Valeriu Munteanu și alți trei membri, excluși din AUR Moldova: reacția politicianului
Cotidianul, 15 decembrie 2025 14:40
Valeriu Munteanu, împreună cu Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga, au fost excluși din Partidul AUR din Republica Moldova, în urma unei decizii adoptate de Consiliul Politic Național al formațiunii, întrunit pe 14 decembrie. Potrivit AUR, măsura a fost luată ca urmare a încălcării prevederilor statutare, a acțiunilor de denigrare a partidului și a …
Acum 5 minute
15:00
Stare de urgență în economie, introdusă în regiunea transnistreană din cauza deficitului de gaze # Cotidianul
Auto-proclamatele autorități din regiunea transnistreană au decis introducerea stării de urgență în economie, invocând dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale și riscul unui deficit. Decizia a fost anunțată pe 15 decembrie, în cadrul unei ședințe desfășurate prin videoconferință, la care a participat și așa-numita conducere a regiunii, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al …
15:00
La Forumul Național al Minorităților Etnice, Igor Grosu a declarat că „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși…”. Dincolo de ambalajul european și mesajul aparent pacifist, această formulare reia una din cele mai nocive falsificări ale istoriei moderne: separarea artificială a moldovenilor de români ca etnii distincte. Nu este vorba despre …
Acum 30 minute
14:40
Acum, mai bine de un secol, pe 28 noiembrie 1918, la Cernăuți, Congresul General al Bucovinei a proclamat Unirea necondiționată și pentru vecie a provinciei cu Regatul României. Era momentul la care generații întregi de bucovineni visaseră: revenirea „acasă”, în trupul României Mari, după 144 de ani de dominație habsburgică, care încercase să elimine identitatea …
14:40
Acum o oră
14:30
Maia Sandu, la Atena: Moldova își consolidează parteneriatul cu Grecia și își reafirmă parcursul european # Cotidianul
Cooperarea economică, securitatea energetică și extinderea parteneriatelor strategice dintre cele două state. Sunt câteva dintre subiectele abordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. În cadrul întrevederii, șefa statului și premierul elen au discutat despre avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, consolidarea dialogului politic moldo-elen …
14:30
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a declarat, luni, că este dispus să ofere depoziții în dosarul cunoscut public sub denumirea „Kuliok” sau „Sacoșa”. Anunțul vine după ce, săptămâna trecută, Procuratura Anticorupție a cerut instanței audierea lui Plahotniuc, precum și a lui Serghei Iaralov, în cauza penală în care este judecat fostul președinte Igor Dodon. În acest …
14:20
Dorin Recean are o funcție nouă. Fostul premier, în Consiliul de administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Cotidianul
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice, transmite IPN. …
Acum 2 ore
13:50
În Republica Moldova, guvernarea nu mai produce fapte, ci semne de punctuație. Evenimentele se corectează, iar când o virgulă dispare, ni se spune că istoria a fost, în sfârșit, pusă la punct. Ne-am obișnuit deja ca orice fleac guvernamental să fie prezentat drept un eveniment epocal, produs „pentru prima dată în 30 de ani în …
13:30
Aproape 70% din exporturile Republicii Moldova merg spre UE, însă deficitul comercial este în creștere # Cotidianul
Exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova către țările Uniunii Europene au reprezentat, în perioada ianuarie-octombrie, 68,2% din total, în creștere cu 1,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, deficitul comercial a crescut cu 30,3%. Cel puțin asta arată datele Biroului Național de Statistică. Conform instituției, exporturile totale de mărfuri …
Acum 4 ore
12:40
Un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și …
Acum 6 ore
10:30
Compensațiile la energie pot fi ridicate de astăzi de la poștă. Peste 600 de mii de gospodării beneficiază de sprijin # Cotidianul
Începând de astăzi, beneficiarii compensațiilor la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din întreaga țară, prezentând buletinul de identitate. Banii sunt direcționați către oficiile poștale pentru persoanele care nu au indicat un card bancar pentru primirea plăților. Cetățenii care au optat pentru transferul pe card au primit resursele financiare începând de vineri, 12 …
