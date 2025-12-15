Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina
Vocea Basarabiei, 15 decembrie 2025 19:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina de la Haga. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei, iar Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul […] Articolul Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
19:40
Președintele Parlamentului avertizează cetățenii R. Moldova din Rusia: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat asupra riscurilor reale la care sunt expuși cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul informațiilor privind posibile încercări de recrutare sau constrângere pentru serviciul militar. Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis recomandări clare pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia, îndemnându-i să nu […] Articolul Președintele Parlamentului avertizează cetățenii R. Moldova din Rusia: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
19:10
Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina de la Haga. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei, iar Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul […] Articolul Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
18:40
(VIDEO) Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Oficialul a mai subliniat că, în termen de 20 de zile, autoritățile vor reveni la situația existentă înainte […] Articolul (VIDEO) Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
„Educația nu poate fi ignorată”: Profesorii și cercetătorii din R. Moldova cer salarii echitabile # Vocea Basarabiei
Cadrele didactice și științifice din Republica Moldova vor organiza mâine, 16 decembrie, o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, menită să atragă atenția autorităților asupra problemelor din sistemul educațional și asupra necesității majorării salariilor. Inițiativa cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil” aparține Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). „Profesorii […] Articolul „Educația nu poate fi ignorată”: Profesorii și cercetătorii din R. Moldova cer salarii echitabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
17:30
UE sancționează 12 persoane și două entități pentru atacuri cibernetice și propagandă rusă # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a impus măsuri restrictive împotriva a 12 persoane și două entități, în contextul activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența informațiilor străine și activitățile cibernetice împotriva blocului comunitar și a partenerilor săi. Conform deciziei luate luni de Consiliul Uniunii Europene, în lista de sancțiuni au fost adăugați foști militari, jurnaliști, politologi, membrii […] Articolul UE sancționează 12 persoane și două entități pentru atacuri cibernetice și propagandă rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de Autoritatea Națională de Integritate # Vocea Basarabiei
Zinaida Popa, președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău, a venit cu o reacție după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința soțului său, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Potrivit acesteia, ANI are obligația […] Articolul Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de Autoritatea Națională de Integritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Mai multe spitale din Republica Moldova vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică”. Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a avut loc astăzi, 15 decembrie, la Ministerul Sănătății, cu participarea tuturor partenerilor proiectului. Astfel, în total 14 clădiri ale instituțiilor medicale, […] Articolul (VIDEO) Mai multe spitale din Republica Moldova, reabilitate energetic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
15:40
Autoritatea Națională de Integritate va iniția controlul averii și al intereselor personale în privința lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 14 noiembrie 2025, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. „În conținutul […] Articolul Fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Fost premier de la Chișinău, în Consiliul de administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Vocea Basarabiei
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice. Potrivit APP, […] Articolul Fost premier de la Chișinău, în Consiliul de administrație al Bursei Internaționale a Moldovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților față de problemele grave din agricultură, fermierii au înaintat un termen limită celor responsabili pentru îndeplinirea revendicărilor lor, care se încheie astăzi. Dacă nu vor fi găsite soluții, agricultorii amenință că vor ieși în număr mare la proteste. Gheorghe Jurcanu si Ion Plămădeală, ambii agricultori de meserie, spun […] Articolul Fermieri: Ieșim la proteste pentru că nu suntem auziți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Maia Sandu, în Grecia: R. Moldova, determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, care se află într-o vizită de lucru în Grecia. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, șefa statului a mulțumit Greciei pentru sprijinul oferit Republicii Moldova. […] Articolul Maia Sandu, în Grecia: R. Moldova, determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 16 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,91 lei, cu 12 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 11 de bani, ajungând la 19,40 lei/litru. Menționăm că în ultimele săptămâni prețurile la carburanți au […] Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Un lot de 3,4 tone de ardei proaspăt importat a fost distrus după ce s-a constatat că nu respecta normele de siguranță alimentară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și […] Articolul Un lot de 3,4 tone de ardei, distrus. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Vocea Basarabiei
Liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni la un acord cu privire la deschiderea neoficială a clusterelor de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova, după modelul recent stabilit pentru Ucraina. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, înainte de reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe de la Bruxelles. Marta Kos a subliniat că […] Articolul Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Cetățenii Republicii Moldova care beneficiază de compensații pentru energie și nu au primit banii pe card îi pot ridica de la oficiile poștale începând de luni, 15 decembrie. Este vorba despre beneficiarii care nu au indicat în cerere un card bancar pentru primirea plăților. În cazul celor care au optat pentru transferul pe card, fondurile […] Articolul Compensațiile la energie, disponibile de astăzi și la oficiile poștale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
11:20
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă ce vizează regimul de ședere și obținerea cetățeniei. Potrivit sursei citate, conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova la 5 noiembrie 2025, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă […] Articolul MAE de la Chișinău, avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Procurorii au trimis în judecată a doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Este vorba despre o femeie domiciliată în Tighina, acuzată că a înșelat 12 clienți, din cele 45 de victime care au fost prejudiciate de grupul infracțional. Inculpata este […] Articolul Dosarul mașinilor de lux din UE: a doua persoană învinuită, trimisă în judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea […] Articolul Salariile directorilor ANRE, CNPF și ANRCETI, plafonate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Explozie în comuna Ciorescu. Un bărbat a decedat, iar altul se află în stare gravă la spital # Vocea Basarabiei
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Incidentul s-a produs în seara zilei de 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit salvatorilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. În urma deflagrației, au […] Articolul Explozie în comuna Ciorescu. Un bărbat a decedat, iar altul se află în stare gravă la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, după discuțiile maraton de la Berlin # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este dispus să renunțe la obiectivul aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate din partea Occidentului, în urma discuțiilor care au durat peste cinci ore și au avut loc duminică la Berlin cu emisarii Statelor Unite, în încercarea de a pune capăt războiului cu […] Articolul Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, după discuțiile maraton de la Berlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, […] Articolul Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Maia Sandu condamnă atacul armat din Sydney: „Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney, Australia, în prima zi a sărbătorii evreiești Hanuka. „Suntem profund șocați de atacul violent din Sydney, petrecut în prima zi de Hanuka”, a scris șefa statului pe platforma X. Maia Sandu a transmis condoleanțe victimelor și solidaritate cu comunitatea evreiască. […] Articolul Maia Sandu condamnă atacul armat din Sydney: „Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Protest rar în Rusia: zeci de persoane au ieșit în stradă la Tomsk după interzicerea Roblox # Vocea Basarabiei
Zeci de persoane au protestat duminică în Rusia, în orașul siberian Tomsk, față de decizia autorităților ruse de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox. Manifestația reprezintă un caz rar de nemulțumire publică, pe fondul iritării tot mai mari a populației față de măsurile de cenzură impuse de stat, relatează Reuters. În contextul […] Articolul Protest rar în Rusia: zeci de persoane au ieșit în stradă la Tomsk după interzicerea Roblox apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar # Vocea Basarabiei
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și o direcție europeană fermă, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, într-un context pe care îl descrie drept „un moment decisiv pentru pacea din Europa”. Potrivit acestuia, discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, desfășurate la Berlin cu participarea liderilor europeni, marchează o etapă importantă într-un conflict […] Articolul Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
15:30
Premierul Munteanu: Bugetul 2026 aprobat în primă lectură, pensii indexate și programe pentru tineri # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat într-un mesaj video o retrospectivă a săptămânii, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor cetățenilor despre pensii, politici pentru tineri și prioritățile Guvernului. Șeful Executivului a subliniat că adoptarea proiectului de buget în prima lectură reflectă munca comună a Guvernului, apreciind […] Articolul Premierul Munteanu: Bugetul 2026 aprobat în primă lectură, pensii indexate și programe pentru tineri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
La Otaci se construiește un nou sediu al Poliției de Frontieră, investiție strategică de 32,5 milioane de lei # Vocea Basarabiei
La Otaci este în curs de construire un nou sector al Poliției de Frontieră, proiect strategic destinat modernizării infrastructurii de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni. Sediul va deservi Direcția regională Nord și va respecta standardele europene și cerințele acquis-ului Schengen. Investiția totală este estimată la 32,5 milioane […] Articolul La Otaci se construiește un nou sediu al Poliției de Frontieră, investiție strategică de 32,5 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru a reduce riscul de inundații la Chișinău # Vocea Basarabiei
