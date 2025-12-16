(VIDEO) 600 de lei – compensație, 4.000 de lei – factura la gaz. Cum economisesc locuitorii Chișinăului

11:10

Cetățenii care nu și-au primit compensațiile la căldură prin card își pot ridica banii de la oficiile poștale, începând de astăzi, 15 decembrie. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a beneficia de acest sprijin, este nevoie de prezentarea doar a unui buletin de identitate. În acest sezon rece, 605 538 de gospodării vor primit […]