10:30
Peste 700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudare a examenelor la Bălți și Edineț. Șeful ASP: „Erau ghidați la examen” # Cotidianul
Agenția Servicii Publice (ASP) ar urma să anuleze în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Directorul …
10:20
MAE avertizează moldovenii din Rusia asupra riscului de obligații militare la obținerea permisului de ședere sau a cetățeniei # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Potrivit unui decret prezidențial semnat la Moscova, la 5 noiembrie, anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de …
10:00
Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar # Cotidianul
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și o direcție europeană bine-definită. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”. Acesta subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, la care participă și lideri europeni și care au loc la Berlin, reprezintă …
Acum 24 ore
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul violent produs astăzi la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul violent produs astăzi la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah, declarându-se „profund șocată” de cele întâmplate și exprimând solidaritate cu victimele și comunitatea evreiască. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a transmis că gândurile sale se îndreaptă către victime, familiile acestora și comunitatea …
16:50
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală # Cotidianul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis dialogului, duminică, înaintea discuțiilor de la Berlin cu reprezentanții președintelui american Donald Trump și liderii europeni, potrivit AFP și Reuters, citate de Hotnews. Zelenski a spus că speră că Statele Unite vor susține o înghețare a liniei frontului din Ucraina în actuala formă. „Cea mai corectă …
16:10
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”, transmite IPN. Parlamentarul european subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, cu participarea liderilor europeni, găzduite la Berlin, marchează o etapă importantă într-un conflict care …
16:00
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde întrebărilor cetățenilor # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a răspuns la trei întrebări ale cetățenilor, despre bugetul 2026, pensii mai marii, oportunități pentru tinerii din R. Moldova și despre copiii săi într-un mesaj video. În mesajul său, șeful Cabinetului de miniștri a mulțumit colegilor de la Ministerul Finanțelor după votarea în prima lectură a bugetului pentru anul 2026. …
15:40
Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia. Discuții despre parcursul european și securitatea energetică a Republicii Moldova # Cotidianul
Președintele Maia Sandu va avea o vizită de lucru în Grecia luni, 15 decembrie. Acolo, șeful statului se va întâlni cu omologul său elen, Constantine Tasoulas, și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Subiectele discuțiilor includ avansarea parcursului european al Republicii Moldova și aprofundarea relațiilor bilaterale. De asemenea, vor fi abordate legăturile economice, consolidarea securității energetice și …
Ieri
13:20
Octavian Țîcu: „Reunirea cu România este unica lume stabilă şi de neclintit pentru basarabeni” # Cotidianul
Istoricul Octavian Țîcu susține că românii dintre Prut și Nistru trăiesc într-o realitate politică artificială și instabilă, iar reunirea cu România reprezintă singura opțiune durabilă și „de neclintit” pentru viitorul acestora. „Demult n-am scris despre politică. Şi acum o fac fără prea multă dorință. Mai bine istorie, are sens pentru viitor, dacă nu va fi …
12:20
Teoria “moldovenismului” promovată de Dodon și Voronin, preluată de Igor Grosu. Ana Guțu: „Moldovenismul pas-ist în acțiune” # Cotidianul
Fosta deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Ana Guțu, îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, de promovarea moldovenismului politic și de reluarea unor teze privind identitatea moldovenească distinctă de cea română. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook. În mesajul său, Ana Guțu susține că Igor Grosu, pe care îl numește „istoric”, ar …
