Opoziția acuză PAS de restrângerea drepturilor deputaților prin modificarea Regulamentului Parlamentului
Cotidianul, 16 decembrie 2025 16:50
Toate fracțiunile de opoziție din Parlamentul Republicii Moldova au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm intenția Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Parlamentului, acțiune pe care o califică drept o restrângere gravă a drepturilor deputaților. Potrivit opoziției, modificările propuse încalcă Constituția, afectează pluralismul politic și pun în pericol dezbaterea democratică, …
Acum 30 minute
16:50
16:40
VIDEO | Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Cotidianul
Republica Moldova s-a alăturat efortului internațional de responsabilizare a Federației Ruse pentru agresiunea împotriva Ucrainei, semnând Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații, un mecanism destinat compensării pierderilor uriașe provocate de război. Documentul a fost semnat astăzi, la Haga, de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, în cadrul Conferinței diplomatice dedicate acestui subiect, desfășurată în prezența …
Acum 2 ore
16:10
Două femei din Sîngerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei după ce au mituit o consăteană să voteze pentru Victoria Furtună la alegerile prezidențiale din 2024 # Cotidianul
Două femei din Sîngerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei după ce au mituit o consăteană să voteze pentru Victoria Furtună la alegerile prezidențiale din 2024 și să aleagă opțiunea „NU” în cadrul referendumului privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Sentința a fost pronunțată luni, 15 decembrie, de magistrații Judecătoriei …
16:00
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului. RISE a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală, …
15:20
Aviz critic al Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO: Implică riscuri pentru procurorii specializați și anchetele în curs # Cotidianul
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de …
Acum 4 ore
15:10
Nou atac violent într-o școală din Rusia: un copil de 10 ani a murit după ce a fost înjunghiat # Cotidianul
Un nou episod de violență extremă în mediul școlar readuce în atenție degradarea alarmantă a siguranței publice din Rusia, după ce un atac comis de un elev într-o școală din regiunea Moscova s-a soldat cu moartea unui copil. Un elev de clasa a IX-a al școlii medii Uspenskaia din localitatea Odințovo, regiunea Moscova, a atacat …
14:40
VIDEO | Maia Sandu, la Haga: Soarta Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina # Cotidianul
Viitorul securității europene este strâns legat de sprijinul oferit Ucrainei și de modul în care se va încheia războiul declanșat de Rusia. Este avertismentul făcut de șefa statului, Maia Sandu, în cadrul Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga. În discursul său, șefa statului a subliniat că securitatea Europei …
13:50
În contextul răcirii accentuate a vremii, România a crescut semnificativ extracția de gaze naturale din depozitele subterane, care a ajuns astăzi la aproape 23 de milioane de metri cubi, pentru a face față unui consum zilnic aflat în creștere. Potrivit datelor citate de economedia.ro, extracția de gaze din depozitele subterane ale României a atins 22,9 …
13:20
VIDEO | „Demnitate pentru educație”. Cadrele didactice au protestat simbolic cerând salarii echitabile # Cotidianul
În mai multe instituții educaționale din Republica Moldova au avut loc, astăzi, acțiuni simbolice de protest, organizate de Federația Sindicală a Educației și Științei, prin care angajații din sistem au cerut majorarea salariilor și respectarea dreptului constituțional la o remunerație echitabilă. Acțiunea, denumită de organizatori „o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală”, a fost anunțată …
Acum 6 ore
12:40
Maia Sandu, discuții la Haga cu Volodimir Zelenski despre pace și parcursul european al Moldovei # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Șefa statului a declarat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența remarcabilă a Ucrainei și eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina și pe întreg continentul …
12:10
VIDEO | Alexandru Munteanu: Reforma justiției este fundamentul statului de drept și al parcursului european # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a reafirmat angajamentul Guvernului față de consolidarea statului de drept și continuarea reformei justiției. Acesta a subliniat că o justiție independentă și credibilă este esențială atât pentru încrederea cetățenilor, cât și pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, organizat …
Acum 8 ore
10:40
O tânără de 19 ani, condamnată la patru ani de închisoare pentru implicare într-o schemă de escrocherie „ruda implicată în accident” # Cotidianul
O tânără de 19 ani a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru participarea într-o schemă de escrocherie prin care victimele erau mințite că vreo rudă de-a lor ar fi fost implicată într-un accident. Pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, condamnata a acționat …
10:30
