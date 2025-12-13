Uniunea Europeană introduce o taxă de 3 euro pentru coletele de până la 150 de euro importate din state terțe

15:50

La Spitalul Clinic „Doctor C.I. Parhon” din Iași au avut loc, zilele trecute, două transplanturi renale, intervenții care au oferit pacienților aflați de ani de zile pe lista de așteptare o nouă șansă la viață. Printre beneficiari se numără și un preot de 65 de ani din Republica Moldova, originar din Bălți, scrie bzi.ro. După …