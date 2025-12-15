PAS propune plafonarea salariilor conducerii ANRE, CNPF și ANRCETI

13:50

După socialistul Igor Dodon, și Vasile Costiuc și-a exprimat indignarea cu privire la numirea, de către șefa statului, a emisarilor speciali, mai ales a fostului premier Dorin Recean. „Ne bucurăm că avem emisari, voluntari. gratuiți. S-ar putea ca domnul Recean să se regăsească și el prin centrul ăsta de Management al crizelor, cu un salariu …