Socialiștii revin cu inițiative populiste: cote obligatorii pentru produsele autohtone și impozite mai mari pentru companiile energetice # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a înregistrat în Parlament două proiecte de lege, reluând inițiative promovate constant în ultimii ani, pe care experții le-au catalogat drept populiste. Este vorba despre un proiect de lege care vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și despre o inițiativă ce prevede majorarea contribuțiilor companiilor din sectorul energetic la bugetul de …
10:10
Ministrul Finanțelor, despre revendicările profesorilor: Majorările făcute astăzi ar însemna să le facem pe datorie # Cotidianul
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă, în condițiile actuale, acceptarea acestora ar fi însemnat „salarii pe datorie”. Oficialul a subliniat că Guvernul nu își poate permite să se împrumute pentru a acoperi creșteri salariale, precizând că soluția pe termen mediu este adoptarea unei noi …
Acum 12 ore
09:00
Igor Grosu: Kremlinul vrea ca R. Moldova să expulzeze ambasadorul agreat pentru a crea un nou conflict diplomatic # Cotidianul
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova la expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate cu autoritățile …
08:50
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus cererea de demisie. Ministrul Bolea cere o abordare nouă în construcții # Cotidianul
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus cererea de demisie, anunță vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Demisia a fost acceptată și semnată pe 15 decembrie. Ministrul nu a precizat motivele concrete ale deciziei, subliniind însă că sectorul construcțiilor „are nevoie de o abordare nouă” și de respectarea strictă …
Acum 24 ore
18:50
Moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost respinsă luni, 15 decembrie, de Parlamentul României, întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru demiterea Executivului. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de „Grupul PACE – Întâi România” și susținută de parlamentari ai AUR, fiind semnată de un total de 117 …
18:20
VIDEO | Statul va prelua infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internaţional Chişinău. Premierul Munteanu: „Aprobarea activității Lukoil pe teritoriul R. Moldova a fost refuzată” # Cotidianul
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis refuzarea aprobării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că statul va reveni, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” …
18:10
Cinci vieți salvate în 48 de ore: maraton de transplanturi la Spitalul „Timofei Moșneaga” # Cotidianul
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat un adevărat maraton de transplanturi, reușind să salveze cinci vieți în decurs de doar 48 de ore. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate intervențiile fiind finalizate cu succes. Potrivit Ministerului Sănătății, transplanturile hepatice au fost efectuate de echipa coordonată …
17:50
Elveția va acorda Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar în valoare de 2,1 miliarde de lei, până în anul 2028, printr-un program de cooperare extins, destinat consolidării rezilienței statului în fața crizelor multiple din ultimii ani. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Potrivit …
17:30
Zelenski a discutat cu delegația SUA un nou plan de pace: Ucraina acceptă „compromisuri majore” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu Steve Witkoff și cu alți membri ai delegației americane pentru a lansa o nouă rundă de discuții privind planul de pace. Cu puțin timp înainte de întrevedere, Zelenski a scris pe Telegram că Ucraina face „un compromis major” prin renunțarea la perspectiva aderării la NATO și a subliniat …
Ieri
17:00
Dodon nu cedează: socialistul atacă decretul privind „emisarul special” și anunță sesizarea Curții Constituționale # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon condamnă, repetat, decretul prezidențial prin care a fost instituită funcția de „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”, pe care îl consideră neconstituțional. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Dodon susține că actul ar încălca principiile statului de drept și separarea puterilor și anunță inițierea unei sesizări la Curtea Constituțională. „Recent, …
16:00
VIDEO | Pro-rusul Igor Dodon acuză guvernarea că subminează neutralitatea Republicii Moldova: „Ne pregătesc pentru rolul de carne de tun” # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon, acuză autoritățile de la Chișinău că ar promova intenționat renunțarea la statutul de neutralitate al Republicii Moldova, în linie cu politicile Uniunii Europene de militarizare. Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul unei mese rotunde organizate în Parlament, cu prilejul Zilei Internaționale a Neutralității. Potrivit lui Dodon, absența reprezentanților guvernării de la …
15:40
