Protest rar în Rusia: zeci de persoane au ieșit în stradă la Tomsk după interzicerea Roblox

10:00

Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău, iar prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență. Astfel, un brad mic, de aproximativ un metru, costă de la 700 de lei, în timp ce un pom de trei metri poate ajunge până la 3 500 de lei, transmite IPN. Cei mai solicitați sunt […] Articolul Brazii de Crăciun au ajuns pe piețele din Chișinău: prețuri de la 700 până la 3 500 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.