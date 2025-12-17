Cetățenii moldoveni vor putea cumpăra bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare
Ziua, 17 decembrie 2025 18:20
Guvernul a aprobat un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente noi menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate în evidența Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit regulamentului, persoanele fizice sunt incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri, în baza contractelor de vânzare-cumpărare, extinzând […] Articolul Cetățenii moldoveni vor putea cumpăra bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
18:40
O grupare de hackeri amenință că va face publice datele utilizatorilor premium ai site-ului Pornhub # Ziua
Gruparea de hackeri cunoscută sub numele „ShinyHunters” a anunțat că a intrat în posesia unor date aparținând utilizatorilor premium ai site-ului pentru adulți Pornhub și amenință că le va face publice dacă nu va primi o răscumpărare în Bitcoin, relatează Reuters. Deși amploarea exactă a breșei de securitate nu a putut fi stabilită imediat, hackerii […] Articolul O grupare de hackeri amenință că va face publice datele utilizatorilor premium ai site-ului Pornhub apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
18:20
Cetățenii moldoveni vor putea cumpăra bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare # Ziua
Guvernul a aprobat un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente noi menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate în evidența Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit regulamentului, persoanele fizice sunt incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri, în baza contractelor de vânzare-cumpărare, extinzând […] Articolul Cetățenii moldoveni vor putea cumpăra bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
18:00
Stare de urgență în Odesa în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice. Situația în unele zone este gravă # Ziua
Autoritățile ucrainene au instituit stare de urgență de nivel național în regiunea Odesa, în urma atacurilor repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice, care au provocat întreruperi masive de curent și au afectat grav viața populației. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, citat de RBC-Ucraina. Decizia a fost luată în cadrul […] Articolul Stare de urgență în Odesa în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice. Situația în unele zone este gravă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
17:30
Putin amenință cu ocuparea „pământurilor istorice” din Ucraina pe cale militară, dacă negocierile eșuează # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova va recurge la forța militară pentru a obține ceea ce numește „eliberarea pământurilor sale istorice” din Ucraina, în cazul în care negocierile de pace vor eșua. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței extinse a colegiului Ministerului rus al Apărării, relatează The Moscow Times. „Obiectivele operațiunii militare […] Articolul Putin amenință cu ocuparea „pământurilor istorice” din Ucraina pe cale militară, dacă negocierile eșuează apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
19 state UE, printre care şi România, cer Comisiei Europene să finanţeze „hub-uri de returnare” în afara UE # Ziua
19 state membre ale Uniunii Europene – printre care şi România – cer Comisiei Europene, într-un context de înăsprire evidentă a politicii UE în domeniul migraţiei, să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranţilor situate în afara graniţelor UE, transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Pe 8 decembrie, miniştrii […] Articolul 19 state UE, printre care şi România, cer Comisiei Europene să finanţeze „hub-uri de returnare” în afara UE apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
16:40
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această seară și prima parte a zilei de mâine, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 17:00, până joi, la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 metri și mai puțin. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vama Leușeni – Albița a fost închisă în această după-amiază. Activitatea postului a fost sistată din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră din România. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că se întreprind măsuri pentru înlăturarea deficiențelor și să se intervine pentru a gestiona fluxul de călători. În aceste condiții, cetățenii […] Articolul Vama Leușeni a fost închisă din cauza unor deficiențe tehnice la sistemul informațional apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO 18+ | Tânăr din R. Moldova, arestat pentru omor după ce a înjunghiat mortal un barman în Italia # Ziua
