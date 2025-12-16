Greve pe marile aeroporturi din Europa. Ce trebuie să știe pasagerii care au zboruri din și în Italia, Spania și Marea Britanie
NewsMaker, 16 decembrie 2025 15:50
Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul nemulțumirilor față de salariile mici și condițiile de lucru precare. Astfel, pasagerii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri, relatează G4Media. Unele greve au fost anunțate din timp, cum ar fi cele de […]
Acum 15 minute
15:50
„Mafia pădurii”: Garda Națională de Mediu a raportat împușcături la Căpriana. Ce spune Moldsilva și poliția # NewsMaker
Garda Națională de Mediu a raportat „împușcături" în pădurea de la Căpriana. Potrivit acesteia, s-a tras atât în mașina Gărzii, cât și în aer, în apropierea unui membru al asociației, care ar fi fost și lovit. Garda a precizat că incidentul a avut loc după ce a descoperit ilegalități în pădure. Agenția „Moldsilva" a anunțat […]
15:50
Greve pe marile aeroporturi din Europa. Ce trebuie să știe pasagerii care au zboruri din și în Italia, Spania și Marea Britanie # NewsMaker
Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul nemulțumirilor față de salariile mici și condițiile de lucru precare. Astfel, pasagerii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri, relatează G4Media. Unele greve au fost anunțate din timp, cum ar fi cele de […]
Acum 30 minute
15:40
Comisia de la Veneția critică proiectul PACCO, care a dus la demisia Veronicăi Dragalin: constatări, recomandări și reacții # NewsMaker
Lichidarea Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS și crearea unei noi structuri – PACCO – riscă să blocheze dosarele de corupție și crimă organizată și să afecteze independența procurorilor, avertizează Comisia de la Veneția și DGI. Experții constată, în avizul comun, că reforma – care a dus la demisia Veronicăi Dragalin de la șefia PA – […]
15:40
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # NewsMaker
Peste 1500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a adus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea". Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, prezentate de 72 de producători vinicoli. Totodată, ediția curentă a reprezentat un prilej deosebit pentru întreaga industrie […]
Acum 2 ore
15:00
Maia Sandu, la Haga: „Sprijinirea Ucrainei acum este o investiție în prevenirea unor conflicte mult mai mari în viitor” # NewsMaker
Republica Moldova susține toate eforturile menite să ducă la încetarea războiului din Ucraina și la o pace demnă, precum și măsurile care să prevină un viitor conflict.Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. „Obiectivul primordial al comunității internaționale trebuie să […]
14:50
Taxe pentru utilizarea drumurilor, începând cu 2028. Bolea: „Cine circulă zilnic va plăti mai mult” # NewsMaker
Republica Moldova va introduce, începând cu anul 2028, taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, după modelul aplicat în România. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, pe 15 decembrie, în cadrul unei emisiuni televizate, transmite Moldpres. „Vom avea taxe pe zile de utilizare a drumurilor: pentru o zi, o săptămână, un […]
14:20
(VIDEO) 600 de lei – compensație, 4.000 de lei – factura la gaz. Cum economisesc locuitorii Chișinăului # NewsMaker
În prima zi de acordare a compensațiilor pentru încălzire, pe 15 decembrie, la oficiile poștale din Moldova s-au format cozi. Majoritatea solicitanților sunt pensionari. Corespondenta NewsMaker, Corina Malcocean, a mers la oficiul poștal central din Chișinău și i-a întrebat pe pensionari dacă sunt mulțumiți de compensație. Aceștia au povestit cum economisesc la electricitate, dar și […]
Acum 4 ore
13:50
Un adolescent de 15 ani ar fi fost violat în căminul unui liceu sportiv din Comrat. Ce spune primarul orașului # NewsMaker
Un elev de 15 ani ar fi fost violat de cinci tineri în căminul Liceului-Internat Sportiv Regional din municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Suspecții, în rândul cărora se află și minori, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Primarul orașului, Serghei Anastasov, a comunicat pe 16 decembrie că instituția de învățământ respectivă se […]
13:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a clarificat poziția sa dacă va continua să rămână liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În cadrul ediției din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova, oficialul a dat de înțeles că rămâne deschis de a conduce formațiunea în continuare, însă decizia finală va depinde de […]
13:30
MAI, reacție la „preocuparea SUA vizavi de migrația în masă” enunțată de Nick Pietrowicz # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, a subliniat, la o întrevedere cu ministra Afacerilor Interne a R. Moldova, „preocuparea Statelor Unite vizavi de migrația în masă". Potrivit lui Pietrowicz, acest fenomen „poate duce la sporirea crimelor violente și perturbarea legii și ordinii". Informația despre întrevedere și tema abordată a fost făcută publică […]
12:20
Rezultatele negocierilor de la Berlin: SUA propun Ucrainei garanții de securitate conform articolului 5 al NATO. Planul UE # NewsMaker
Statele Unite ale Americii au propus garanții de securitate Ucrainei, în cadrul unui viitor acord de pace, echivalente cu nivelul de protecție prevăzut de Articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice (NATO). Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și oficiali americani, citați de BBC și Politico, după cele două zile de negocieri care […]
12:10
Scenele teatrului se pregătesc din nou să prindă viață, iar publicul este chemat să descopere povești ce luminează serile și dau glas emoțiilor. În zilele următoare, o selecție de spectacole vă așteaptă cu universuri distincte, pline de energie artistică și sensibilitate. Lăsați-vă purtați de magia fiecărei producții! O zi din viața lui Helen de Helmut […]
12:10
Detalii noi: De ce ambasada R. Moldova în SUA și-a sistat serviciile consulare și este nevoită să se mute, temporar? # NewsMaker
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a sistat temporar serviciile consulare din cauza unui scurtcircuit, urmat de un incendiu. Precizările au fost făcute de reprezentanții ambasadei, care au adăugat că, pe parcursul zilei de 16 decembrie, vor anunța adresa temporară a noului sediu. „În urma unui scurtcircuit produs sub acoperiș, într-o zonă inaccesibilă, […]
12:10
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari # NewsMaker
Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rusesc evaluat la 500 de milioane de dolari și capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce acesta se afla staționat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Atacul a fost efectuat cu drone […]
Acum 6 ore
11:30
FOTO/VIDEO Flashmob în școli și grădinițe din Moldova: cadrele didactice cer „demnitate pentru educație”. Reacția MEC # NewsMaker
Marți, 16 decembrie, în mai multe instituții educaționale din Moldova a avut loc „o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală". Angajații au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație" și au citit un articol din Constituție. Potrivit Federației Sindicale a Educației și Științei, articolul „garantează dreptul la muncă și la un salariu […]
11:00
Federația Rusă încearcă intenționat să provoace Republica Moldova să-l expulzeze pe ambasadorul agreat Oleg Ozerov, folosind acest gest drept pretext pentru o nouă escaladare a tensiunilor bilaterale. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în ediția din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade", de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că […]
11:00
Cu cât vor fi taxate cumpărăturile din China și de când? Răspunsul ministrului Finanțelor # NewsMaker
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China. Autoritățile […]
10:10
Gestionarea deșeurilor rămâne una dintre cele mai mari provocări de mediu ale Republicii Moldova, cu impact direct asupra sănătății oamenilor și calității vieții. Deși cadrul legal este tot mai bine aliniat standardelor europene, realitatea din teren arată un nivel scăzut de conștientizare, infrastructură insuficientă și costuri logistice ridicate. Ce deșeuri sunt cele mai periculoase, ce […]
10:10
„Caută în disperare carne de tun”: Grosu, apel către moldovenii din Rusia după decretul semnat de Putin # NewsMaker
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că „Federația Rusă caută în disperare carne de tun" și că „nu pune nicio valoare pe viața umană". Declarațiile au fost făcute la ediția din 15 decembrie a emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova, în contextul decretului semnat recent de Vladimir Putin, despre […]
