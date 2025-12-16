Forum justiție: Persoanele s-au schimbat, în ce măsură reuşim să acoperim golurile? (Il. Chirtoacă)

19:40

Pas concret, făcut la Haga, pentru ca războiul din Ucraina să nu rămână fără consecințe. A fost instituită Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism care pune bazele despăgubirilor pentru victimele agresiunii ruse. Din capitala justiției internaționale, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj clar: Republica Moldova rămâne de partea Ucrainei și a unei păci drepte, care să descurajeze orice viitor conflict pe continent. Tot la Haga, șefa statului a avut o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul politic și moral al Chișinăului faţă de ţara măcinată de război.