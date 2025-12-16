Au contractat prin înșelăciune un credit de 4,4 mln lei de la Banca de Economii. Doi moldoveni, condamnați în prima instanță

18:10

În sezonul rece, fiecare al treilea pacient care ajunge la medicul ORL nu vine din cauza unei răceli, ci din cauza picăturilor nazale – mai exact, a dependenței de ele. Cu această problemă s-a confruntat și jurnalista NM Ecaterina Dubasova. Ea a povestit cât cheltuie pe spray-uri, cum se trezește noaptea din cauza senzației de […]