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție importantă menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lucrările vor viza remedierea fisurilor existente, precum și reabilitarea pragului de deversare, astfel încât evacuarea apelor […] Articolul Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru a reduce riscul de inundații la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri europeni și reprezentantul SUA pentru a discuta planul de pace privind Ucraina # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească luni, 15 decembrie, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cu alți lideri europeni, precum și cu reprezentantul președintelui Statelor Unite pentru misiuni de pace, Steve Witkoff. Discuțiile vor viza planul de pace propus de SUA pentru reglementarea conflictului din Ucraina. Întâlnirea a fost confirmată de purtătorul […] Articolul Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri europeni și reprezentantul SUA pentru a discuta planul de pace privind Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
64% dintre elevii testați au competențe digitale avansate. Trei au obținut punctaj maxim # Vocea Basarabiei
Circa 64% dintre elevii care au participat la testarea națională a competențelor digitale au demonstrat un nivel avansat de cunoștințe, potrivit rezultatelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Trei elevi au reușit performanța de a obține scorul maxim de 100 de puncte. Conform datelor finale, din totalul de 3 021 de elevi ai claselor […] Articolul 64% dintre elevii testați au competențe digitale avansate. Trei au obținut punctaj maxim apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
CFM inițiază o achiziție de circa 5 milioane de lei pentru stabilizarea liniei Cahul–Giurgiulești. Circulația trenurilor, suspendată # Vocea Basarabiei
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a anunțat inițierea unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de proiectare, menite să asigure stabilitatea terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, pe tronsonul Colibaș–Giurgiulești. Potrivit informațiilor comunicate, lucrările de proiectare vor viza mai multe poziții kilometrice considerate vulnerabile din punct de vedere al stabilității infrastructurii feroviare, […] Articolul CFM inițiază o achiziție de circa 5 milioane de lei pentru stabilizarea liniei Cahul–Giurgiulești. Circulația trenurilor, suspendată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Brazii de Crăciun au ajuns pe piețele din Chișinău: prețuri de la 700 până la 3 500 de lei # Vocea Basarabiei
Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău, iar prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență. Astfel, un brad mic, de aproximativ un metru, costă de la 700 de lei, în timp ce un pom de trei metri poate ajunge până la 3 500 de lei, transmite IPN. Cei mai solicitați sunt […] Articolul Brazii de Crăciun au ajuns pe piețele din Chișinău: prețuri de la 700 până la 3 500 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Export record de rapiță: Moldova devine al doilea cel mai mare furnizor pentru UE, după Ucraina # Vocea Basarabiei
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind, în sezonul 2025–2026, al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina. Concluzia aparține economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atât a volumelor exportate, cât și a veniturilor generate de această cultură strategică, transmite bani.md. În […] Articolul Export record de rapiță: Moldova devine al doilea cel mai mare furnizor pentru UE, după Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: un pieton a fost lovit de un autobuz de rută # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unei persoane, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui autobuz de rută, în vârstă de 58 de ani, la pornirea din stație, a accidentat un pieton, un bărbat de aproximativ 40 de ani. […] Articolul Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: un pieton a fost lovit de un autobuz de rută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Incident la bordul unui avion Cathay Pacific: pasager reținut după ce ar fi încercat să manipuleze o ușă în timpul zborului # Vocea Basarabiei
Un incident tensionat a avut loc la bordul zborului CX811, operat de compania Cathay Pacific pe ruta Boston – Hong Kong, în data de 10 decembrie. Potrivit companiei aeriene, un pasager a manifestat un comportament suspect, încercând să manipuleze o ușă a aeronavei în timpul zborului, informează mediafax.ro. Membrii echipajului au intervenit rapid, au securizat […] Articolul Incident la bordul unui avion Cathay Pacific: pasager reținut după ce ar fi încercat să manipuleze o ușă în timpul zborului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului # Vocea Basarabiei
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere de 3% în primele nouă luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), evoluția pozitivă reflectă efectele investițiilor realizate de companiile autohtone în procese de modernizare și extindere, informează IPN. Datele MDED arată că industria prelucrătoare […] Articolul Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
CNAS a finanțat compensațiile la energie pentru luna noiembrie 2025: peste 454 milioane de lei pentru peste 605 mii de beneficiari # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata compensațiilor la energie aferente lunii noiembrie 2025. În acest scop, au fost alocate 454,4 milioane de lei, destinate unui număr de 605 538 de beneficiari din Republica Moldova. Finanțarea a fost realizată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024, care reglementează acordarea compensațiilor la […] Articolul CNAS a finanțat compensațiile la energie pentru luna noiembrie 2025: peste 454 milioane de lei pentru peste 605 mii de beneficiari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
