comisiile parlamentare. Potrivit ministrului, cadrele didactice fac parte din […] Articolul Vești proaste pentru pedagogi: Salariile vor crește abia din 1 septembrie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
DECIS! Salariul minim pe economie va fi de 6.300 de lei, iar cel mediu – 17.400 de lei # Realitatea.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară în Republica Moldova va fi de 6.300 de lei lunar, pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Astfel, o oră de muncă va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei. Majorarea este de 800 de lei față de nivelul actual și reprezintă o […] Articolul DECIS! Salariul minim pe economie va fi de 6.300 de lei, iar cel mediu – 17.400 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Reevaluările judecătorilor de la Curtea de Apel Centru, finalizate. Decizia finală revine CSM # Realitatea.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, rapoartele aferente fiind transmise Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare și adoptarea hotărârii finale. În ambele cazuri, Comisia și-a menținut recomandările formulate în cadrul evaluărilor inițiale. Potrivit concluziilor Comisiei, judecătoarea […] Articolul Reevaluările judecătorilor de la Curtea de Apel Centru, finalizate. Decizia finală revine CSM apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ceban acuză PAS de un „proiect imobiliar ascuns” la Băcioi: 35 de hectare și fără informarea publicului # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că la ședința Consiliului Local Băcioi urma să fie introdus suplimentar pe ordinea de zi un proiect imobiliar de mari dimensiuni, fără o dezbatere publică prealabilă. Potrivit acestuia, proiectul vizează dezvoltarea unui „oraș în oraș” pe o suprafață de 35 de hectare, cu 5.941 de apartamente, […] Articolul Ceban acuză PAS de un „proiect imobiliar ascuns” la Băcioi: 35 de hectare și fără informarea publicului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:30
VIDEO Plahotniuc, mai vorbăreț cu presa: „Eu știu adevărul și acesta va fi auzit”. Ce dezvăluiri a mai făcut # Realitatea.md
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a făcut mai multe declarații jurnaliștilor, miercuri, înainte de ședința de judecată. Plahotniuc este acuzat în dosarul ”furtul miliardului”. El a respins din nou acuzațiile care i se aduc. Întrebat despre rolul martorilor și despre esența cauzei, Plahotniuc a susținut că adevărul va reieși din audierile din instanță și că […] Articolul VIDEO Plahotniuc, mai vorbăreț cu presa: „Eu știu adevărul și acesta va fi auzit”. Ce dezvăluiri a mai făcut apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Administrația Trump a inclus cinci țări, precum și persoanele care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană, pe lista celor supuse unei interdicții totale de intrare în Statele Unite, scrie MediaFax, citând AP. Totodată, autoritățile americane au impus noi restricții parțiale de călătorie pentru cetățenii altor 15 state, ca parte a unei politici mai stricte […] Articolul Noi interdicții la intrarea în SUA: lista țărilor vizate de administrația Trump apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Andrian Candu, cel de-al doilea martor în dosarul Plahotniuc. Fostul spekear, prezent în instanță # Realitatea.md
Astăzi, 17 decembrie, continuă ședința de judecată în dosarul ”furtul miliardului” în care figurează fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Azi, magistrații îl vor audia pe cel de-al doilea martor din partea apărării – Andrian Candu, fost deputat PDM și ex-președinte al Parlamentului. Candu s-a prezentat în instanță. Amintim că Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank, […] Articolul Andrian Candu, cel de-al doilea martor în dosarul Plahotniuc. Fostul spekear, prezent în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
EXCLUSIV Peste un milion de colete ajung lunar în Moldova prin Temu, Shein și AliExpress, arată datele Vămii # Realitatea.md
Fluxul trimiterilor poștale internaționale (TPI) introduse în Republica Moldova a crescut accelerat după implementarea schimbului electronic de date între Serviciul Vamal și operatorii poștali, aplicat din 1 august 2024. Datele au fost oferite redacției BANI.MD de către Serviciul Vamal. Potrivit instituției, în septembrie 2024 au fost înregistrate aproximativ 628.325 de trimiteri poștale internaționale, nivel care […] Articolul EXCLUSIV Peste un milion de colete ajung lunar în Moldova prin Temu, Shein și AliExpress, arată datele Vămii apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Regatul Unit urmează să se reîntoarcă în programul de schimb de studenți Erasmus al Uniunii Europene, potrivit unor rapoarte citate de Sky News, informația nefiind confirmată oficial până în prezent de autoritățile britanice. Mai multe surse media britanice susțin că un anunț oficial ar putea fi făcut în perioada imediat următoare, pe fondul negocierilor în […] Articolul Regatul Unit ar putea reintra în Erasmus: anunțul este așteptat în curând apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Dorin Poverjuc, propus de ministrul Mediului # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că va propune, la ședința de astăzi a Guvernului, numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. „Domnul Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida […] Articolul Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Dorin Poverjuc, propus de ministrul Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Administrația Trump presează UE să renunțe la planul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. Oficialii administrației Trump ar fi exercitat presiuni asupra guvernelor europene – în special asupra celor considerate cele mai prietenoase să renunțe la planul de a folosi 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Politico […] Articolul Trump exercită presiuni asupra țărilor europene privind activele rusești înghețate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:30