11:50
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea …
11:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Râșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana. Reprezentanții Primăriei au vizitat joi sediul liceului, iar vineri discuțiile au continuat la minister, fiind abordate calendarul și procedurile de transmitere …
13 decembrie 2025
19:50
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor care locuiesc aici, iar menținerea unității și a coeziunii sociale între comunități este esențială pentru pace și stabilitate în țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumul Național al Minorităților Etnice, transmite NewsMaker.md. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, …
18:50
Un bărbat a decedat după ce a fost lovit de un autobuz de rută, pe strada Voluntarilor din capitală. Tragedia s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 16:10, informează Poliția Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul autobuzului ar fi accidentat pietonul în momentul pornirii din stație. Din datele obținute la fața locului, bărbatul ar …
18:40
Belarus a eliberat 123 de prizonieri, inclusiv proeminenta activistă a opoziției Maria Kolesnikova, după ce SUA au fost de acord să ridice sancțiunile asupra țării est-europene, potrivit BBC. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, se numără și el printre cei eliberați în urma discuțiilor de la Minsk cu trimisul special al președintelui american Donald …
18:30
Alerta cu bombă în trenul de pe ruta București – Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, semnalată astăzi, în jurul orei 12:57, s-a dovedit a fi falsă. Potrivit Poliției, imediat după sesizare au fost declanșate acțiunile prevăzute de protocol, la fața locului intervenind specialiștii Secției tehnico-explozive și …
16:10
Stanislav Pavlovschi avertizează: dosarul Plahotniuc riscă să ducă la o nouă condamnare a Republicii Moldova la CEDO # Cotidianul
Fostul judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovschi, avertizează că modul în care este instrumentat dosarul penal în care este vizat Vladimir Plahotniuc ar putea conduce Republica Moldova la o nouă condamnare la Curtea de la Strasbourg. Potrivit juristului, procesul ridică semne serioase de întrebare privind respectarea procedurilor legale, transparența ședințelor și soliditatea …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în piața din Călărași: „Cumpărați produse autohtone, susțineți fermierii locali” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a vizitat piața agricolă din Călărași, pentru a încuraja cetățenii să opteze pentru produsele locale, în cadrul campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, inițiată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Șeful Guvernului a subliniat că produsele moldovenești se găsesc atât în piețe, cât și în magazine, și au avantajul calității și …
14:30
Alertă la punctul de trecere a frontierei Vălcineț. Trenul de pe ruta București – Kiev ar fi fost minat # Cotidianul
Poliția de Frontieră a activat astăzi, 13 decembrie, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o presupusă minare a trenului de pe ruta București–Kiev, aflat în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 12:50, însoțitorul …
14:20
Nicolae Botgros, absent de la concert din cauza angajamentelor parlamentare, înlocuit pe scenă de fiul său # Cotidianul
Dirijorul și deputatul Nicolae Botgros a lipsit de la concertul „Colindăm cu drag tot neamul”, programat pentru seara de 12 decembrie, eveniment pe care urma să îl dirijeze. Solicitat de Agora, acesta a declarat că se afla în plenul Parlamentului, unde avea loc dezbaterea Bugetului de stat pentru anul 2026. Concertul, desfășurat la Palatul Național …
12:20
Opoziția critică sporurile salariale pentru Centrul Național de Management al Crizelor: „Bani mulți pentru o instituție inutilă” # Cotidianul
Opoziția parlamentară critică sporurile și clasele salariale suplimentare pentru personalul Centrului Național de Management al Crizelor prevăzute în proiectul de modificarea a Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În timpul examinării în plen a inițiativei, deputații din opoziție au declarat că instituția, creată în septembrie, nu este necesară și că …