VIDEO | Mihai Isac demontează falsul închiderii școlilor. Cum este manipulată reforma educației # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac a demontat, în cadrul emisiunii Fake News Alert, afirmațiile Partidului Socialiștilor privind așa-zisa „închidere a școlilor” de către Maia Sandu și PAS. Acesta susține că discursul alarmist este construit pe exagerări, manipularea cifrelor și ignorarea deliberată a realităților demografice și legislative din sistemul educațional. „Anumiți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor avertizează dramatic …
15:20
Bursele oferite de statul român pentru etnicii români din afara granițelor au reprezentat, în ultimele decenii, un instrument prin care România a urmărit facilitarea integrării educaționale și culturale a tinerilor români din comunitățile istorice. Această politică se înscrie în logica diplomației culturale și a „soft power-ului”, având drept obiectiv formarea unei noi generații, și, în …
15:00
Stare de urgență în economie, introdusă în regiunea transnistreană din cauza deficitului de gaze # Cotidianul
Auto-proclamatele autorități din regiunea transnistreană au decis introducerea stării de urgență în economie, invocând dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale și riscul unui deficit. Decizia a fost anunțată pe 15 decembrie, în cadrul unei ședințe desfășurate prin videoconferință, la care a participat și așa-numita conducere a regiunii, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al …
15:00
La Forumul Național al Minorităților Etnice, Igor Grosu a declarat că „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși…”. Dincolo de ambalajul european și mesajul aparent pacifist, această formulare reia una din cele mai nocive falsificări ale istoriei moderne: separarea artificială a moldovenilor de români ca etnii distincte. Nu este vorba despre …
14:40
Acum, mai bine de un secol, pe 28 noiembrie 1918, la Cernăuți, Congresul General al Bucovinei a proclamat Unirea necondiționată și pentru vecie a provinciei cu Regatul României. Era momentul la care generații întregi de bucovineni visaseră: revenirea „acasă”, în trupul României Mari, după 144 de ani de dominație habsburgică, care încercase să elimine identitatea …
14:40
Valeriu Munteanu, împreună cu Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga, au fost excluși din Partidul AUR din Republica Moldova, în urma unei decizii adoptate de Consiliul Politic Național al formațiunii, întrunit pe 14 decembrie. Potrivit AUR, măsura a fost luată ca urmare a încălcării prevederilor statutare, a acțiunilor de denigrare a partidului și a …
14:30
Maia Sandu, la Atena: Moldova își consolidează parteneriatul cu Grecia și își reafirmă parcursul european # Cotidianul
Cooperarea economică, securitatea energetică și extinderea parteneriatelor strategice dintre cele două state. Sunt câteva dintre subiectele abordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. În cadrul întrevederii, șefa statului și premierul elen au discutat despre avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, consolidarea dialogului politic moldo-elen …
14:30
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a declarat, luni, că este dispus să ofere depoziții în dosarul cunoscut public sub denumirea „Kuliok” sau „Sacoșa”. Anunțul vine după ce, săptămâna trecută, Procuratura Anticorupție a cerut instanței audierea lui Plahotniuc, precum și a lui Serghei Iaralov, în cauza penală în care este judecat fostul președinte Igor Dodon. În acest …
14:20
Dorin Recean are o funcție nouă. Fostul premier, în Consiliul de administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Cotidianul
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice, transmite IPN. …
13:50
În Republica Moldova, guvernarea nu mai produce fapte, ci semne de punctuație. Evenimentele se corectează, iar când o virgulă dispare, ni se spune că istoria a fost, în sfârșit, pusă la punct. Ne-am obișnuit deja ca orice fleac guvernamental să fie prezentat drept un eveniment epocal, produs „pentru prima dată în 30 de ani în …
13:30
Aproape 70% din exporturile Republicii Moldova merg spre UE, însă deficitul comercial este în creștere # Cotidianul
Exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova către țările Uniunii Europene au reprezentat, în perioada ianuarie-octombrie, 68,2% din total, în creștere cu 1,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, deficitul comercial a crescut cu 30,3%. Cel puțin asta arată datele Biroului Național de Statistică. Conform instituției, exporturile totale de mărfuri …
12:40
Un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și …
10:30
Compensațiile la energie pot fi ridicate de astăzi de la poștă. Peste 600 de mii de gospodării beneficiază de sprijin # Cotidianul
Începând de astăzi, beneficiarii compensațiilor la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din întreaga țară, prezentând buletinul de identitate. Banii sunt direcționați către oficiile poștale pentru persoanele care nu au indicat un card bancar pentru primirea plăților. Cetățenii care au optat pentru transferul pe card au primit resursele financiare începând de vineri, 12 …
10:30
Peste 700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudare a examenelor la Bălți și Edineț. Șeful ASP: „Erau ghidați la examen” # Cotidianul
