Șansă la o viață cu mai puțină suferință pentru beneficiarii Centrului de plasament din Orhei
TVR Moldova, 17 decembrie 2025 19:50
Beneficiarii Centrului de plasament pentru persoanele cu dizabilități din Orhei au primit o şansă la viaţă cu mai puţină suferinţă. În cadrul instituţiei a fost inaugurată o sală cu aparate moderne de kinetoterapie, oferite de Rotary E-Club Moldova International. Donaţia vine după 30 de ani de aşteptare. Cu ajutorul echipamentelor, beneficiarii vor putea să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi calitatea vieţii.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Noi pași spre UE: R. Moldova ar putea începe negocieri tehnice pentru alte trei capitole # TVR Moldova
În primele săptămâni ale anului viitor, Republica Moldova ar putea deschide negocierile la nivel tehnic și pentru celelalte trei capitole de aderare la UE. Despre acest lucru a vorbit astăzi viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după discuțiile pe care le-a avut la Bruxelles. Oficialul a explicat motivul pentru care nu au fost deschise încă negocierile oficiale.
Acum 2 ore
18:50
Economia Republicii Moldova dă semne de revenire, însă vulnerabilitățile ei rămân majore. Deși Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică de 2,7% în 2025, deficitul extern record, dezechilibrele bugetare și ritmul lent al reformelor ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea acestei redresări.
18:20
Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului de la Chişinău, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, a fost audiat, miercuri, în calitate de martor al apărării, în dosarul Frauda Bancară, în care e judecat oligarhul. Candu este al doilea martor care apare în faţa instanţei, la solicitarea avocaților. De această dată, Vladimir Plahotniuc a fost mai vorbăreţ cu jurnaliştii.
Acum 4 ore
18:10
Medicina cardiovasculară modernă înseamnă decizii rapide, echipe multidisciplinare și soluții minim invazive. Vorbim despre "Echipa Inimii" – un model care oferă pacienților cu afecțiuni cardiace terapii complexe şi personalizate.
17:40
RM împrumută 150 de mil. de euro pentru construcția drumului Chișinău - Ungheni și centura capitalei # TVR Moldova
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro. Cu aceşti bani va fi reabilitat drumul Chişinău - Ungheni, iar sectorul doi al centurii municipiului Chișinău va fi extins la două benzi pe sens.
17:30
Directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu, și directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, au discutat miercuri despre provocările cu care se confruntă mass-media românească din Republica Moldova.
17:20
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există „toate condiţiile” ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor, din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, război pentru finanţarea căruia Rusia a cheltuit anul acesta 5,1% din PIB, scrie TVR Info.
17:20
Directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu și directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, au discutat astăzi, la sediul DRRM, despre provocările cu care se confruntă mass-media românească din Republica Moldova.
17:10
Trăim o perioadă în care afecțiunile cardiace devin tot mai frecvente și complexe, astfel că nu mai pot fi tratate doar de un singur medic cardiolog. De cele mai multe ori, este nevoie de implicarea mai multor specialiști. Pornind de la aceste necesități, Spitalul Internațional Medpark a lansat "Echipa Inimii", un proiect în care fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament corect, personalizat și de intervenții realizate de unii dintre cei mai buni specialiști.
16:50
Activista „Șor” din Călăraşi, după gratii. Aproape jumătate de milion de lei trec în contul statului # TVR Moldova
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al partidului „Șor”, declararat neconstituţional, a fost condamnată la patru ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Doi ani sunt cu suspendare.
16:40
Și-au unit forțele pentru a aduce mai multă căldură în casele și inimile bătrânilor nevoiaşi. Vorbim despre elevii Liceului "Ion Creangă" din Soroca, care au reuşit să cumpere peleți din câteva kilograme de bani, pe care i-au colectat timp de mai multe luni. Campania "Războiul Bănuților" a ajuns la cea de-a 14 ediţie, iar în acest an a venit în ajutorul a 26 de persoane.
