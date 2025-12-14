Europarlamentarul Victor Negrescu: R. Moldova are nevoie de garanții de securitate

10:00

Cei care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pot afla, începând de astăzi, dacă sunt eligibili pentru programul „Ajutor la contor”. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe din 12 decembrie, în care au fost prezentate datele privind înregistrarea gospodăriilor pentru compensarea cheltuielilor la căldură. În acest …