Acum 8 ore
09:50
Unii deținătorii de credite ipotecare pot beneficia de facilități fiscale de până la 16 100 lei, anual # NewsMaker
Persoanele care dețin un credit pentru procurarea primei locuințe pot reduce venitul impozabil cu dobânda achitată în sumă de până la 16.100 de lei anual. Măsura se aplică celor care nu au beneficiat de programe de stat precum „Prima Casă". Anunțul a fost făcut de deputata PAS, Victoria Belous pe pagina sa de Facebook. Potrivit […]
08:20
NM Espresso: În Transnistria, din nou stare de urgență, Recean a primit o nouă funcție, Plahotniuc este gata să vorbească despre «kuliok» # NewsMaker
Moldova și UE Moldova a început consultări tehnice cu UE pe trei dintre cele șase clustere de negocieri: «Valorile fundamentale», «Piața internă» și «Relații externe». Potrivit vicepremierei pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, acestea sunt clustere-cheie pentru negocierile de aderare la UE. Lansarea consultărilor la nivel tehnic va permite trecerea la o muncă mai substanțială, a precizat ea. Transnistria: gaz, «Хайтек» În Transnistria este reintrodusă starea de urgență în economie din cauza întreruperilor în livrările de gaze naturale. Autoritățile […]
Acum 12 ore
08:00
Șeful Inspectoratului de Supraveghere Tehnică a demisionat. Ministrul Bolea: Situația din construcții are nevoie de o nouă abordare # NewsMaker
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că a semnat cererea de demisie depusă de șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru. Ministrul nu a comunicat motivul demisiei, dar a menționat că „situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare". „Astăzi, dl Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere […]
Acum 24 ore
19:40
(VIDEO) Plahotniuc va vorbi despre „kuliok”/ Cozi pentru compensații la Chișinău/ Scandal în AUR Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Averea fostului șef al SPPS, verificată de ani— Recean are o nouă funcție. Cu ce se va ocupa fostul premier?— Sub povara facturilor, pensionarii s-au grăbit să ridice compensațiile— Primul martor din partea lui Plahotniuc. Ce a declarat fosta șefă a Victoriabank?— […]
19:40
O oră de muncă în Republica Moldova va costa cel puțin 37,28 de lei, începând cu anul 2026 # NewsMaker
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei, ceea ce corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, […]
19:00
Maia Sandu participă la conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discurs alături de Zelenski # NewsMaker
Președinta Maia Sandu participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga. Anunțul a fost făcut de Președinția de la Chișinău într-un comunicat din 15 decembrie. Potrivit instituției, Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, președintele ucrainean Vladimir Zelenski și […]
18:40
Lukoil pierde infrastructura petrolieră de la Aeroport. Munteanu: În 20 de zile, statul va deveni proprietar # NewsMaker
Republica Moldova va prelua infrastructura petrolieră aeroportuară de la compania „Lukoil-Moldova", în termen de 20 de zile. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare. Alexandru Munteanu a comunicat că Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis pe 15 decembrie să refuze […]
18:20
Dodon atacă decretul prezidențial prin care Recean și Popescu au fost numiți emisari speciali la Curtea Constituțională # NewsMaker
Liderul Partidului Socialiștilor din Moldova și fostul președinte al țării, Igor Dodon, a aunțat că a depus o sesizare la Curtea Constituțională, privind decretul de numire a „emisarului special". Dodon susține că decretul este emis fără temei constituțional și riscă să încalce principiile statului de drept și separației puterilor. Liderul socialist avertizează că atribuțiile „emis
18:10
Legătura energetică MGRES – Odesa, afectată de atacurile Rusiei? Precizările Moldelectrica # NewsMaker
Toate cele patru linii electrice de 330 kV care conectează Centrala de la Cuciurgan (MGRES) cu regiunea Odesa ar fi fost scoase din funcțiune în weekend, ca urmare a bombardamentelor masive lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice din Ucraina, scrie publicația MOST, cu referire la surse din sectorul energetic. Potrivit sursei citate, loviturile din […] The post Legătura energetică MGRES – Odesa, afectată de atacurile Rusiei? Precizările Moldelectrica appeared first on NewsMaker.