16:20
Stop lefurilor de 1,8 mil. de lei pe an: Reguli noi pentru remunerarea șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI # TVR Moldova
Salariile medii ale șefilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) vor fi plafonate, potrivit unui comunicat al Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului. Autorii proiectului susțin că economia Moldovei nu poate susține salarii de 1,8 milioane lei pe an pentru un număr restrâns de persoane, fără a afecta alte priorități bugetare.
Acum 6 ore
16:10
Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape şi în brutării miroase a cozonac proaspăt scos din cuptor. Iar umpluturile folosite sunt pe gustul tuturor - stafide, potocale, nuci, ciocolată sau fistic. Foarte cerute în această perioadă sunt şi ruladele cu diverse umpluturi sau turtele dulci.
15:50
Veste bună pentru studenți: Marea Britanie va reintra în programul european Erasmus din 2027 # TVR Moldova
Veste bună pentru studenții din toată Europa, inclusiv cei români: Marea Britanie reintră în programul Erasmus Plus, din 2027, scrie TVR Info.
15:40
Peste 40 de familii din Republica Moldova, aflate într-o situaţie socială vulnerabilă, trăiesc în locuințe mai calde și plătesc facturi mai mici, după ce casele lor au fost reabilitate datorită Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial. Cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Germaniei, programul va sprijini, şi pe parcursul anului viitor, 180 de gospodării să-și reducă consumul de energie cu peste 50%.
15:10
Un bărbat de 65 de ani a murit, în urma unui incendiu izbucnit aseară, în locuinţa sa din satul Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon.
14:40
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat un polițist și a încercat să-i sustragă arma din dotare. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpatul își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.
Acum 8 ore
14:10
Mii de părinți din Republica Moldova ar putea reveni pe piața muncii, în condițiile în care lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor i-au ținut până acum în afara câmpului muncii. Guvernul anunţă până la 5.000 de locuri noi la creșă, în urma lansării Programului Național "Părinți angajați, copii la creșă", pentru care a alocat 385 de milioane de lei. Măsură vine să sprijine părinții activi și să reducă inegalitățile de pe piața muncii, în condițiile în care 95% dintre persoanele inactive din cauza responsabilităților familiale sunt femei.
14:00
Ministerul Justiției a luat act și analizează cu discreție recomandările Comisiei de la Veneția referitor la comasarea procuraturilor Anticorupție și cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a spus Vladislav Cojuhari înainte de ședința Guvernului de miercuri.
13:30
În 2026, salariul mediu lunar în sectorul bugetar va fi de de 17.400 de lei, cu 1.300 de lei mai mult decât în acest an. Cuantumul a fost aprobat astăzi de Guvernul de la Chişinău.
13:00
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați, la 16 decembrie 2025, doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă i-a liberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală, anunță Procuratura Anticorupție.
12:40
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat, miercuri, că taxa pentru drumuri va fi aplicată după model european începând cu 2028. Această măsură vine ca parte a unui plan de modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere și are ca scop atât creșterea resurselor financiare pentru lucrări, cât și implementarea unui sistem echitabil de taxare bazat pe utilizare.
Acum 12 ore
12:00
Plahotniuc se declară convins de nevinovăția sa: „Altfel nu mă pregăteam să vin în țară” # TVR Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a menționat miercuri, înaintea ședinței de judecată în care a fost audiat finul său, Andrian Candu, că se declară nevinovat și susține că poate demonstra singur adevărul, chiar dacă nu poate aduce mai mulți martori.
11:40
Salariul minim și cel mediu vor crește de la 1 ianuarie: Guvernul a aprobat hotărârile # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, două proiecte de hotărâri care vizează stabilirea cuantumului salariului minim și mediu pe țară pentru anul 2026. Astfel, salariul minim pe țară va fi de 6.300 de lei, iar salariul mediu - de 17.400 de lei.
11:30
Ministerul Justiției a luat act și analizează cu discreție recomandările Comisiei de la Veneția referitor la comasarea procuraturilor Anticorupție și cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a spus Vladislav Cojuhari înainte de ședința Guvernului de miercuri.
11:20
Mai mult sprijin: Părinții vor primi mai mulți bani la naștere, iar rețeaua de creșe se extinde # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului. Noile prevederi se vor aplica pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2026, data la care hotărârea va intra în vigoare. Potrivit proiectului, indemnizația unică la nașterea copilului va crește cu 536 de lei, de la 21.350 de lei la 21.886 de lei.