O crimă extrem de violentă, surprinsă integral de camerele de supraveghere, a avut loc în localitatea Sarezzo, din provincia italiană Brescia, unde un barman a fost înjunghiat mortal chiar în fața barului în care lucra. Imaginile șocante au fost difuzate de postul public italian Tg1. Victima, Andrei Zakabluk, în vârstă de 55 de ani, cetățean […] Articolul VIDEO 18+ | Tânăr din R. Moldova, arestat pentru omor după ce a înjunghiat mortal un barman în Italia apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Premierul Munteanu s-a întâlnit cu o delegație a Fondul Monetar Internațional și „și-a exprimat interesul privind inițierea unui nou program cu FMI” # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. În cadrul întrevederii au fost prezentate concluziile echipei de experți FMI și discutate „prioritățile de reformă care vor sprijini dezvoltarea economică a R. Moldova”. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit […] Articolul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu o delegație a Fondul Monetar Internațional și „și-a exprimat interesul privind inițierea unui nou program cu FMI” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că ar încerca să promoveze „discret” la Băcioi un proiect imobiliar pe o suprafață de 35 de hectare # Ziua
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, afirmă că autoritățile locale din comuna Băcioi, reprezentate de PAS, ar fi încercat să introducă suplimentar pe ordinea de zi a ședinței consiliului local un proiect imobiliar de proporții. Potrivit edilului, autorii inițiativei și-ar dori să promoveze proiectul fără o dezbatere publică reală. „Am în mână un proiect care […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că ar încerca să promoveze „discret” la Băcioi un proiect imobiliar pe o suprafață de 35 de hectare apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Planul SUA-UE pentru Ucraina prevede o armată mai puternică, trupe europene pe teren și sprijin extins de informații din partea SUA # Ziua
Statele Unite și aliații europeni au conturat un plan amplu de securitate pentru Ucraina, menit să descurajeze o viitoare agresiune rusă după încheierea actualului război. Propunerea prevede consolidarea semnificativă a armatei ucrainene, desfășurarea de forțe europene pe teritoriul Ucrainei și un rol sporit al serviciilor de informații americane, potrivit unor oficiali familiarizați cu proiectele a […] Articolul Planul SUA-UE pentru Ucraina prevede o armată mai puternică, trupe europene pe teren și sprijin extins de informații din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
14:20
VIDEO | Dan Dungaciu, replică dură la adresa lui Igor Grosu, după ce șeful PAS a sugerat că românii ar fi o „minoritate etnică” în R. Moldova # Ziua
Mesajul liderului PAS, Igor Grosu, prin care a sugerat că românii din Republica Moldova ar fi o minoritate etnică, distinctă de majoritatea „moldovenenească”, a provocat nemulțumiri peste Prut. Profesorul Dan Dungaciu, ales recent în funcția de prim-vicepreședinte al AUR România, a acuzat conducerea de la Chișinău că duce aceeași politică de deznaționalizare inventată de ruși […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu, replică dură la adresa lui Igor Grosu, după ce șeful PAS a sugerat că românii ar fi o „minoritate etnică” în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Bloomberg: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei, în cazul respingerii unui acord de pace privind Ucraina # Ziua
Statele Unite analizează introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Federației Ruse, pentru a spori presiunea asupra Moscovei în eventualitatea eșuării unui acord de pace cu Ucraina. Informația este relatată de Bloomberg, care citează surse din cadrul Casei Albe. Potrivit acestora, la Washington sunt pregătite măsuri ce vizează navele așa-numitei „flote fantomă”, […] Articolul Bloomberg: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei, în cazul respingerii unui acord de pace privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Salariile profesorilor nu vor crește din ianuarie. Dan Perciun: Resursele sunt orientate prioritar în afaceri și infrastructură # Ziua