UE decide înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei pentru sprijinirea Ucrainei # Vocea Basarabiei
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul UE, a anunțat președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene. Măsura deschide calea utilizării unei părți din aceste fonduri pentru sprijinirea Ucrainei, sub forma unui „împrumut de reparații”, potrivit agențiilor DPA […] Articolul UE decide înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei pentru sprijinirea Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Sfântul Andrei, sărbătorit pe 13 decembrie de creștinii ortodocși de rit vechi. Tradiții, post și superstiții # Vocea Basarabiei
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății, cunoscut drept „Cel dintâi chemat”, fiind primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos. În calendarul popular, sărbătoarea marchează începutul iernii și este cunoscută sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarnă, simbolizând trecerea către sezonul […] Articolul Sfântul Andrei, sărbătorit pe 13 decembrie de creștinii ortodocși de rit vechi. Tradiții, post și superstiții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12 decembrie 2025
23:00
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen, aproape de ora 22:00. Documentul a fost susținut de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul discuțiilor asupra proiectului bugetului, că Republica Moldova […] Articolul Bugetul de stat pentru anul 2026, votat în prima lectură de Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 12.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier va fi sistat sâmbătă pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău # Vocea Basarabiei
Traficul rutier va fi sistat sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun, ediția 2025. Potrivit autorităților municipale, în această zi, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între […] Articolul Atenție, șoferi! Traficul rutier va fi sistat sâmbătă pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar tendința se va păstra și în acest weekend. Astfel, în perioada 13-15 decembrie, litrul de benzină va costa 23,03 lei, cu 9 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea, de asemenea, cu 9 bani, ajungând la 19,51 lei/litru. Potrivit ANRE, săptămâna aceasta prețul […] Articolul Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministrul Finanțelor: Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare în septembrie 2026 # Vocea Basarabiei
Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare mai devreme decât termenul oficial, iar costurile reformei sunt estimate la minimum 2 miliarde de lei. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii Bugetul de stat pentru 2026. El a precizat că termenul oficial prevăzut în documente pentru […] Articolul Ministrul Finanțelor: Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare în septembrie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei, ajustate # Vocea Basarabiei
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate. În acest sens, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima lectură, modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 […] Articolul Plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei, ajustate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Un lot de 1,8 tone de produse lactate de import a fost reținut la frontiera Leușeni, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat că produsele nu erau etichetate corespunzător. Potrivit ANSA, în urma verificărilor, s-a descoperit că, deși pe ambalaj erau ilustrate fructe, la prepararea produselor au fost utilizate doar arome […] Articolul Un lot de produse lactate, reținut la frontieră: Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste 340 000 de lei în cazul primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari. ANI a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința lui Constantin Cojocari. Astfel, conform documentului, s-a constat „existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, […] Articolul Primarul municipiului Edineț, avere nejustificată de peste 300.000 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România au încheiat astăzi, 12 decembrie, un acord oficial de cooperare. Documentul a fost semnat în cadrul unei ceremonii oficiale, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, de către șefii celor […] Articolul PCCOCS din Republica Moldova și DIICOT din România își consolidează cooperare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: Ce prevede pachetul fiscal, votat în prima lectură # Vocea Basarabiei
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, pachetul de simplificare fiscală și măsurile de susținere a mediului de afaceri, inițiativă susținută de 60 de deputați. Proiectul aparține unui grup de parlamentari din Fracțiunea PAS. Potrivit deputatei Victoria Belous, una dintre autoarele proiectului, documentul „elimină discrepanțe legislative, clarifică proceduri și introduce măsuri absolut necesare pentru a […] Articolul Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: Ce prevede pachetul fiscal, votat în prima lectură apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Două persoane au decedat în urma unui grav accident rutier care s-a produs vineri dimineața, 12 decembrie, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Potrivit Poliției, preliminar s-a stabilit că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, ar fi derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive, s-a izbit de un copac […] Articolul Grav accident la Florești: Două persoane au decedat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.