11:10
Andrian Candu a compărut în fața instanței pentru a face depoziții în favoarea nașului, Plahotniuc # TVR Moldova
Astăzi, în calitate de martor al apărării în dosarul pentru escrocherie al lui Vladimir Plahotniuc, este audiat fostul președinte al Parlamentului, finul oligarhului Andrian Candu. El este al doilea martor audiat la solicitarea avocaților după fosta președintă a Consiliului de Administrație al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș.
11:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că datoriile statului față de agricultori ar putea fi confirmate în mod practic prin asumarea unor angajamente ale statului, care ar putea fi acceptate de bănci în scopuri de creditare.
10:20
Judecătoarea Pulbere a picat repetat vetting-ul. Trecutul dubios al soțului ei, fost șef la vamă # TVR Moldova
Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Centru, a picat evaluarea externe după ce a fost reexaminată de Comisia Vetting. În același timp, judecătorul Igor Chiroșca de la aceeași instanță a trecut evaluarea. Membrii comisiei au constatat că acesta întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.
09:40
Putin, protejat prin lege: Hotărârile instanțelor penale străine nu vor mai fi aplicate în Rusia # TVR Moldova
Cameră Deputaților din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanțe penale străine, o măsură care îl protejează pe președintele rus, Vladimir Putin, în fața mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI).
09:20
Profesorii afectați de reorganizarea școlilor ar putea primi un suport de până la 15.000 de euro # TVR Moldova
Profesorii care vor accepta să meargă să predea într-un alt raion, în urma procesului de reorganizare a instituțiilor de învățământ, ar putea beneficia de ajutor de până la 15.000 de euro oferiți de stat. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei emisiuni de la Moldova1. Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet mai larg de reforme menite să asigure educație de calitate și să valorifice potențialul uman al Republicii Moldova.
09:10
Scandal politic pe problema parcărilor din Chișinău: PAS îl acuză pe Ceban că nu are niciun proiect # TVR Moldova
Deputatul PAS Alex Trubca susține că există un cadru juridic la nivel național pentru aprobarea regulamentului privind amenanarea și funcționarea parcărilor în Chișinău după ce formațiunea lui Ion Ceban a semnalat absența unor legi care ar permite demararea procesului anevoios.
08:40
Profesori afectați de reorganizare școlilor ar putea primi un suport de până la 15 mii de euro # TVR Moldova
Profesorii care vor accepta să meargă să predea într-un alt raion, în urma procesului de reorganizare a instituțiilor de învățământ, ar putea beneficia de ajutor de până la 15.000 de euro, oferite de stat. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei emisiuni de la Moldova1.
Acum 24 ore
06:10
Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, estimează că evaluarea integrității financiare și etice (vetting) a judecătorilor și procurorilor nu va fi încheiată în decembrie 2026. Autoritățile au extins termenul vetting-ului până la sfârșitului anului viitor după ce nu au reușit să încheie procesul până în decembrie 2025.
16 decembrie 2025
20:50
Prejudiciu de 4,4 milioane de lei în dosarul „Banca de Economii”: două persoane au fost condamnate # TVR Moldova
Două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul „Banca de Economii” pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, le-a recunoscut vinovate de cauzarea unui prejudiciu de 4.400.000 milioane de lei., anunță Procuratura Anticorupție.
20:40
Elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale vor beneficia, în perioada ianuarie-mai 2026, de ore gratuite de pregătire la Limba și literatura română. Până acum ei beneficiau de astfel de meditaţii doar la matematică. Autorităţile din educaţie speră astfel să crească rata de promovare la examenele de absolvire a gimnaziului.
Ieri
20:10
Forum justiție: Persoanele s-au schimbat, în ce măsură reuşim să acoperim golurile? (Il. Chirtoacă) # TVR Moldova
Criza de judecători şi procurori, generată în mare parte de procesul de evaluare, rămâne cea mai mare restanţă în domeniul justiţiei. Acest subiect a fost discutat la un forum despre Reformarea Justiţiei şi Combaterea Corupţiei, care se desfăşoară, timp de două zile, la Chişinău. Autorităţile susțin că evaluarea magistraților şi combaterea corupţiei din sistem erau necesare şi trebuie să continue.