Profesorii și ceilalți angajați din educație nu vor avea majorări salariale la început de an. Ministrul Educației și cel al Finanțelor susțin că, în contextul adoptării Bugetului de stat pentru 2026, prioritar s-a decis orientarea resurselor în „afaceri, dezvoltarea economică și infrastructură”, iar o creștere a lefurilor pentru cadrele didactice va fi decisă abia în […] Articolul Salariile profesorilor nu vor crește din ianuarie. Dan Perciun: Resursele sunt orientate prioritar în afaceri și infrastructură apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Politico: Summit decisiv la Bruxelles. UE, sub presiune fără precedent din partea administrației Trump pentru finanțarea Ucrainei # Ziua
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, într-un summit considerat decisiv pentru viitorul sprijin financiar acordat Ucrainei, pe fondul unor presiuni intense și fără precedent din partea administrației americane conduse de Donald Trump. Miza nu este doar finanțarea Kievului, ci și capacitatea UE de a rămâne unită într-un nou context geopolitic marcat de ingerințe […] Articolul Politico: Summit decisiv la Bruxelles. UE, sub presiune fără precedent din partea administrației Trump pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Guvernul a aprobat salariul minim pentru 2026 la valoarea de 6300 de lei. Sindicatele au cerut o majorare până la 8050 de lei # Ziua
Guvernul a aprobat azi salariul minim pentru anul viitor la valoarea de 6300 de lei, cu 800 de lei mai mult decât în 2025. Sindicatele au cerut anterior, însă, o majorare de 45 la sută până la valoarea de 8050 de lei, așa încât să fie acoperit mai masiv minimul de existență pentru familiile din […] Articolul Guvernul a aprobat salariul minim pentru 2026 la valoarea de 6300 de lei. Sindicatele au cerut o majorare până la 8050 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
12:10
Proteste masive în Slovacia față de reformele judiciare promovate de guvernul Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept # Ziua
Mii de persoane au ieșit în stradă în mai multe orașe din Slovacia pentru a protesta față de reformele judiciare promovate de guvernul premierului Robert Fico, reforme pe care opoziția și criticii le consideră o amenințare directă la adresa statului de drept, transmite Reuters. Potrivit presei slovace, manifestanții au umplut o mare parte dintr-o piață […] Articolul Proteste masive în Slovacia față de reformele judiciare promovate de guvernul Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Noi amenzi pentru taximetrie ilegală. Inspectorii fiscali au organizat 39 de controale pe străzile Capitalei # Ziua
Noi controale pe străzile Capitalei împotriva taximetriștilor ilegali. Inspectorii fiscali și angajații Agenției Naționale Transport Auto au dat amenzi de aproximativ 36 de mii de lei în urma abaterilor depistate în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi. În total, săptămâna trecută, au fost organizate 39 de controale în urma cărora au fost stabilite șase cazuri […] Articolul Noi amenzi pentru taximetrie ilegală. Inspectorii fiscali au organizat 39 de controale pe străzile Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Prețul petrolului coboară sub 60 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor privind pacea în Ucraina # Ziua
Prețul petrolului european Brent a scăzut sub pragul de 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani, pe fondul avansării discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina și al posibilității reducerii restricțiilor de export impuse Rusiei. Tendința descendentă este alimentată și de așteptările piețelor privind un surplus de ofertă de țiței […] Articolul Prețul petrolului coboară sub 60 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor privind pacea în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Un bărbat din Ruseștii Noi, găsit mort în casa sa în urma unui incendiu provocat de o plită electrică # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a fost găsit mort în casa sa, după ce în locuință a izbucnit un incendiu provocat de o plită electrică. Victima ar fi adormit cu aparatul lăsat inclus în apropierea sa. Potrivit IGSU, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a […] Articolul Un bărbat din Ruseștii Noi, găsit mort în casa sa în urma unui incendiu provocat de o plită electrică apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat oficial de uciderea părinților săi. Ar putea primi pedeapsa cu moartea # Ziua
