Noile culturi agricole câștigă teren în fața porumbului
Agro TV, 16 decembrie 2025 11:00
Din cauza dificultăților economice și al schimbărilor climatice, fermierii sunt nevoiți să renunțe la cultura porumbului, iar această schimbare devine din ce în ce mai mult o necesitate economică. Dificultățile generate de schimbările climatice și scăderea rentabilității au determinat o adaptare forțată a agricultorilor, care caută soluții mai viabile și mai profitabile pentru a-și asigura
• • •
Acum 5 minute
11:20
Din 2025, dobânda pentru prima locuință poate fi dedusă din impozitul pe venit până la 16.100 lei
Începând cu anul 2025, persoanele care contractează un credit pentru achiziția primei locuințe vor putea deduce dobânda achitată din venitul impozabil, până la 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă". Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a explicat
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:50
Beneficiile utilizării oțetului în gospodărie. O alternativă sustenabilă și eficientă la produsele de curățenie
Oțetul, a câștigat atenție ca alternativă sustenabilă și sigură pentru produsele de curățenie convenționale. Studiile recente arată că oțetul nu doar oferă o soluție eficientă în eliminarea murdăriei și bacteriilor, dar este și mai prietenos cu mediul, având un impact redus asupra poluării și resurselor naturale. În comparație cu produsele chimice tradiționale, oțetul reprezintă o
10:50
Numărul urșilor din România a înregistrat o creștere considerabilă în ultimele decenii, iar autoritățile semnalează că întâlnirile cu aceste animale în apropierea localităților sunt tot mai frecvente. Estimările oficiale arată că pe teritoriul țării trăiesc între circa 10 și 12 mii de urși, o cifră record pentru ultimele decenii. Deși această evoluție este un semn
10:50
Numărul elevilor care aleg învățământul profesional-tehnic în Republica Moldova a crescut cu 10% în ultimul an, un semnal pozitiv pentru acest sector educațional. Conform datelor Ministerului Educației, aproximativ 44.000 de tineri sunt acum înscriși în diverse programe de formare profesională, iar această creștere vine în contextul în care piața muncii cere tot mai mult specialiști
Acum 2 ore
10:00
Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice, Dorin Recean va reprezenta APP în structura de conducere a Bursei Internaționale a Moldovei și va contribui la orientarea strategică a instituției, precum și la dialogul cu partenerii externi. APP subliniază că managementul bursei este format din profesioniști cu experiență atât la nivel local, cât și internațional, în
09:50
Statul va prelua toate activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Chișinău în următoarele 20 de zile
Toate bunurile companiei „Lukoil-Moldova" de la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi transmise în proprietatea statului în termen de 20 de zile. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, după o decizie a Consiliului pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova: ,, Hotărârea de azi vine
Acum 24 ore
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 16 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 85 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 93 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc urcă la valoarea de 3
13:50
Pentru mâine, se așteaptă cer parțial noros în întreaga țară. Vântul va bate din partea de Sud cu o viteză de 9 km/h. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +8 grade, iar minimele vor coborî la +0 grade. În Centrul țării se prognozează cer parțial noros, iar temperaturile vor
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din instituțiile publice autonome de reglementare, cum ar fi ANRE, CNPF și ANRCETI. Inițiativa legislativă a fost prezentată de deputata Larisa Novac, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit deputatei, salariile conducerii acestor instituții au crescut semnificativ în ultimii doi ani, ajungând până la 160.000
13:20
În ciuda celor mai severe înghețuri de primăvară din ultimii ani, pomicultorii din Moldova au reușit să protejeze recoltele, datorită tehnologiilor moderne implementate în sere și plantații. Un exemplu elocvent este al agricultorului Valeriu Matcovschi, care, grație investițiilor în sisteme avansate de protecție împotriva înghețului, a reușit să supraviețuiască acestă perioadă dificilă. Tehnologia de ultimă
13:10
Numărul salariaților din Republica Moldova a ajuns la 642.000 de persoane la finalul anului 2025, cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani. Creșterea, de aproximativ 9.500 de angajați față de anul precedent, este cea mai mare din ultimii trei ani, arată o analiză prezentată vineri de expertul economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, expert economic:
12:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță nimicirea unui lot de 3,4 tone de ardei proaspăt, de import, care nu respecta normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Lotul a fost reținut și sigilat, iar nimicirea s-a făcut sub stricta supraveghere a
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 21 de lei și 91 de bani, cu 12 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40 de
12:10