17:50
UE extinde sancţiunile împotriva Rusiei: sunt vizate companii şi persoane implicate în comerţul cu produse petroliere rusești # NewsMaker
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva a zeci de persoane și organizații din Federația Rusă, considerate a fi responsabile de atacuri hibride împotriva statelor-membre ale blocului comunitar, precum și de legături cu „flota din umbră” rusească. Anunțul a fost făcut de Consiliul UE într-un comunicat din 15 decembrie, transmite DW. Potrivit Consiliului UE, măsurile […] The post UE extinde sancţiunile împotriva Rusiei: sunt vizate companii şi persoane implicate în comerţul cu produse petroliere rusești appeared first on NewsMaker.
17:10
Grevă japoneză anunțată la școala din cadrul USMF: reacția Ministerului Sănătății și a universității # NewsMaker
După ce „Școala de Management în Sănătate Publică” din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a anunțat grevă japoneză, reprezentanții Ministerului Sănătății și cei ai universității au venit cu reacții. Într-un comentariu pentru NewsMaker, Ministerul Sănătății a declarat că, prin ordinul din octombrie 2025, au fost modificate unele reglementări de […] The post Grevă japoneză anunțată la școala din cadrul USMF: reacția Ministerului Sănătății și a universității appeared first on NewsMaker.
17:00
„Problema nu este exclusiv una municipală” vs „O scuză penibilă”: Replici între MAN și PAS privind parcările # NewsMaker
Problema parcărilor publice din Chișinău a generat un nou schimb de acuzații în Consiliul Municipal. Fracțiunea PAS îl acuză pe primarul general Ion Ceban de blocaj politic și lipsă de acțiuni concrete, în timp ce MAN susține că soluțiile există deja la nivel municipal, dar sunt imposibil de aplicat din cauza lacunelor legislative și a […] The post „Problema nu este exclusiv una municipală” vs „O scuză penibilă”: Replici între MAN și PAS privind parcările appeared first on NewsMaker.
16:30
Bula gazului ieftin s-a spart: Cum trăiește Transnistria de un an fără gaz rusesc ieftin și ce urmează în 2026? ANALIZĂ # NewsMaker
Republica Moldovenească Nistreană (RMN), entitate nerecunoscută, trăiește de aproape un an în regim de criză energetică și economie strictă. Totul a început după ce Ucraina a oprit tranzitul gazului rusesc pe teritoriul său – gaz care, timp de trei decenii, a ajuns „gratuit” în regiune și a constituit baza supraviețuirii atât a economiei locale, cât […] The post Bula gazului ieftin s-a spart: Cum trăiește Transnistria de un an fără gaz rusesc ieftin și ce urmează în 2026? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
16:10
Valeriu Munteanu, după excludere: AUR din Republica Moldova a fost deturnat de la scopul suprem # NewsMaker
Valeriu Munteanu, deputat al Alianței pentru Uniunea Românilor (AUR) din Parlamentul de la București, acuză AUR în Republica Moldova că a renunțat la principalul său obiectiv — unirea cu România —, după ce a fost exclus din partid. Într-un comentariu pentru NM, parlamentarul a declarat că formațiunea politică ar servi unor „interese oculte”. „Constat cu […] The post Valeriu Munteanu, după excludere: AUR din Republica Moldova a fost deturnat de la scopul suprem appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:50
Averea fostului șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat, sub lupa ANI. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns” # NewsMaker
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale asupra lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Măsura survine după ce instituția a primit o sesizare în luna noiembrie, la câteva zile după ce acesta a fost eliberat din funcție la cererea sa. […] The post Averea fostului șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat, sub lupa ANI. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns” appeared first on NewsMaker.