Procurorii din Los Angeles au formulat acuzații oficiale de crimă împotriva lui Nick Reiner, fiul regizorului hollywoodian Rob Reiner și al soției sale, Michele Reiner, în legătură cu moartea acestora. Anunțul a fost făcut marți de procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman. Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, este acuzat de […] Articolul Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat oficial de uciderea părinților săi. Ar putea primi pedeapsa cu moartea apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
10:40
Andrian Candu, fost președinte de Parlament, audiat azi în dosarul Plahotniuc. Fostul politician este al doilea martor al apărării # Ziua
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a revenit la Chișinău pentru a fi audiat în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, fostul său coleg în Partidul Democrat și naș de cununie. Andrian Candu este al doilea martor al apărării în dosarul în care Plahotniuc este învinuit de organizarea unui grup criminal ce ar fi […] Articolul Andrian Candu, fost președinte de Parlament, audiat azi în dosarul Plahotniuc. Fostul politician este al doilea martor al apărării apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
ATITUDINI | Cristina Ciubotaru: PACCO – un Frankenstein la cheremul puterii, fapt confirmat și de Comisia de la Veneția # Ziua
Opinia Comisiei de la Veneția, formulată împreună cu Directoratul General pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (DGI), este una foarte clară și neobișnuit de tranșantă. Concluzia de fond este că obiectivele declarate ale proiectului – combaterea corupției, a criminalității organizate, a fraudării alegerilor și a amenințărilor hibride – nu sunt corelate cu lichidarea Procuraturii Anticorupție […] Articolul ATITUDINI | Cristina Ciubotaru: PACCO – un Frankenstein la cheremul puterii, fapt confirmat și de Comisia de la Veneția apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat introducerea unei „blocade complete și totale” asupra tuturor petrolierelor aflate sub sancțiuni care se îndreaptă spre Venezuela sau pleacă din această țară. Declarația a fost făcută într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social. Potrivit lui Trump, Statele Unite au trimis în largul coastelor Venezuelei „cea mai mare armadă care […] Articolul Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
R. Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la UE, susține șeful comisiei parlamentare pentru integrare, Marcel Spatari # Ziua
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar progresul depinde de pregătirea internă și de realizarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia statelor membre privind […] Articolul R. Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la UE, susține șeful comisiei parlamentare pentru integrare, Marcel Spatari apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:10
Primăria Chișinău promite reabilitarea bulevardului Mircea cel Bătrân în a doua jumătate a anului 2026 # Ziua
Lucrările de reabilitare și extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân până la strada Bucovinei și reabilitarea străzilor Industriale și Mesager din Chișinău urmează să înceapă în a doua jumătate a anului viitor. Raportul de implementare a proiectului a fost prezentat de consilierul primarului general, Ala Mîrza, la ședința de marți a Consiliului municipal Chișinău, transmite […] Articolul Primăria Chișinău promite reabilitarea bulevardului Mircea cel Bătrân în a doua jumătate a anului 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
România se conectează la rețeaua electrică a Europei de Vest. Investiția va ajunge la 30 de miliarde de euro # Ziua
România va fi conectată la rețeaua electrică din vestul Europei, care va mări capacitatea de transportare a curentului în țară. Ministrul român al energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că interconectarea cu vestul Europei este un obiectiv strategic, prin care Bucureștiul va reduce prețurile la energie și să ridice stabilitatea energetică a României, potrivit IPN. Decizia […] Articolul România se conectează la rețeaua electrică a Europei de Vest. Investiția va ajunge la 30 de miliarde de euro apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Opoziția condamnă inițiativa PAS de a limita numărul vorbitorilor și timpul de dezbatere asupra proiectelor: Cenzură și uzurpare a puterii legislative # Ziua