12:00
Uniunea Europeană introduce o taxă de 3 euro pentru coletele de până la 150 de euro importate din state terțe # Cotidianul
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite …
11:50
Odesa, în beznă totală după cel mai amplu atac asupra infrastructurii energetice de la începutul războiului # Cotidianul
Orașul ucrainean Odesa a rămas aproape complet fără electricitate, apă și căldură în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce forțele ruse au lansat cel mai amplu atac aerian asupra regiunii din 2022 până în prezent, potrivit autorităților locale și presei ucrainene. Atacurile, desfășurate pe parcursul nopții și dimineții, au vizat masiv infrastructura energetică din …
10:30
VIDEO | Ion Ceban critică votarea bugetului de stat „aproape de miezul nopții”: „Nu a fost consultat cu nimeni” # Cotidianul
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică modul în care deputații au votat în prima lectură bugetul de stat, aproape de miezul nopții. Edilul acuză lipsa consultărilor publice și susține că actuala guvernare ar repeta practicile pe care le condamna anterior. „Votează „noaptea ca hoții”, strigau cei care astăzi se află la guvernare și nu mai văd …
10:10
După ore de dezbateri, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2026 # Cotidianul
După o ședință-maraton care a durat aproape 12 ore, proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor a trecut, ieri, 13 decembrie, de prima lectură în Parlamentul de la Chișinău. Documentul a fost susținut de 54 de deputați și urmează să fie examinat în continuare în lectura a doua și a treia, pentru a fi …
12 decembrie 2025
21:40
VIDEO | Igor Dodon critică politica bugetară: „Dragi moldoveni, cum ați votat, așa veți trăi” # Cotidianul
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, socialistul Igor Dodon a ținut o lecție de economie. Acesta a criticat modul în care Guvernul gestionează finanțele publice, acuzându-l că mărește dependența țării de împrumuturi și că evită măsuri fiscale care ar putea aduce venituri suplimentare la buget. Dodon a comparat, prin cifre, evoluția veniturilor și cheltuielilor statului, …
20:20
Feribot turcesc avariat într-un atac rusesc asupra portului Cernomorsk: Zelenski condamnă lovitura fără „sens militar” # Cotidianul
Un feribot turcesc care opera pe ruta Odesa–Karasu a fost avariat în urma unui atac cu rachete al armatei ruse asupra portului Cernomorsk, incident confirmat atât de compania Cenk Denizcilik, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Kievul acuză Moscova că lovește în continuare infrastructura civilă din sudul Ucrainei, scrie BBC News. Compania turcească Cenk …
20:20
Zilele acestea, spațiul online românesc a fost zguduit de investigația Recorder. Trebuie să recunoaștem că este vorba despre o muncă jurnalistică impresionantă, desfășurată pe parcursul a mai bine de un an. Dincolo de impactul emoțional, miza investigației constă în scoaterea la lumină a unei realități profund îngrijorătoare: procurori intimidați fie pentru a raporta superiorilor mersul …
20:10
VIDEO | După ce a făcut scandal cu produsele lactate, Costiuc le-ar fi aruncat la gunoi. Radu Marian: Atât de mult îi pasă de producători. Costiuc nu a întârziat cu replica # Cotidianul
După ce s-a dat în spectacol, aducând lapte și brânză la ședința parlamentului, acuzând ANSA că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone și cerând audierea șefului Agenției, Vasile Costiuc le-ar fi aruncat produsele exact la urna de gunoi, spune Radu Marian. Deputatul PAS a observat, în pauză, ce s-a …
19:30
VIDEO | După ce a făcut scandal cu produsele lactate, Costiuc le-a aruncat la gunoi. Radu Marian: Atât de mult îi pasă de producători # Cotidianul
După ce s-a dat în spectacol, aducând lapte și brânză la ședința parlamentului, acuzând ANSA că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone și cerând audierea șefului Agenției, Vasile Costiuc a aruncat produsele exact la urna de gunoi. Deputatul PAS, Radu Marian, a observat, în pauză, ce s-a întâmplat cu …
18:20
