Un lot de 3,4 tone de ardei, distrus. Care este motivul
Vocea Basarabiei, 15 decembrie 2025 12:40
Un lot de 3,4 tone de ardei proaspăt importat a fost distrus după ce s-a constatat că nu respecta normele de siguranță alimentară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și […]
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:10
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Vocea Basarabiei
Liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni la un acord cu privire la deschiderea neoficială a clusterelor de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova, după modelul recent stabilit pentru Ucraina. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, înainte de reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe de la Bruxelles. Marta Kos a subliniat că […]
Acum 2 ore
11:50
Cetățenii Republicii Moldova care beneficiază de compensații pentru energie și nu au primit banii pe card îi pot ridica de la oficiile poștale începând de luni, 15 decembrie. Este vorba despre beneficiarii care nu au indicat în cerere un card bancar pentru primirea plăților. În cazul celor care au optat pentru transferul pe card, fondurile […]
11:20
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă ce vizează regimul de ședere și obținerea cetățeniei. Potrivit sursei citate, conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova la 5 noiembrie 2025, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă […]
11:10
Procurorii au trimis în judecată a doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Este vorba despre o femeie domiciliată în Tighina, acuzată că a înșelat 12 clienți, din cele 45 de victime care au fost prejudiciate de grupul infracțional. Inculpata este […]
Acum 4 ore
11:00
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea […]
10:20
Explozie în comuna Ciorescu. Un bărbat a decedat, iar altul se află în stare gravă la spital # Vocea Basarabiei
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Incidentul s-a produs în seara zilei de 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit salvatorilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. În urma deflagrației, au […]
09:40
Zelenski dispus să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, după discuțiile maraton de la Berlin # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este dispus să renunțe la obiectivul aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate din partea Occidentului, în urma discuțiilor care au durat peste cinci ore și au avut loc duminică la Berlin cu emisarii Statelor Unite, în încercarea de a pune capăt războiului cu […]
09:40
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, […]
Acum 6 ore
08:20
Maia Sandu condamnă atacul armat din Sydney: „Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney, Australia, în prima zi a sărbătorii evreiești Hanuka. „Suntem profund șocați de atacul violent din Sydney, petrecut în prima zi de Hanuka", a scris șefa statului pe platforma X. Maia Sandu a transmis condoleanțe victimelor și solidaritate cu comunitatea evreiască. […]
07:30
Protest rar în Rusia: zeci de persoane au ieșit în stradă la Tomsk după interzicerea Roblox # Vocea Basarabiei
Zeci de persoane au protestat duminică în Rusia, în orașul siberian Tomsk, față de decizia autorităților ruse de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox. Manifestația reprezintă un caz rar de nemulțumire publică, pe fondul iritării tot mai mari a populației față de măsurile de cenzură impuse de stat, relatează Reuters. În contextul […]
07:10
Victor Negrescu: Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar # Vocea Basarabiei
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și o direcție europeană fermă, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, într-un context pe care îl descrie drept „un moment decisiv pentru pacea din Europa". Potrivit acestuia, discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, desfășurate la Berlin cu participarea liderilor europeni, marchează o etapă importantă într-un conflict […]
Acum 24 ore
15:30
Premierul Munteanu: Bugetul 2026 aprobat în primă lectură, pensii indexate și programe pentru tineri # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat într-un mesaj video o retrospectivă a săptămânii, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor cetățenilor despre pensii, politici pentru tineri și prioritățile Guvernului. Șeful Executivului a subliniat că adoptarea proiectului de buget în prima lectură reflectă munca comună a Guvernului, apreciind […]
14:30
La Otaci se construiește un nou sediu al Poliției de Frontieră, investiție strategică de 32,5 milioane de lei # Vocea Basarabiei
La Otaci este în curs de construire un nou sector al Poliției de Frontieră, proiect strategic destinat modernizării infrastructurii de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni. Sediul va deservi Direcția regională Nord și va respecta standardele europene și cerințele acquis-ului Schengen. Investiția totală este estimată la 32,5 milioane […]
13:20
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru a reduce riscul de inundații la Chișinău # Vocea Basarabiei
