Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar

Igor Munteanu a demisionat din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, anunțând că își dorește să revină la proiectele sale academice. Conducerea interimară a formațiunii va fi preluată de Victor Țărnă, desemnat de structurile de conducere ale partidului. „Personal, am decis să revin la niște proiecte academice pe care le-am neglijat …