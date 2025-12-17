Activista „Șor” din Călăraşi, după gratii. Aproape jumătate de milion de lei trec în contul statului

14:10

Guvernul de la Chişinău rupe contractul cu Lukoil și aduce înapoi, în gestiunea statului, una dintre cele mai importante infrastructuri. În cel mult 20 de zile, complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău va fi preluat de Republica Moldova. Autoritățile susțin că "Lukoil-Moldova" nu a îndeplinit cerințele impuse încă de anul trecut. Decizia, anunțată de premierul Alexandru Munteanu, are implicații economice, energetice și juridice majore și este luată într-un context internațional tensionat, marcat de sancțiuni și de războiul din Ucraina.