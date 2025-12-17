Plahotniuc se declară convins de nevinovăția sa: „Altfel nu mă pregăteam să vin în țară”

08:10

„Statul nu ia, dar reîntoarce”, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la decizia autorităților să preia în proprietate de la ICS Lukoil-Moldova depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău pe care îl folosește gratuit din noiembrie. Oficialul a declarat în cadrul unei emisiuni la TV8 că autoritățile se așteaptă ca decizia să fie atacată în judecată de către Lukoil.