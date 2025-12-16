VIDEO | Guvernul pregătește taxarea coletelor din afara țării. Mecanismul ar putea fi implementat din 1 iulie 2026

13:20

Istoricul Octavian Țîcu susține că românii dintre Prut și Nistru trăiesc într-o realitate politică artificială și instabilă, iar reunirea cu România reprezintă singura opțiune durabilă și „de neclintit” pentru viitorul acestora. „Demult n-am scris despre politică. Şi acum o fac fără prea multă dorință. Mai bine istorie, are sens pentru viitor, dacă nu va fi …