Kaja Kallas: Activele rusești înghețate ar putea fi folosite pentru despăgubirea Ucrainei
TVR Moldova, 16 decembrie 2025 19:40
Pas concret, făcut la Haga, pentru ca războiul din Ucraina să nu rămână fără consecințe. A fost instituită Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism care pune bazele despăgubirilor pentru victimele agresiunii ruse. Din capitala justiției internaționale, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj clar: Republica Moldova rămâne de partea Ucrainei și a unei păci drepte, care să descurajeze orice viitor conflict pe continent. Tot la Haga, șefa statului a avut o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul politic și moral al Chișinăului faţă de ţara măcinată de război.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Forum justiție: Persoanele s-au schimbat, în ce măsură reuşim să acoperim golurile? (Il. Chirtoacă) # TVR Moldova
Criza de judecători şi procurori, generată în mare parte de procesul de evaluare, rămâne cea mai mare restanţă în domeniul justiţiei. Acest subiect a fost discutat la un forum despre Reformarea Justiţiei şi Combaterea Corupţiei, care se desfăşoară, timp de două zile, la Chişinău. Autorităţile susțin că evaluarea magistraților şi combaterea corupţiei din sistem erau necesare şi trebuie să continue.
Acum o oră
19:40
Kaja Kallas: Activele rusești înghețate ar putea fi folosite pentru despăgubirea Ucrainei # TVR Moldova
Acum 2 ore
19:10
Ce se întâmplă în Transnistria? „Asistăm la un colaps al sistemului economic” (Al. Flenchea) # TVR Moldova
În regiunea transnistreană este instituită stare de urgenţă în economie. Anunţul a fost făcut de către aşa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în cadrul unei şedinţe în format online. Krasnoselski a motivat că necesitatea instituirii regimului de urgenţă vine după cităm - o încetinire a ritmului de decontări în Uniunea Europeană. Experţii de la Chişinău consideră că problema este prezentă încă de la începutul acestui an.
18:40
Experți, după verdictul Comisiei de la Veneția privind PACCO: Trebuie renunțat la ideea năstrușnică # TVR Moldova
Lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată și crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două riscă să blocheze dosarele de corupție și crimă organizată și să afecteze independența procurorilor, avertizează Comisia de la Veneția și Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept.
Acum 4 ore
17:40
Un angajat al Ministerului de Interne a fost reținut pentru că ar fi violat o tânără de 19 ani # TVR Moldova
Un angajat al Ministerului de Interne a ajuns dupa gratii si este anchetat pentru viol asupra unei femei de 19 ani. Incidentul s-a produs in raionul Căușeni, cind suspectul era în afara orelor de serviciu.
17:40
Judecătorul Garri Bivol, achitat în dosarul Laundromat, a fost demis. Acuzațiile procurorilor # TVR Moldova
Judecătorul Garri Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost sancționat cu eliberarea din funcție în urma examinării de către Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a două sesizări ale Procuraturii Anticorupție.
17:10
În decorul pentru sărbătorile de iarnă, bradul natural este, fără îndoială, o alegere preferată, datorită mirosului său proaspăt și atmosferei primitoare pe care o oferă.
16:40
Ninsori abundente în Japonia: mii de gospodării fără curent, transport întrerupt și zboruri anulate # TVR Moldova
Japonia, în schimb, se confruntă cu ninsori abundente. O furtună puternică a paralizat prefectura Hokkaido, din nordul țării. Stratul de zăpadă ajunge, în unele zone, până la plafoanele mașinilor. Peste 35 de mii de gospodării au rămas fără curent, transportul în comun a fost întrerupt toată noaptea, iar sute de zboruri au fost anulate.
16:40
Unul dintre cei mai buni judocani din Republica Moldova a oferit un masterclass mai multor copii pasionați de sport din Ucraina. Denis Vieru a învățat aproape 500 de tineri luptători câteva procedee de mare clasă, care sunt aplicate în competițiile sportive de pe arena internațională.
16:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în perioada 8–14 decembrie, au fost înregistrate 2.357 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea în rândul copiilor, în creștere cu 8% față de săptămâna precedentă.
16:20
Va fi instituită o Comisie Internațională de Reclamații pentru Ucraina: Moldova a semnat Convenția # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga.
Acum 6 ore
16:10
Pensii mai mari și indemnizații dublate pentru familii din 2026, anunță directorul CNAS # TVR Moldova
Bugetul asigurărilor sociale pentru anul viitor va fi unul dintre cele mai mari de până acum și va ajunge la 51,4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 13% din PIB, a anunțat directorul Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țâbârnă.
16:10
Kirill le cere rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și „vremurile prospere” # TVR Moldova
Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.
15:40
Festivalul de Colinde „Deschide ușa creștine" a adus tradițiile românești la Cernăuți # TVR Moldova
Colindele româneşti din moşi-strămoşi şi portul popular au adus emoţia Crăciunului de odinioară în localitatea Horbova, comuna Ostrița, din regiunea ucraineană Cernăuți. Acolo s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului de Colinde "Deschide ușa creștine", un eveniment devenit deja tradiție pentru românii din ținutul Herța și de pe valea Prutului.
15:20
Kremlinul a declarat marți că o eventuală încetare a focului de Crăciun, propusă de Ucraina, ar depinde de faptul dacă va fi încheiat un acord de pace între cele două părți.
15:10
Profesorii protestează: MEC promite colaborare cu sindicatele pentru majorări salariale # TVR Moldova
Angajaţii din instItuţiile de învăţământ din Republica Moldova s-au mobilizat pentru a atrage atenția asupra salariilor din educație și cercetare. Gestul lor a coincis cu discuțiile parlamentare pe Legea Bugetului. Ministerul Educației recunoaște că sunt probleme și promite să colaboreze cu sindicatele și cu Ministerul Finanțelor pentru creșteri salariale sustenabile.
14:50
/VIDEO/ Maia Sandu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Haga: mesaj ferm către Moscova # TVR Moldova
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
14:40
Condamnat pentru ani de abuz: violență în familie și infracțiuni sexuale asupra unei minore # TVR Moldova
Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat la 19 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de violență în familie și abuz sexual asupra fiicei sale minore.
14:30
Agenția ”Moldsilva” informează că a luat act de cunoștință referitor la cazul produs în ocolul silvic Căpriana, în seara zilei de 15.12.2025, în care un membru al Gărzii Naționale de Mediu a fost atacat cu arma în timpul unei misiuni de control desfășurate.
Acum 8 ore
14:10
Specialiștii susțin rezilierea contractului cu Lukoil: „Riscurile imediate sunt minime” # TVR Moldova
Guvernul de la Chişinău rupe contractul cu Lukoil și aduce înapoi, în gestiunea statului, una dintre cele mai importante infrastructuri. În cel mult 20 de zile, complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău va fi preluat de Republica Moldova. Autoritățile susțin că "Lukoil-Moldova" nu a îndeplinit cerințele impuse încă de anul trecut. Decizia, anunțată de premierul Alexandru Munteanu, are implicații economice, energetice și juridice majore și este luată într-un context internațional tensionat, marcat de sancțiuni și de războiul din Ucraina.
14:00
13:40
Ministerul Educației lansează testarea națională a competențelor digitale pentru profesori # TVR Moldova
Profesorii din Republica Moldova, care au terminat primul nivel al programului DigiProf, se pot înscrie la prima sesiune de testare online a competențelor digitale. Cei care vor promova examenul vor obține certificatul digital național.
13:00
Comisia de la Veneția a publicat avizul referitor la comasarea Procuraturilor Anticorupție și cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Crearea PACCO, prin desființarea procuraturilor specializate, ar putea genera blocaje în investigarea dosarelor de corupție și crimă organizată și ar putea submina independența procurorilor.
12:50
Politov-Cangaș a povestit în instanță despre relațiile dintre frații Țopa, Plahotniuc și Platon # TVR Moldova
Fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, audiată ca martoră în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, a relatat pe 15 decembrie în instanță cum a trecut banca de la frații Viorel și Victor Țopa la Plahotniuc, apoi – la Veaceslav Platon, potrivit moldova.europalibera.org.
Acum 12 ore
12:10
Cinci vieți salvate în 48 de ore: Succes al transplantului de organe în Republica Moldova # TVR Moldova
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat, săptămâna trecută, cinci intervenții de transplant în decurs de 48 de ore, un record pentru sistemul medical din Republica Moldova. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate operațiile fiind finalizate cu succes.
11:50
/VIDEO/ Marta Kos: „Republica Moldova trece la următoarea etapă a negocierilor tehnice" # TVR Moldova
Luni, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat faptul că Republica Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe.
11:40
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii a anunțat suspendarea temporară a serviciilor consulare, în urma unui incident produs în incinta misiunii diplomatice. Totodată, a fost anulat evenimentul dedicat colindelor și împodobirii bradului.
11:30
Ambasada R. Moldova în SUA suspendă temporar serviciile consulare, în urma unui incident # TVR Moldova
11:30
Adjunctul fostului șef SPPS, sub lupa ANI; A fost inițiat controlul averii lui Vitalie Lupașcu # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii în privința lui Vitalie Lupașcu, fost adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Potrivit procesului-verbal de inițiere a controlului, la 13 noiembrie 2025, ANI a înregistrat sesizarea care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Pe 11 noiembrie, președinta Maia Sandu a semnat decretele de eliberare din funcție a șefului SPPS, Vasile Popa, și a adjunctului acestuia, Vitalie Lupașcu, pe fondul scandalului piramidei financiare TUX.
10:50
O tânără în vârstă de 19 ani va sta patru ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident”. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei.
10:50
Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că dronele sale subacvatice au lovit un submarin rusesc în portul Novorossiisk pe 15 decembrie, acesta fiind primul atac de acest fel raportat, scoțând nava din uz, potrivit kyivindepedent.com.
10:30
Timp de o săptămână, au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de 6.433.258 lei în urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii.
10:00
Statele Unite au asigurat luni că au oferit Kievului garanţii de securitate „foarte puternice”, comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia, comentează AFP, potrivit tvrinfo.ro.