Pe măsură ce sărbătorile se apropie, mulți moldoveni simt presiunea prețurilor ridicate, care fac ca pregătirea mesei festive să fie o provocare. Chiar și așa, tradițiile rămân importante, iar pe mesele de sărbătoare nu lipsesc preparatele clasice precum salatele, cozonacul, fructele sau alte bucate specifice acestei perioade. Bugetele mai restrânse nu împiedică dorința de a
12:00
Exporturile Republicii Moldova au înregistrat creșteri în octombrie 2025, însă importurile au avansat mult mai rapid, ceea ce a dus la creșterea semnificativă a deficitului comercial, cu peste 30% față de perioada similară din 2024. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în continuare, țara cumpără din exterior mult mai mult decât reușește să vândă,
11:30
Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei explozii produse într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, suburbie a municipiului Chișinău. Deflagrația a avut loc duminică, 14 decembrie, în jurul orei 18:00. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, explozia a fost provocată de schimbătorul de căldură
Ieri
11:20
Vernisajul Vinului de Iarnă 2025 a reunit la Chișinău producători din Republica Moldova și pasionați de vin din diferite colțuri ale lumii, într-un cadru festiv. Desfășurat pe 12 decembrie, evenimentul ajuns la cea de-a XXIV-a ediție le-a oferit vizitatorilor prilejul de a descoperi vinuri de autor și noutăți din industria vitivinicolă, de a degusta cele
11:20
Poliția din sudul Franței a intervenit vineri pentru a permite sacrificarea unui efectiv de peste 200 de vaci infectate cu dermatită nodulară, la o fermă din regiunea Ariège. Forțele de ordine au escortat medicii veterinari până la fermă, după ce protestatarii au încercat timp de mai multe zile să blocheze accesul acestora, potrivit agenției AFP.
11:20
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au înregistrat o creștere în volum, însă scăderea prețurilor și problemele de calitate continuă să limiteze câștigurile fermierilor. Concluzia apare într-o analiză realizată de expertul Iurie Rija, care a evaluat livrările externe din perioada iulie–noiembrie 2025. Potrivit datelor analizate, în primele cinci luni ale sezonului
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
S-a dat startul plăților pentru compensațiile la încălzire 2025–2026: Cine și cât primește?
Autoritățile au dat startul plăților pentru compensațiile la încălzire destinate sezonului rece 2025–2026, vizând peste 600.000 de gospodării din întreaga țară. Sprijinul financiar variază între 500 și 1.000 de lei pe lună, în funcție de tipul de combustibil și de situația fiecărei familii, însă rămâne întrebarea cât de mult contează aceste sume în realitate. În
14:20
Pentru perioada 13-14 decembrie, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. În nord și centru se așteaptă ploi slabe, iar în sud cerul va rămâne doar înnorat. În Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +6 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 0 grade. Cerul va fi noros, cu ploi slabe, iar vântul
13:00
Inițiatorii proiectului de lege privind eliminarea TVA la gazele naturale susțin că măsura reprezintă nu doar o decizie economică, ci și un act de echitate socială menit să sprijine direct toate familiile din Republica Moldova. În condițiile în care programele de compensații sunt reduse, iar mulți cetățeni rămân fără ajutor, această inițiativă este descrisă ca
12:50
Vasile Costiuc a venit la ședința Parlamentului cu lapte și brânză, acuzând ANSA că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone etichetate „bio". Deputatul a cerut audierea șefului Agenției, susținând că decizia afectează producătorii locali. VASILE COSTIUC, președintele Partidului „Democrația Acasă": „V-am adus câteva cadouri aici, lactate, produse bio, naturale,
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 13-15 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 03 de bani, cu 9 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 51 de
12:00
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu omologul său din Macedonia de Nord, Cvetan Tripunovski, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat schimbul de experiență în procesul de integrare europeană și consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe sectorul agricol și vitivinicol. În cadrul discuțiilor, Ludmila Catlabuga a
10:50
Spania se confruntă cu una dintre cele mai grave alerte sanitare din ultimii ani, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană la mistreți. Deși virusul nu a ajuns în fermele comerciale, autoritățile iau în calcul sacrificarea preventivă a până la 80.000 de porci sănătoși pentru a evita o criză majoră în industria porcină, un
09:50
ANSA a anunțat că un lot de peste 10 tone de margarină destinată industriei de cofetărie a fost declarat neconform și scos din uz după verificări de laborator. Controlul a fost inițiat în urma unei inspecții de rut
09:50
Republica Moldova a înregistrat în sezonul agricol 2025–2026 cele mai puternice rezultate din istoria exporturilor de floarea-soarelui, consolidându-și poziția de lider european pentru al doilea an consecutiv. În perioada august–noiembrie 2025, livrările de semințe de floarea-soarelui peste hotare au atins 271.618 tone, în creștere cu 29% față de sezonul precedent și cu 92% peste nivelul […] Articolul Republica Moldova rămâne lider la exportul de floarea-soarelui apare prima dată în AgroTV.