Cele cinci fracțiuni parlamentare din opoziție, din care fac parte 45 de deputați, au semnat o declarație comună prin care condamnă inițiativa PAS de a modifica Regulamentul Parlamentului prin limitarea vorbitorilor și timpului de dezbatere asupra proiectelor examinate în plen. Opoziția susține că revizuirile reprezintă o cenzură și o încercare directă a majorității PAS de […] Articolul Opoziția condamnă inițiativa PAS de a limita numărul vorbitorilor și timpul de dezbatere asupra proiectelor: Cenzură și uzurpare a puterii legislative apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
ANRE introduce tarif unic pentru distribuția gazelor. Consumatorii vor plăti același preț indiferent de regiune # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a introdus un tarif uniform pentru prestarea serviciilor de distribuție a gazelor ce va fi aplicat tuturor celor 18 operatori ai sistemelor de distribuție. În urma acestor modificări la metodologia de calculare, consumatorii vor plăti același tarif pentru serviciile de distribuție indiferent de zona de reședință. „Prin această reformă, […] Articolul ANRE introduce tarif unic pentru distribuția gazelor. Consumatorii vor plăti același preț indiferent de regiune apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Rusia nu este interesată de un armistițiu, întrucât acesta ar oferi Ucrainei timp pentru a se pregăti de reluarea ostilităților, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând inițiativa privind un armistițiu de Crăciun. „Noi vrem pace, nu vrem un armistițiu care să ofere o pauză Ucrainei pentru a se pregăti de continuarea […] Articolul Nu va exista un armistițiu de Crăciun. Kremlinul refuză să ofere Ucrainei „o pauză” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Cadrele didactice din întreaga R. Moldova au desfășurat astăzi un protest simbolic în școli cu sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”. Pedagogii au ridicat foi albe, simbol al demnității profesionale, și au citit articolul 43 din Constituție, care prevede „Dreptul la muncă și la protecția muncii. Acțiunea a fost organizată în […] Articolul Protest în toate școlile din R. Moldova! Profesorii au cerut „demnitate pentru educație” apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Poliția italiană a expulzat 12 cetățeni moldoveni fără acte de ședere, ascunși într-o casă abandonată din centrul Italiei # Ziua
Poliția italiană a expulzat, acum patru zile, un grup de 12 cetățeni moldoveni, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, găsiți într-o casă abandonată din provincia Forli-Cesena din centrul Italiei. Aceștia nu aveau documente de ședere, iar prezența lor a fost sesizată de mai mulți localnici. Autoritățile regionale susțin că intervenția este una […] Articolul Poliția italiană a expulzat 12 cetățeni moldoveni fără acte de ședere, ascunși într-o casă abandonată din centrul Italiei apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
VIDEO | SUA ar putea să nu trimită prea curând un ambasador în Republica Moldova, sugerează Igor Munteanu # Ziua
Statele Unite ale Americii ar putea să nu trimită prea curând un ambasador în Republica Moldova și asta pentru că relația dintre Chișinău și Washington nu a fost definitivată după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump. Cel puțin asta sugerează fostul ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu. „Ambasadorul, este, probabil, o […] Articolul VIDEO | SUA ar putea să nu trimită prea curând un ambasador în Republica Moldova, sugerează Igor Munteanu apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Comisia de la Veneția desființează proiectul PACCO și avertizează asupra riscurilor pe care le implică legea propusă de PAS # Ziua
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de […] Articolul Comisia de la Veneția desființează proiectul PACCO și avertizează asupra riscurilor pe care le implică legea propusă de PAS apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
O mică anexă de pe teritoriul unei parcări din Capitală, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a ajuns la spital cu arsuri # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital, după un mic șopron a luat foc pe teritoriul unei parcări din sectorul Ciocana al Capitalei. Incendiul s-a produs pe strada Ginta Latină și a cuprins o construcție rudimentară de 20 de metri pătrați. La fața locului au fost trimise două echipaje de salvatori […] Articolul O mică anexă de pe teritoriul unei parcări din Capitală, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a ajuns la spital cu arsuri apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fostă șefă a Victoriabank, susține că ar fi fost presată de procurori să facă depoziții împotriva fostului lider al PDM # Ziua