Implementarea noii legi a salarizării ar putea începe mai devreme decât termenul oficial prevăzut pentru 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul dezbaterilor asupra Bugetului de stat pentru 2026. Reforma va necesita cel puțin două miliarde de lei, iar autoritățile caută soluții pentru a acoperi costurile suplimentare. „Vom depune tot …
17:30
Parlamentul ajustează plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6.300 de lei # Cotidianul
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii mai mici de 6300 de lei vor fi actualizate. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare. Măsura vine în contextul majorării salariului minim pe țară, care va ajunge la 6300 de lei începând cu anul 2026. Astfel, toți salariații …
17:30
VIDEO | Mihail Druță, deputat PAS: „Diaspora a plecat cu ochii spre Europa, dar cu inima întoarsă spre Moldova” # Cotidianul
Deputatul PAS Mihail Druță, unul dintre autorii proiectului de lege care extinde facilitățile pentru moldovenii ce revin din diasporă, a declarat în plenul Parlamentului că diaspora rămâne profund legată de Republica Moldova, în pofida anilor trăiți peste hotare. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul care oferă condiții mai avantajoase pentru importul bunurilor și automobilelor …
17:10
VIDEO | Când frații își unesc forțele: PCCOCS și DIICOT au semnat un acord strategic împotriva criminalității organizate transfrontaliere # Cotidianul
Procurorii din Republica Moldova și România întăresc cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate. PCCOCS și DIICOT au semnat, astăzi, un acord în acest sens. Documentul marchează un pas important în apropierea instituțională a celor două state, facilitând schimbul de informații, coordonarea investigațiilor și acțiuni comune împotriva rețelelor infracționale care operează peste hotare. Acordul exprimă deschiderea …
16:50
Moldovenii care revin din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor # Cotidianul
Moldovenii din diasporă care revin cu traiul în țară ar putea beneficia de facilități extinse, potrivit unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților PAS Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, toți cu experiență de muncă peste hotare. …
16:30
VIDEO | Ivan Ceban a făcut testul antidrog: Nu ar fi rău ca toți demnitarii să treacă acest test # Cotidianul
În pofida problemelor cu care se confruntă municipiul Chișinău, dar și a scandalurilor de corupție din cadrul Primăriei, Ion Ceban continuă cu inițiativa sa antidrog. Edilul a prezentat, într-un filmuleț video, un test antidrog, pe care l-a și făcut, demonstrând și rezultatul. „Țin în mâini un test anti-drog rapid. Vreau să vă arăt. Sunt multe …
15:50
Opoziția propune amendamente populiste la bugetul pentru 2026, afirmă deputatul PAS Radu Marian # Cotidianul
Opoziția parlamentară vine cu „proiecte populiste” la proiectul bugetului de stat pentru 2026, susține deputatul PAS Radu Marian. Potrivit lui, amendamentele înaintate de partidele din opoziție ar presupune cheltuieli suplimentare de până la 20 de miliarde de lei, resurse pe care statul nu le poate acoperi. „Eu am făcut un calcul foarte simplu, vreo 15−20 …
15:20
VIDEO | Igor Grosu, în contextul informațiilor din presa ucraineană: Situația din stânga Nistrului este sub control # Cotidianul
Situația din regiunea transnistreană este sub control. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul informațiilor Serviciul de Informații Militare al Ucrainei despre intenția Federației Ruse de a-și intensifica activitatea militară în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Președintele Parlamentului a declarat că instituțiile statului monitorizează atent toate mișcările și evoluțiile de pe malul …
15:20
„Afirmațiile lansate de Igor Dodon sunt nefondate și iresponsabile”. Reacția Președinției cu privire la impeachmentul propus de Dodon # Cotidianul
Președinția Republicii Moldova califică drept „nefondate și iresponsabile” acuzațiile lansate de liderul PSRM, Igor Dodon, care susține că numirea emisarilor speciali de către șefa statului ar reprezenta un „pas anticonstituțional” și afirmă că socialiștii ar fi gata să inițieze procedura de impeachment. Într-o reacție oferită pentru Cotidianul.md, instituția prezidențială subliniază că toate acțiunile Președinției sunt …