Amenzi de peste 36 mii de lei pentru nereguli depistate în serviciile de taxi din Chișinău # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), a desfășurat, în perioada 8–12 decembrie 2025, mai multe controale în municipiul Chișinău. Verificările au vizat persoane care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul […] Articolul Amenzi de peste 36 mii de lei pentru nereguli depistate în serviciile de taxi din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Mai multe străzi din Chișinău și câteva localități din țară vor rămâne temporar fără energie electrică. Miercuri, 17 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Din acest motiv, mai multe străzi vor fi deconectate temporar de la energia electrică. Despre acest lucru anunță Premier Energy. Chişinău, sectorul Botanica: str. […] Articolul Atenție, consumatori! Deconectări de lumină în Chișinău și alte localități apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Republica Moldova, încă departe de eligibilitatea pentru UE? Marcel Spatari: Progresul depinde de reforme # Realitatea.md
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă ritmul de avansare depinde de pregătirea internă și de aplicarea măsurilor incluse în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-un interviu acordat agenției IPN. Deputatul a explicat că decizia statelor […] Articolul Republica Moldova, încă departe de eligibilitatea pentru UE? Marcel Spatari: Progresul depinde de reforme apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Descoperire spectaculoasă în Italia: Sute de urme de dinozauri vechi de peste 200 de milioane de ani # Realitatea.md
Sute de urme de dinozauri, datând de acum peste 200 de milioane de ani, au fost descoperite pe un munte din nordul Italiei. O parte dintre acestea s-au păstrat într-o stare remarcabilă, iar cercetătorii susțin că descoperirea reprezintă una dintre cele mai valoroase colecții de urme de dinozauri la nivel mondial. Urmele, vechi de peste […] Articolul Descoperire spectaculoasă în Italia: Sute de urme de dinozauri vechi de peste 200 de milioane de ani apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Marea Britanie lansează o anchetă independentă privind „ingerința financiară străină” în politică # Realitatea.md
Guvernul britanic a anunțat marți declanșarea unei anchete independente privind „ingerința financiară străină în politica” Regatului Unit, în contextul condamnării pentru corupție a fostului europarlamentar pro-Brexit Nathan Gill, relatează AFP. Pe 21 noiembrie, Nathan Gill, europarlamentar în perioada 2014-2020 din partea partidului UKIP, a fost condamnat la zece ani de închisoare, după ce a acceptat […] Articolul Marea Britanie lansează o anchetă independentă privind „ingerința financiară străină” în politică apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Documentul în care mai multe state detaliază garanţiile de securitate pe care sunt dispuse să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv posibila desfăşurare de trupe, a fost finalizat, afirmă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a adăugat că acesta va fi făcut public doar după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, pe care Rusia afirmă […] Articolul Pas important spre pace: Documentul-cheie privind Ucraina a fost finalizat apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscop 17 decembrie 2025. Zi intensă pentru Berbeci și Lei, surprize financiare pentru Vărsători # Realitatea.md
Ziua de astăzi aduce o energie specială, care te îndeamnă să fii mai atentă atât la mesajele din jur, cât și la trăirile tale interioare. Indiferent că este vorba despre alegeri importante, emoții mai profunde sau ocazii neașteptate, fiecare zodie este ghidată spre o direcție clară de evoluție personală. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ești […] Articolul Horoscop 17 decembrie 2025. Zi intensă pentru Berbeci și Lei, surprize financiare pentru Vărsători apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Meteorologii anunță cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Valorile maxime ale temperaturii se vor situa între +5 și +10 grade Celsius. Vremea rămâne în mare parte neschimbată. În regiunile de nord, temperaturile vor oscila între -2 și +5 grade Celsius. În centrul țării, inclusiv în Capitală, se vor înregistra valori termice cuprinse între +1 […] Articolul Cer variabil și temperaturi moderate: prognoza meteo pentru 17 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale de schimb pentru data de 17 decembrie. Euro se ieftinește și ajunge la 19 lei și 80 de bani, în scădere cu 3 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 83 de bani, cu 5 bani mai puțin față de ziua precedentă. Leul românesc înregistrează […] Articolul Curs valutar 17 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