09:10
În regiunea transnistreană urmează a fi reintrodusă starea de urgență în economie din cauza reducerii livrărilor de gaze către regiune. Potrivit presei de regiune, decizia a fost comunicată de către pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în cadrul unei ședințe la care a participat conducerea regiunii.
08:10
Noi sancţiuni UE împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc # TVR Moldova
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina.
08:10
„Statul nu ia, dar reîntoarce”, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la decizia autorităților să preia în proprietate de la ICS Lukoil-Moldova depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău pe care îl folosește gratuit din noiembrie. Oficialul a declarat în cadrul unei emisiuni la TV8 că autoritățile se așteaptă ca decizia să fie atacată în judecată de către Lukoil.
Ieri
19:40
Controversă în sănătate: Ministerul versus Școala de Management. Emil Ceban: „Foarte multe probleme” # TVR Moldova
Grevă japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu". Protestul vine după decizia Ministerului Sănătății de a schimba denumirea și statutul școlii. Reprezentanții instituției susțin că decizia este neargumentată și afectează autonomia școlii și procesul didactic. Ministerul Sănătății precizează că modificările sunt conform legii și școala trebuie să-și continue activitatea ca subdiviziune a universității.
19:00
18:50
Guvernul preia depozitul petrolier al Lukoil de la aeroport: „Revenim la situația din 2005” # TVR Moldova
Guvernul a decis luni seară că preia în proprietate de la ICS Lukoil-Moldova depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău pe care îl folosești gratuit din noiembrie. Această decizie este necesară pentru asigurarea unei funcționări nepericlitate a furnizării de combustibil pentru aeronave, precum și pentru protejarea securității naționale și a obiectelor de infrastructură critică, a anunțat premierul Alexandru Munteanu.
18:20
18:10
Caz şocant în nordul Republicii Moldova. Un adolescent de şaisprezece ani a fost ucis, cu deosebită cruzime, de un bărbat de 39 de ani.
18:00
Federația Sindicală a Educației și Științei anunță un protest cu foi albe în școlile din Republica Moldova. Angajații din educație vor organiza marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ, în ziua în care Parlamentul examinează proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026.
17:40
Putin respinge un "armistiţiu artificial" şi doreşte o "pace adevărată", potrivit Kremlinului # TVR Moldova
Președintele rus Vladimir Putin respinge un 'armistițiu artificial' și susține în schimb o 'pace adevărată' pentru Ucraina, a transmis luni Kremlinul, informează EFE.
17:10
Andrei Sârbu a fost unul dintre cei mai importanți artiști plastici moderni, care au contribuit la reînnoirea limbajului plastic basarabean. Chiar dacă a avut un destin trist, Andrei Sârbu a rămas în istoria picturii moderne grație tablourilor sale. La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost deschisă o expoziție comemorativă, intitulată "Arhipelaguri ale tăcerii".
17:10
Artur Ioniță a pus umărul la victoria categorică a clubului Triestina. Fotbalistul din Republica Moldova a reușit o dublă în meciul cu AlbinoLeffe, dar echipa sa rămâne în continuare pe ultima poziție din a treia divizie a Italiei.
17:00
„Tufișul” lui Plahotniuc: Firma prin care se presupune că oligarhul ar fi controlat Victoriabank # TVR Moldova
„Din tufișuri, de unde?”, a răspuns ironic Vladimir Plahotniuc la întrebarea reporterului TVR Moldova despre presupusul său control asupra Victoriabank. În cadrul ședinței de astăzi, a fost audiată ca martor, la solicitarea oligarhului, Natalia Politov-Cangaș, fosta președintă a Comitetului de Direcție al Victoriabank, cercetată în dosarul denumit generic „Furtul miliardului”.
17:00
Iulian Cojocaru a reușit un hat-trick în reeditarea finalei din stagiunea precedentă a primii ligi de futsal din România. Jucătorul din Republica Moldova a marcat de trei ori în partida cu Odorheiu Secuiesc, iar United Galați a obținut o victorie categorică în ultimul meci din 2025.
16:40
Republica Moldova demarează un proiect amplu de reabilitare energetică a instituțiilor medicale, prin care 14 clădiri, preponderent spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², vor fi renovate pentru a reduce consumul de energie și a crea condiții mai bune pentru pacienți și personal medical.
16:40
„Disciplina internă”. Valeriu Munteanu a fost dat afară din Partidul AUR din Republica Moldova # TVR Moldova
Valeriu Munteanu a fost exclus dinPartidul AUR din Republica Moldova, împreună cu alți colegi de formațiune, în urma deciziilor luatela Consiliul politic național convocat pe 14 decembrie dedicat situației politice rezultate după alegerile parlamentare din 2025.
16:10
Magia sărbătorilor prinde voce într-o formă rafinată și surprinzătoare în cadrul concertului „Colinde în lumini de jazz de iarnă”, care se va desfășura timp de două zile, în această săptămână. Astfel, cele mai cunoscute colinde și cântece de Crăciun vor fi reinterpretate într-un aranjament de jazz deosebit. Despre această experiență muzicală unică a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, naistul Iulian Pușcă, revenit de curând la Chișinău.