15:40
Căutați cadoul ideal de Anul Nou? O prezentare a gadgeturilor în trend, în 2026, pentru tineri. Ceasuri inteligente, căști, boxe portabile și sfaturi pentru alegerea optimă. Anul Nou digital: gadgeturile sunt cel mai bun cadou pentru tinerii moderni Epoca puloverelor cu reni și a suvenirurilor apune. Pentru generația Z și mileniali, cadoul de Anul Nou […] The post Cadouri de Anul Nou 2026: Top gadgeturi pentru tineri | Recenzie appeared first on NewsMaker.
15:40
Maia Sandu, în Grecia: Moldova, pe cale să devină o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale # NewsMaker
Președinta Maia Sandu, care se află pe 15 decembrie într-o vizită în Grecia, a discutat cu premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, despre colaborarea bilaterală și parcursul european al Republicii Moldova. Șefa statului a declarat că a fost abordat inclusiv subiectul securității energetice, menționând că Republica Moldova „este în curs de a deveni o rută de tranzit […] The post Maia Sandu, în Grecia: Moldova, pe cale să devină o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Stare de urgență în Transnistria/ Moldovenii din Rusia, mobilizați?/ Salariile unor instituții, reduse # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Stare de urgență în economie, reintrodusă în Transnistria— Plafoane salariale în autoritățile de reglementare— Risc de recrutare: moldovenii din Rusia, avertizați de MAE— Edineț și Bălți: peste 700 de permise de conducere vor fi anulate— Primul martor în dosarul lui Plahotniuc. Ce […] The post (VIDEO) Stare de urgență în Transnistria/ Moldovenii din Rusia, mobilizați?/ Salariile unor instituții, reduse appeared first on NewsMaker.
15:10
Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Susține că va depune mărturii și în dosarul „kuliok”, în care figurează Dodon # NewsMaker
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc – care a absentat la ultimele ședințe de judecată – a fost escortat astăzi, 15 decembrie, la o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat. Magistrații urmează să audieze primii martori ai apărării, din cei 27 acceptați de instanță. Plahotniuc a declarat pentru presă că va participa […] The post Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Susține că va depune mărturii și în dosarul „kuliok”, în care figurează Dodon appeared first on NewsMaker.
14:50
Aproape jumătate de miliard de lei, folosiți neconform: Curtea de Conturi constată nereguli în acordarea ajutoarelor de stat # NewsMaker
Mai multe nereguli au fost depistate de Curtea de Conturi privind acordarea ajutoarelor de stat pentru perioada 2023-2025. În ultimii doi ani, statul a acordat sute de milioane de lei pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, protecția mediului și serviciile publice esențiale. Auditul Curții de Conturi arată însă că, deși banii au avut un impact […] The post Aproape jumătate de miliard de lei, folosiți neconform: Curtea de Conturi constată nereguli în acordarea ajutoarelor de stat appeared first on NewsMaker.
14:00
Deputatul român Valeriu Munteanu, exclus din AUR Moldova: este acuzat că ar fi denigrat partidul # NewsMaker
Valeriu Munteanu, deputat al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, a fost exclus din AUR în Republica Moldova. Decizia a fost aprobată de Consiliul Național Politic al formațiunii la ședința din 14 decembrie. Potrivit unui comunicat al AUR în Republica Moldova, Consiliul Politic Național al formațiunii a hotărât retragerea calității de membru de […] The post Deputatul român Valeriu Munteanu, exclus din AUR Moldova: este acuzat că ar fi denigrat partidul appeared first on NewsMaker.
12:50
Pe teritoriul Transnistriei va fi reintrodusă starea de urgență în economie din cauza reducerii livrărilor de gaze către regiune. Decizia a fost luată de liderul de facto din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, potrivit presei locale. Așa-numitul „ministru al Economiei” al regiunii, Serghei Obolonik, a declarat că problemele legate de livrarea gazului sunt cauzate de „reducerea […] The post Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie, în plină iarnă appeared first on NewsMaker.
