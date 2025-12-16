Rezultatele negocierilor de la Berlin: SUA propun Ucrainei garanții de securitate conform articolului 5 al NATO. Planul UE

18:20

Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Cei doi au suferit răni la ochi și la mâini. Unul dintre ei, rănit mai grav, a rămas fără un deget, scrie Digi24. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor