Opoziția acuză PAS de restrângerea drepturilor deputaților prin modificarea Regulamentului Parlamentului

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea …