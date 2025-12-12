Ploi slabe în nord și centru, cer noros în sud

10:40

Zeci de participante din diferite regiuni ale țării sunt instruite cum să aplice practici ecologice, cum să planifice culturile în funcție de sezon și cum să-și protejeze familiile și recoltele prin metode prietenoase mediului. Activitățile fac parte din proiectul „EmpowerHer – Reziliență climatică pentru femei". Proiectul este implementat de EcoVisio și își propune să ofere […]