12:20
De la 160.000 la circa 100.000 de lei? Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate: proiect de lege # NewsMaker
Un grup de deputați ai Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice […] The post De la 160.000 la circa 100.000 de lei? Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate: proiect de lege appeared first on NewsMaker.
12:20
Importăm de 3 ori mai mult decât exportăm: Deficitul comercial se apropie de 6 miliarde de dolari # NewsMaker
Republica Moldova importă aproape de trei ori mai mult decât exportă. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în primele zece luni ale anului 2025, Republica Moldova a înregistrat un deficit comercial de aproape 6 miliarde de dolari. Practic, pentru fiecare 100 de dolari cheltuiți pe importuri, veniturile din exporturi abia ating 34 de dolari. […] The post Importăm de 3 ori mai mult decât exportăm: Deficitul comercial se apropie de 6 miliarde de dolari appeared first on NewsMaker.
11:10
Compensațiile la căldură, disponibile de astăzi și la oficiile poștale. Ce acte trebuie să ai la tine # NewsMaker
Cetățenii care nu și-au primit compensațiile la căldură prin card își pot ridica banii de la oficiile poștale, începând de astăzi, 15 decembrie. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a beneficia de acest sprijin, este nevoie de prezentarea doar a unui buletin de identitate. În acest sezon rece, 605 538 de gospodării vor primit […] The post Compensațiile la căldură, disponibile de astăzi și la oficiile poștale. Ce acte trebuie să ai la tine appeared first on NewsMaker.
10:50
Peste 700 de permise, obținute la Bălți și Edineț, vor fi anulate. Explicația directorului ASP # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) urmează să anuleze peste 700 de permise de conducere, cel mai probabil începând cu săptămâna 15-21 decembrie. Declarațiile au fost făcute de directorul ASP, Mircea Eșanu, în ediția din 14 decembrie a emisiunii „Cutia Neagră Pus” de la TV8. Potrivit lui Eșanu, aceste permise au fost obținute printr-o schemă de corupție la Bălți […] The post Peste 700 de permise, obținute la Bălți și Edineț, vor fi anulate. Explicația directorului ASP appeared first on NewsMaker.
10:20
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici, cel mai mare lac din țară, va fi reabilitat anul viitor, într-un proiect de importanță majoră pentru protejarea capitalei de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei vizite de lucru în weekendul trecut. Lucrările vor include remedierea fisurilor și modernizarea pragului de […] The post Barajul de la Ghidighici intră în reparații pentru prevenirea inundațiilor în capitală appeared first on NewsMaker.
10:00
Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul # NewsMaker
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, unitate didactică și științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a anunțat „grevă japoneză” începând cu 15 decembrie. Potrivit instituției, „școala este eliminată din documente oficiale”, iar „angajații sunt presați să semneze acte administrative ce țin de lichidarea ei”, urmare a unui […] The post Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul appeared first on NewsMaker.
09:50
Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse ar putea fi presați să accepte obligații militare. Avertismentul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, în contextul unui decret prezidențial emis la Moscova la 5 noiembrie 2025, care prevede că anumite categorii de cetățeni străini ce solicită permis de ședere sau cetățenia rusă pot fi obligate […] The post Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare appeared first on NewsMaker.
08:40
Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” # NewsMaker
Hanuka, o sărbătoare religioasă evreiască, a fost marcată în seara de 14 decembrie în Republica Moldova. La evenimentele desfășurate în capitală au participat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, precum și deputata Olga Ursu. „M-am alăturat comunității evreiești din Republica Moldova pentru aprinderea primei lumânări de Hanukkah. De asemenea, […] The post Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” appeared first on NewsMaker.
14 decembrie 2025
18:20
România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget # NewsMaker
Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Cei doi au suferit răni la ochi și la mâini. Unul dintre ei, rănit mai grav, a rămas fără un deget, scrie Digi24. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor […] The post România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget appeared first on NewsMaker.
