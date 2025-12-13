VIDEO | Ion Ceban critică votarea bugetului de stat „aproape de miezul nopții”: „Nu a fost consultat cu nimeni”

15:50

Opoziția parlamentară vine cu „proiecte populiste” la proiectul bugetului de stat pentru 2026, susține deputatul PAS Radu Marian. Potrivit lui, amendamentele înaintate de partidele din opoziție ar presupune cheltuieli suplimentare de până la 20 de miliarde de lei, resurse pe care statul nu le poate acoperi. „Eu am făcut un calcul foarte simplu, vreo 15−20 …