Agenția Servicii Publice (ASP) ar urma să anuleze în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Directorul …
10:20
MAE avertizează moldovenii din Rusia asupra riscului de obligații militare la obținerea permisului de ședere sau a cetățeniei # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Potrivit unui decret prezidențial semnat la Moscova, la 5 noiembrie, anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de …
10:00
Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar # Cotidianul
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și o direcție europeană bine-definită. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”. Acesta subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, la care participă și lideri europeni și care au loc la Berlin, reprezintă …
14 decembrie 2025
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul violent produs astăzi la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul violent produs astăzi la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah, declarându-se „profund șocată” de cele întâmplate și exprimând solidaritate cu victimele și comunitatea evreiască. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a transmis că gândurile sale se îndreaptă către victime, familiile acestora și comunitatea …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală # Cotidianul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis dialogului, duminică, înaintea discuțiilor de la Berlin cu reprezentanții președintelui american Donald Trump și liderii europeni, potrivit AFP și Reuters, citate de Hotnews. Zelenski a spus că speră că Statele Unite vor susține o înghețare a liniei frontului din Ucraina în actuala formă. „Cea mai corectă …
16:10
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”, transmite IPN. Parlamentarul european subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, cu participarea liderilor europeni, găzduite la Berlin, marchează o etapă importantă într-un conflict care …
16:00
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde întrebărilor cetățenilor # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a răspuns la trei întrebări ale cetățenilor, despre bugetul 2026, pensii mai marii, oportunități pentru tinerii din R. Moldova și despre copiii săi într-un mesaj video. În mesajul său, șeful Cabinetului de miniștri a mulțumit colegilor de la Ministerul Finanțelor după votarea în prima lectură a bugetului pentru anul 2026. …
15:40
Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia. Discuții despre parcursul european și securitatea energetică a Republicii Moldova # Cotidianul
Președintele Maia Sandu va avea o vizită de lucru în Grecia luni, 15 decembrie. Acolo, șeful statului se va întâlni cu omologul său elen, Constantine Tasoulas, și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Subiectele discuțiilor includ avansarea parcursului european al Republicii Moldova și aprofundarea relațiilor bilaterale. De asemenea, vor fi abordate legăturile economice, consolidarea securității energetice și …
13:20
Octavian Țîcu: „Reunirea cu România este unica lume stabilă şi de neclintit pentru basarabeni” # Cotidianul
Istoricul Octavian Țîcu susține că românii dintre Prut și Nistru trăiesc într-o realitate politică artificială și instabilă, iar reunirea cu România reprezintă singura opțiune durabilă și „de neclintit” pentru viitorul acestora. „Demult n-am scris despre politică. Şi acum o fac fără prea multă dorință. Mai bine istorie, are sens pentru viitor, dacă nu va fi …
12:20
Teoria “moldovenismului” promovată de Dodon și Voronin, preluată de Igor Grosu. Ana Guțu: „Moldovenismul pas-ist în acțiune” # Cotidianul
Fosta deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Ana Guțu, îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, de promovarea moldovenismului politic și de reluarea unor teze privind identitatea moldovenească distinctă de cea română. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook. În mesajul său, Ana Guțu susține că Igor Grosu, pe care îl numește „istoric”, ar …
11:50
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea …
11:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Râșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana. Reprezentanții Primăriei au vizitat joi sediul liceului, iar vineri discuțiile au continuat la minister, fiind abordate calendarul și procedurile de transmitere …
13 decembrie 2025
19:50
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor care locuiesc aici, iar menținerea unității și a coeziunii sociale între comunități este esențială pentru pace și stabilitate în țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumul Național al Minorităților Etnice, transmite NewsMaker.md. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, …
18:50
Un bărbat a decedat după ce a fost lovit de un autobuz de rută, pe strada Voluntarilor din capitală. Tragedia s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 16:10, informează Poliția Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul autobuzului ar fi accidentat pietonul în momentul pornirii din stație. Din datele obținute la fața locului, bărbatul ar …