Primul martor al apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, fost președinte al „Victoriabank” Natalia Politov-Cangaș, susține că, fiind vizată într-o cauză penală, a fost supusă unor presiuni din partea procurorilor pentru a face depoziții împotriva fostului lider PDM, iar în schimb i s-a promis că va scăpa de dosar. În fața instanței, Politov-Cangaș a precizat […] Articolul Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fostă șefă a Victoriabank, susține că ar fi fost presată de procurori să facă depoziții împotriva fostului lider al PDM apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces de defăimare împotriva postului public britanic BBC, solicitând despăgubiri în valoare de 5 miliarde de dolari, în urma difuzării unei versiuni editate a unui discurs al său. Informația a fost confirmată chiar de BBC. Acțiunea în justiție a fost depusă în statul Florida de echipa de […] Articolul Donald Trump dă în judecată BBC pentru defăimare și cere despăgubiri de 5 miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Imaginați-vă pentru o clipă că PAS ar fi pierdut alegerile parlamentare, iar la putere ar fi venit Ceban, de exemplu, cu „prorușii” lui, sau „extremistul” Costiuc, sau „populistul” Usatîi, sau chiar „patrioții” lui Putin – Dodon, Voronin și Tarlev. Să admitem, prin absurd. Ca, după aceea, la scurt timp, Fondul Monetar Internațional să ne anunțe […] Articolul EDITORIAL | Ce-ar fi fost dacă PAS ar fi pierdut alegerile?! apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
O femeie din R. Moldova, anchetată în Italia pentru efectuarea unor intervenții estetice fără autorizații într-un cabinet ilegal # Ziua
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, a amenajat într-un apartament din orașul Navaro de lângă Milano un cabinet medical ilegal unde efectua intervenții estetice, inclusiv injectări cu botox. Femeia, care nu cunoaște limba italiană, discutând cu clientele sale prin intermediul aplicațiilor de traducere, folosea produse expirate. Afacerea ilegală a […] Articolul O femeie din R. Moldova, anchetată în Italia pentru efectuarea unor intervenții estetice fără autorizații într-un cabinet ilegal apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, la Haga: Sprijin pentru o pace durabilă și un parcurs european „simultan și strâns coordonat” # Ziua
Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Haga, în marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, organizată sub egida Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și eforturile […] Articolul Maia Sandu și Volodimir Zelenski, la Haga: Sprijin pentru o pace durabilă și un parcurs european „simultan și strâns coordonat” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ion Ceban, despre soluția pentru parcări: Sunt necesare modificări la legislația națională, dar nu să pasăm responsabilitățile # Ziua
Problema parcărilor în Capitală trebuie soluționată printr-un consens dintre autoritățile municipale și Parlament, deoarece sunt necesare, în primul rând, modificări în legislația națională. Despre acest lucru spune repetat primarul Capitalei, Ion Ceban, care susține că în legislativ a fost propus un proiect de lege în acest sens și că eforturile trebuie unite pentru depășirea acestei […] Articolul Ion Ceban, despre soluția pentru parcări: Sunt necesare modificări la legislația națională, dar nu să pasăm responsabilitățile apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a subliniat preocuparea Washingtonului față de fenomenul migrației în masă, în cadrul unei întrevederi avute cu ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. „Astăzi, în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, Chargé d’Affaires Nick Pietrowicz a subliniat preocuparea SUA vizavi de migrația în […] Articolul Ambasada SUA în R. Moldova avertizează Chișinăul asupra riscurilor migrației în masă apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Igor Grosu crede că Rusia ne provoacă să îi expulzăm ambasadorul: „Caută un pretext pentru a escalada și tensiona relațiile” # Ziua
