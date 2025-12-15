Explozie într-o locuință din Ciorescu: un mort și un rănit grav

11:40

Doi copii, de 2 și 6 ani, din satul Șoltoaia, raionul Fălești, au fost internați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o coloană pe gaz propan-butan, instalată în baia locuinței. Incidentul a avut loc pe 8 decembrie, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45.