11 decembrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 12-14 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 94 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 12-14 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:20
Pentru mâine, se așteaptă ploi în toată țara. Vântul va bate din partea de Nord-Vest cu o viteză între 9 și 18 km pe oră. În Nordul țării va ploua, maximele vor ajunge până la +7 grade, iar minimele vor coborî la +6 grade. În Centrul țării ne așteptăm la precipitații, temperaturile vor varia între […] Articolul Vreme ploioasă în toată țara. Temperaturi scăzute și vânt moderat apare prima dată în AgroTV.
14:30
Moldovenii care revin cu traiul permanent în țară vor beneficia și în 2026 de scutiri la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și pentru un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prelungește cu încă un an mecanismul dedicat persoanelor din diasporă. ADRIAN GAVRILIȚĂ, ministrul Finanțelor: ,, Aprobarea avizului a proiectului de lege […] Articolul Scutirile de taxe pentru moldovenii din diasporă, extinse până în 2026 apare prima dată în AgroTV.
14:30
Guvernul a avizat un nou proiect de lege care prevede o serie de facilități fiscale destinate stimulării mediului de afaceri, susținerii familiilor și alinierii unor prevederi legislative. Una dintre principalele măsuri este menținerea în 2026 a cotei zero la impozitul pe venit pentru profitul nedistribuit, aplicabilă companiilor cu o cifră de afaceri de până la […] Articolul Statul introduce noi facilități fiscale pentru antreprenori și familii apare prima dată în AgroTV.
13:40
Cu emoție și aplauze din partea publicului, a fost lansată cartea, „Prețul Zâmbetului” de Ionel Hadârcă, o carte care promite să atingă sufletele cititorilor prin sinceritate, vulnerabilitate și puterea transformatoare a poveștilor de viață autentice. Autorul dezvăluie în paginile sale un univers construit din trăiri profunde, momente de cumpănă și forța interioară de a merge […] Articolul Lansare de carte. „Prețul zâmbetului” de Ionela Hadârcă apare prima dată în AgroTV.
12:40
Partidul „Acțiune și Solidaritate” și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova vor avea candidați pentru primăriile orașelor Orhei și Taraclia, declarația a fost făcută de deputatul PAS, Dorian Istratii și deputatul PSRM, Adrian Lebedinskii în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova. Oficialii au spus că e prematur să vină cu numele candidaților, dar […] Articolul PAS și PSRM vor avea candidați pentru primăriile orașelor Taraclia și Orhei apare prima dată în AgroTV.
12:30
Șase persoane și patru companii au ajuns pe banca acuzaților într-un dosar de contrabandă cu vin moldovenesc exportat fraudulos în Statele Unite ale Americii. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), valoarea totală a loturilor de vin implicate depășește 3,6 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă în practică în perioada […] Articolul Contrabandă cu vin moldovenesc în SUA apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 12 de bani, cu 4 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 60 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
12:20
La data de 11 decembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost alertați despre un incendiu izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje de pe bulevardul Renașterii Naționale, nr. 6. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar primele echipe de intervenție au fost direcționate conform nivelului […] Articolul Incendiu de proporții pe acoperișul unui bloc din capitală apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor participă, în perioada 8-10 decembrie 2025, la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, găzduită de ANSVSA România. Evenimentul reunește autoritățile responsabile de siguranța alimentelor și sănătatea animalelor, cu obiectivul de a consolida cooperarea regională și de a moderniza mecanismele de control la frontieră. Delegația ANSA, condusă de directorul […] Articolul Reuniune trilaterală România-Ucraina-Moldova pentru consolidarea siguranței alimentare apare prima dată în AgroTV.
11:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost numit în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, prin decretul semnat de președinta Maia Sandu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare pe 10 decembrie. Potrivit autorităților, emisarul special va avea misiunea de a promova eforturile interinstituționale orientate spre […] Articolul Dorin Recean, numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență apare prima dată în AgroTV.
09:50
Valoarea compensațiilor la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 va fi anunțată vineri, 12 decembrie, la ora 09:00. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, va prezenta informații detaliate despre numărul cererilor depuse pe platforma compensatii.gov.md, gospodăriile eligibile, precum și alte aspecte importante ce țin de implementarea Programului „Ajutor la contor”. Datele vor fi comunicate în […] Articolul Când vor afla moldovenii suma compensațiilor la căldură pentru sezonul 2025–2026 apare prima dată în AgroTV.
10 decembrie 2025
17:00
Mâine, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Meteorologii au anunțat cod galben de ceață pe arii extinse, cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Codul galben va fi valabil până la data de 11 decembrie, ora 11:00. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +5 grade, iar minimele vor coborî la […] Articolul Cod galben de ceață apare prima dată în AgroTV.
17:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 11 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 03 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 11 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:40
Sărbătorile de iarnă au adus magia în centrul Chișinăului, însă pentru cei care vor să se bucure de luminițele de pe Pomul de Crăciun și de atmosfera Târgului de Crăciun, există și o întrebare importantă: cât va trebui să scoată din buzunar pentru mâncare, băuturi calde și atracțiile de la fața locului? Comparativ cu anul […] Articolul Cât costă să vizitezi Târgul de Crăciun din Capitală apare prima dată în AgroTV.
16:30
Fermierii ies la proteste! Ministra Agriculturii anunță soluții „pentru a evita falimente în lanț” # Agro TV
Zeci de agricultori din sudul țării au protestat astăzi în fața clădirii Guvernului, nemulțumiți de lipsa de sprijin în fața secetei din acest an. Fermierii solicită aplicarea unui moratoriu la executările silite, rambursarea TVA și accizei la motorină, precum și plata subvențiilor agricole direct pe hectar. Președintele Asociației „Forța Fermierilor” avertizează că, dacă autoritățile refuză […] Articolul Fermierii ies la proteste! Ministra Agriculturii anunță soluții „pentru a evita falimente în lanț” apare prima dată în AgroTV.
14:20
Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Canada și Quebec vor avea acces la diverse prestații sociale. Decizia Executivului prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Aranjamentului Administrativ între Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Moldova și Departamentul de Ocupare a Forței de Muncă și Dezvoltare Socială al Canadei, în baza Acordului privind securitatea socială. DUMITRU […] Articolul Moldovenii care au muncit în Canada vor primi prestații sociale apare prima dată în AgroTV.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 16 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 66 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
14:10
Sărbătorile de iarnă aduc lumină și bucurie, dar și riscuri neașteptate. Specialiștii avertizează că bradul, decorațiunile și artificiile pot provoca incendii dacă nu respectăm câteva reguli simple de siguranță, declarația fost făcută în cadrul emisiunii „Neața Națiune” de la AGRO TV Moldova. ȘTEFAN GUZUN, șef secția apărare împotriva incendiilor, IGSU: ,,Dacă vorbim de cauzele frecvente […] Articolul Cum să prevenim incendiile în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în AgroTV.
12:30
Un nou radar va fi procurat la începutul anului 2026 din banii oferiți de partenerii europeni, declarația a fost făcută de către deputatul Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate” Dorian Istratii, în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu are echipamentul necesar ca să poată contracara dronele rusești. […] Articolul Dorian Istartii: „Moldova va procura un radar la începutul anului 2026” apare prima dată în AgroTV.
11:40
Studenții marchează Ziua Internațională a Anticorupție cu un flashmob pentru integritate academică # Agro TV
Studenți din mai multe universități au marcat Ziua Internațională Anticorupție printr-un flashmob dedicat promovării integrității academice. Evenimentul a avut loc în cadrul campaniei naționale Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă! Integritatea începe cu mine, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Acțiunea a reunit câteva zeci de tineri care au transmis un mesaj clar […] Articolul Studenții marchează Ziua Internațională a Anticorupție cu un flashmob pentru integritate academică apare prima dată în AgroTV.
