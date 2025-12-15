Creștere paradoxală pe piața muncii: mai mulți salariați, dar fără locuri de muncă noi

11:20

Poliția din sudul Franței a intervenit vineri pentru a permite sacrificarea unui efectiv de peste 200 de vaci infectate cu dermatită nodulară, la o fermă din regiunea Ariège. Forțele de ordine au escortat medicii veterinari până la fermă, după ce protestatarii au încercat timp de mai multe zile să blocheze accesul acestora, potrivit agenției AFP. […] Articolul Proteste în Franța după decizia de sacrificare a peste 200 de vaci apare prima dată în AgroTV.