19:40
Kaja Kallas: Activele rusești înghețate ar putea fi folosite pentru despăgubirea Ucrainei # TVR Moldova
Pas concret, făcut la Haga, pentru ca războiul din Ucraina să nu rămână fără consecințe. A fost instituită Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism care pune bazele despăgubirilor pentru victimele agresiunii ruse. Din capitala justiției internaționale, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj clar: Republica Moldova rămâne de partea Ucrainei și a unei păci drepte, care să descurajeze orice viitor conflict pe continent. Tot la Haga, șefa statului a avut o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul politic și moral al Chișinăului faţă de ţara măcinată de război.
19:10
Ce se întâmplă în Transnistria? „Asistăm la un colaps al sistemului economic” (Al. Flenchea) # TVR Moldova
În regiunea transnistreană este instituită stare de urgenţă în economie. Anunţul a fost făcut de către aşa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în cadrul unei şedinţe în format online. Krasnoselski a motivat că necesitatea instituirii regimului de urgenţă vine după cităm - o încetinire a ritmului de decontări în Uniunea Europeană. Experţii de la Chişinău consideră că problema este prezentă încă de la începutul acestui an.
18:40
Experți, după verdictul Comisiei de la Veneția privind PACCO: Trebuie renunțat la ideea năstrușnică # TVR Moldova
Lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată și crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două riscă să blocheze dosarele de corupție și crimă organizată și să afecteze independența procurorilor, avertizează Comisia de la Veneția și Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept.
17:40
Un angajat al Ministerului de Interne a fost reținut pentru că ar fi violat o tânără de 19 ani # TVR Moldova
Un angajat al Ministerului de Interne a ajuns dupa gratii si este anchetat pentru viol asupra unei femei de 19 ani. Incidentul s-a produs in raionul Căușeni, cind suspectul era în afara orelor de serviciu.
17:40
Judecătorul Garri Bivol, achitat în dosarul Laundromat, a fost demis. Acuzațiile procurorilor # TVR Moldova
Judecătorul Garri Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost sancționat cu eliberarea din funcție în urma examinării de către Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a două sesizări ale Procuraturii Anticorupție.
17:10
În decorul pentru sărbătorile de iarnă, bradul natural este, fără îndoială, o alegere preferată, datorită mirosului său proaspăt și atmosferei primitoare pe care o oferă.
16:40
Ninsori abundente în Japonia: mii de gospodării fără curent, transport întrerupt și zboruri anulate # TVR Moldova
Japonia, în schimb, se confruntă cu ninsori abundente. O furtună puternică a paralizat prefectura Hokkaido, din nordul țării. Stratul de zăpadă ajunge, în unele zone, până la plafoanele mașinilor. Peste 35 de mii de gospodării au rămas fără curent, transportul în comun a fost întrerupt toată noaptea, iar sute de zboruri au fost anulate.
16:40
Unul dintre cei mai buni judocani din Republica Moldova a oferit un masterclass mai multor copii pasionați de sport din Ucraina. Denis Vieru a învățat aproape 500 de tineri luptători câteva procedee de mare clasă, care sunt aplicate în competițiile sportive de pe arena internațională.
16:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în perioada 8–14 decembrie, au fost înregistrate 2.357 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea în rândul copiilor, în creștere cu 8% față de săptămâna precedentă.
16:20
Va fi instituită o Comisie Internațională de Reclamații pentru Ucraina: Moldova a semnat Convenția # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga.
16:10
Pensii mai mari și indemnizații dublate pentru familii din 2026, anunță directorul CNAS # TVR Moldova
Bugetul asigurărilor sociale pentru anul viitor va fi unul dintre cele mai mari de până acum și va ajunge la 51,4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 13% din PIB, a anunțat directorul Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țâbârnă.
16:10
Kirill le cere rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și „vremurile prospere” # TVR Moldova
Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.
