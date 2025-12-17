Un an de închisoare pentru un bărbat care a agresat un poliţist

14:10

Mii de părinți din Republica Moldova ar putea reveni pe piața muncii, în condițiile în care lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor i-au ținut până acum în afara câmpului muncii. Guvernul anunţă până la 5.000 de locuri noi la creșă, în urma lansării Programului Național "Părinți angajați, copii la creșă", pentru care a alocat 385 de milioane de lei. Măsură vine să sprijine părinții activi și să reducă inegalitățile de pe piața muncii, în condițiile în care 95% dintre persoanele inactive din cauza responsabilităților familiale sunt femei.