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție importantă menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lucrările vor viza remedierea fisurilor existente, precum și reabilitarea pragului de deversare, astfel încât evacuarea apelor […]
Ieri
12:40
Zelenski se întâlnește la Berlin cu lideri europeni și reprezentantul SUA pentru a discuta planul de pace privind Ucraina # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească luni, 15 decembrie, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cu alți lideri europeni, precum și cu reprezentantul președintelui Statelor Unite pentru misiuni de pace, Steve Witkoff. Discuțiile vor viza planul de pace propus de SUA pentru reglementarea conflictului din Ucraina. Întâlnirea a fost confirmată de purtătorul […]
11:20
64% dintre elevii testați au competențe digitale avansate. Trei au obținut punctaj maxim # Vocea Basarabiei
Circa 64% dintre elevii care au participat la testarea națională a competențelor digitale au demonstrat un nivel avansat de cunoștințe, potrivit rezultatelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Trei elevi au reușit performanța de a obține scorul maxim de 100 de puncte. Conform datelor finale, din totalul de 3 021 de elevi ai claselor […]
11:20
CFM inițiază o achiziție de circa 5 milioane de lei pentru stabilizarea liniei Cahul–Giurgiulești. Circulația trenurilor, suspendată # Vocea Basarabiei
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) a anunțat inițierea unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de proiectare, menite să asigure stabilitatea terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, pe tronsonul Colibaș–Giurgiulești. Potrivit informațiilor comunicate, lucrările de proiectare vor viza mai multe poziții kilometrice considerate vulnerabile din punct de vedere al stabilității infrastructurii feroviare, […]
10:00
Brazii de Crăciun au ajuns pe piețele din Chișinău: prețuri de la 700 până la 3 500 de lei # Vocea Basarabiei
Primii brazi naturali au apărut în vânzare la Chișinău, iar prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență. Astfel, un brad mic, de aproximativ un metru, costă de la 700 de lei, în timp ce un pom de trei metri poate ajunge până la 3 500 de lei, transmite IPN. Cei mai solicitați sunt […]
10:00
Export record de rapiță: Moldova devine al doilea cel mai mare furnizor pentru UE, după Ucraina # Vocea Basarabiei
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind, în sezonul 2025–2026, al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina. Concluzia aparține economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atât a volumelor exportate, cât și a veniturilor generate de această cultură strategică, transmite bani.md. În […]
09:50
Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: un pieton a fost lovit de un autobuz de rută # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unei persoane, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui autobuz de rută, în vârstă de 58 de ani, la pornirea din stație, a accidentat un pieton, un bărbat de aproximativ 40 de ani. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Incident la bordul unui avion Cathay Pacific: pasager reținut după ce ar fi încercat să manipuleze o ușă în timpul zborului # Vocea Basarabiei
Un incident tensionat a avut loc la bordul zborului CX811, operat de compania Cathay Pacific pe ruta Boston – Hong Kong, în data de 10 decembrie. Potrivit companiei aeriene, un pasager a manifestat un comportament suspect, încercând să manipuleze o ușă a aeronavei în timpul zborului, informează mediafax.ro. Membrii echipajului au intervenit rapid, au securizat […]
10:40
Producția industrială din Republica Moldova a crescut cu 3% în primele nouă luni ale anului # Vocea Basarabiei
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere de 3% în primele nouă luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), evoluția pozitivă reflectă efectele investițiilor realizate de companiile autohtone în procese de modernizare și extindere, informează IPN. Datele MDED arată că industria prelucrătoare […]
09:50
CNAS a finanțat compensațiile la energie pentru luna noiembrie 2025: peste 454 milioane de lei pentru peste 605 mii de beneficiari # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata compensațiilor la energie aferente lunii noiembrie 2025. În acest scop, au fost alocate 454,4 milioane de lei, destinate unui număr de 605 538 de beneficiari din Republica Moldova. Finanțarea a fost realizată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024, care reglementează acordarea compensațiilor la […]
08:30
UE decide înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei pentru sprijinirea Ucrainei # Vocea Basarabiei
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul UE, a anunțat președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene. Măsura deschide calea utilizării unei părți din aceste fonduri pentru sprijinirea Ucrainei, sub forma unui „împrumut de reparații", potrivit agențiilor DPA […]
08:00