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova să expulzeze ambasadorul agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate cu autoritățile […] Articolul Igor Grosu crede că Rusia ne provoacă să îi expulzăm ambasadorul: „Caută un pretext pentru a escalada și tensiona relațiile” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Fostul ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu, despre relațiile actuale ale Chișinăului cu Washingtonul: Suntem irelevanți # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, afirmă că, în pofida declarațiilor oficiale optimiste, Chișinăul este nerelevant pentru agenda actualei administrații americane, iar relațiile moldo-americane se află într-o fază de prudență accentuată. Potrivit lui, deși autoritățile de la Chișinău invocă dialogul strategic lansat în 2013, în plan real, Republica Moldova nu reprezintă […] Articolul VIDEO | Fostul ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu, despre relațiile actuale ale Chișinăului cu Washingtonul: Suntem irelevanți apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Politico: Ucraina are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta oferta SUA privind garanțiile de securitate # Ziua
Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate comparabile cu cele prevăzute de articolul 5 al NATO, au declarat luni oficiali americani, într-un demers considerat cel mai ferm și explicit angajament de securitate al administrației Trump față de Kiev. Oferta vine însă cu un mesaj implicit clar: garanțiile sunt disponibile acum, dar nu vor rămâne pe […] Articolul Politico: Ucraina are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta oferta SUA privind garanțiile de securitate apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Ucraina afirmă că a lovit un submarin rusesc în portul Novorossiisk cu drone subacvatice. Rusia neagă atacul # Ziua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat luni că a desfășurat o „operațiune specială” în urma căreia ar fi avariat grav un submarin rusesc din clasa Kilo în portul Novorossiisk, un nod-cheie al Flotei ruse a Mării Negre. Potrivit unui oficial SBU citat de Financial Times, atacul a fost realizat în cooperare cu Marina […] Articolul Ucraina afirmă că a lovit un submarin rusesc în portul Novorossiisk cu drone subacvatice. Rusia neagă atacul apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Igor Munteanu: R. Moldova nu poate începe negocierile cu UE, înaintea unei clarificări a situației din Ucraina # Ziua
Republica Moldova nu se poate decupla astăzi de Ucraina, în procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin urmare, începerea negocierilor depinde de deznodământul privind războiul din țara vecină. De această părere este fostul ambasador în SUA, Igor Munteanu, cercetător senior la IDIS „Viitorul”. Subiectul a fost discutat la emisiunea „Contrasens” de la ZIUA.md. Potrivit lui […] Articolul VIDEO | Igor Munteanu: R. Moldova nu poate începe negocierile cu UE, înaintea unei clarificări a situației din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE în 2025, în continuare incertă. Au început doar discuțiile tehnice pe trei clustere # Ziua
Republica Moldova a demarat discuțiile tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere de negocieri considerate esențiale în procesul de aderare: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Dialogul are loc cu Comisia Europeană și cu Președinția daneză a Consiliului UE, după un model similar celui aplicat Ucrainei, care permite avansarea pe dimensiunea tehnică în lipsa […] Articolul Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE în 2025, în continuare incertă. Au început doar discuțiile tehnice pe trei clustere apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Maia Sandu deschide, alături de Dick Schoof și Volodimir Zelenski, conferința de la Haga privind despăgubirile pentru Ucraina # Ziua
Președintele Maia Sandu, participă astăzi la Haga, în Regatul Țărilor de Jos, la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Evenimentul este organizat sub egida Consiliului Europei. Conferința este deschisă de Maia Sandu împreună cu prim-ministrul interimar Dick Schoof, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al Consiliului Europei, […] Articolul Maia Sandu deschide, alături de Dick Schoof și Volodimir Zelenski, conferința de la Haga privind despăgubirile pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Atac cu cuțitul într-o școală din regiunea Moscovei. Un elev a murit, alți trei au fost răniți # Ziua
Un incident grav a avut loc marți dimineață într-o școală din orașul Odințovo, regiunea Moscovei, unde un elev a atacat cu un cuțit un agent de pază și mai mulți colegi. Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre elevi a decedat în urma atacului, presa relatând că victima ar fi un copil din clasa a IV-a. Potrivit […] Articolul Atac cu cuțitul într-o școală din regiunea Moscovei. Un elev a murit, alți trei au fost răniți apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.