Sfântul Andrei, sărbătorit pe 13 decembrie de creștinii ortodocși de rit vechi. Tradiții, post și superstiții # Vocea Basarabiei
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății, cunoscut drept „Cel dintâi chemat", fiind primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos. În calendarul popular, sărbătoarea marchează începutul iernii și este cunoscută sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarnă, simbolizând trecerea către sezonul […]
12 decembrie 2025
23:00
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen, aproape de ora 22:00. Documentul a fost susținut de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul discuțiilor asupra proiectului bugetului, că Republica Moldova […]
21:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 12.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier va fi sistat sâmbătă pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău # Vocea Basarabiei
Traficul rutier va fi sistat sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișin
19:40
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar tendința se va păstra și în acest weekend. Astfel, în perioada 13-15 decembrie, litrul de benzină va costa 23,03 lei, cu 9 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea, de asemenea, cu 9 bani, ajungând la 19,51 lei/litru. Potrivit ANRE, săptămâna aceasta prețul […] Articolul Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministrul Finanțelor: Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare în septembrie 2026 # Vocea Basarabiei
Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare mai devreme decât termenul oficial, iar costurile reformei sunt estimate la minimum 2 miliarde de lei. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii Bugetul de stat pentru 2026. El a precizat că termenul oficial prevăzut în documente pentru […] Articolul Ministrul Finanțelor: Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare în septembrie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei, ajustate # Vocea Basarabiei
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate. În acest sens, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima lectură, modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 […] Articolul Plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei, ajustate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Un lot de 1,8 tone de produse lactate de import a fost reținut la frontiera Leușeni, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat că produsele nu erau etichetate corespunzător. Potrivit ANSA, în urma verificărilor, s-a descoperit că, deși pe ambalaj erau ilustrate fructe, la prepararea produselor au fost utilizate doar arome […] Articolul Un lot de produse lactate, reținut la frontieră: Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste 340 000 de lei în cazul primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari. ANI a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința lui Constantin Cojocari. Astfel, conform documentului, s-a constat „existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, […] Articolul Primarul municipiului Edineț, avere nejustificată de peste 300.000 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România au încheiat astăzi, 12 decembrie, un acord oficial de cooperare. Documentul a fost semnat în cadrul unei ceremonii oficiale, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, de către șefii celor […] Articolul PCCOCS din Republica Moldova și DIICOT din România își consolidează cooperare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: Ce prevede pachetul fiscal, votat în prima lectură # Vocea Basarabiei
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, pachetul de simplificare fiscală și măsurile de susținere a mediului de afaceri, inițiativă susținută de 60 de deputați. Proiectul aparține unui grup de parlamentari din Fracțiunea PAS. Potrivit deputatei Victoria Belous, una dintre autoarele proiectului, documentul „elimină discrepanțe legislative, clarifică proceduri și introduce măsuri absolut necesare pentru a […] Articolul Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: Ce prevede pachetul fiscal, votat în prima lectură apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Două persoane au decedat în urma unui grav accident rutier care s-a produs vineri dimineața, 12 decembrie, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Potrivit Poliției, preliminar s-a stabilit că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, ar fi derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive, s-a izbit de un copac […] Articolul Grav accident la Florești: Două persoane au decedat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, 12 decembrie, în lectura a doua, trei proiecte de lege în acest sens. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea acestui […] Articolul Republica Moldova a denunțat alte trei acorduri cu CSI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
(VIDEO) Circa 10 kilograme de droguri, descoperite într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane au fost reținute # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc. „Investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii […] Articolul (VIDEO) Circa 10 kilograme de droguri, descoperite într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Ce spune președintele Parlamentului R. Moldova despre situația din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Situația din regiunea transnistreană „este sub control”, iar instituțiile statului monitorizează cu atenție toate evoluțiile de pe malul stâng al Nistrului. Asigurările vin din partea lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „Situația este sub control. Instituțiile noastre monitorizează foarte atent toate mișcările și evoluțiile de pe malul stâng. Pentru moment, nu vedem motive […] Articolul Ce spune președintele Parlamentului R. Moldova despre situația din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Parlamentul a ratificat astăzi, 12 decembrie, acordul cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Potrivit autorităților, programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și […] Articolul Republica Moldova, parte a programului „Europa Creativă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Președinta R. Moldova, în Cipru: Pentru noi, aderarea la UE este cel mai important proiect național de la obținerea independenței # Vocea Basarabiei
Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv strategic — este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care se află într-o vizită oficială în Cipru. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, Maia […] Articolul Președinta R. Moldova, în Cipru: Pentru noi, aderarea la UE este cel mai important proiect național de la obținerea independenței apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Igor Munteanu renunță la funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). El a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că „decizia este definitivă” și că intenționează să revină la activitatea academică. „De ieri, partidul CUB are un președinte interimar, în persoana dl. Victor Tarna, care are obligația să asigure partidului unitatea, […] Articolul Igor Munteanu pleacă de la conducerea CUB apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Persoanele care au locuit mai puțin de cinci ani în R. Moldova nu vor putea obține permis pentru deținerea armelor # Vocea Basarabiei
Parlamentul a adoptat înăsprit condițiile de deținere a armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, vineri, 12 decembrie, în a doua lectură de 65 de deputați. Potrivit proiectului, nu vor putea obține permis de deținere a armelor persoanele […] Articolul Persoanele care au locuit mai puțin de cinci ani în R. Moldova nu vor putea obține permis pentru deținerea armelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
12:00
Republica Moldova și România au primit certificatul de includere a cobzei în Lista Patrimoniului UNESCO # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și România au primit joi, 11 decembrie, la New Delhi, Certificatul UNESCO privind înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzică tradițională în România și Republica Moldova” în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Documentul a fost înmânat delegatelor permanente ale celor două state pe lângă UNESCO, ambasadoarele Corina Călugăru și […] Articolul Republica Moldova și România au primit certificatul de includere a cobzei în Lista Patrimoniului UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Peste 605 000 de gospodării vor primi compensații pentru căldură în sezonul rece 2025–2026, iar mai mult de jumătate dintre acestea vor beneficia de compensații maxime. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Totuși, oficiala a precizat că în total au fost depuse circa 783 000 de cereri, dintre care […] Articolul Câte persoane vor beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Consumatorii care au solicitat compensații pot afla valoarea ajutorului. 53% dintre gospodăriile eligibile vor primi compensații maxime # Vocea Basarabiei
Peste 600.000 de gospodării din R. Moldova vor primi compensații la energie pentru actualul sezon rece. Astfel, cei care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pot afla, începând de astăzi, dacă sunt eligibili pentru programul „Ajutor la contor”. Anunțul a fost făcut de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Valoarea compensațiilor variază între 500 […] Articolul Consumatorii care au solicitat compensații pot afla valoarea ajutorului. 53% dintre gospodăriile eligibile vor primi compensații maxime apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a nimicit 7500 kg de mărar proaspăt importat, după ce testele de laborator au arătat că produsul conținea reziduuri de pesticid Penconazol peste limita maximă admisă de aproape zece ori. Inspectorii au blocat întreaga cantitate direct în depozitul importatorului, iar ulterior aceasta a fost sigilată și nimicită sub supraveghere […] Articolul Lot de 7,5 tone de mărar contaminat cu pesticide, nimicit de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
