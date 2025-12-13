VIDEO | Ion Ceban critică votarea bugetului de stat „aproape de miezul nopții”: „Nu a fost consultat cu nimeni”
Cotidianul, 13 decembrie 2025 10:30
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică modul în care deputații au votat în prima lectură bugetul de stat, aproape de miezul nopții. Edilul acuză lipsa consultărilor publice și susține că actuala guvernare ar repeta practicile pe care le condamna anterior. „Votează „noaptea ca hoții”, strigau cei care astăzi se află la guvernare și nu mai văd …
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
După ore de dezbateri, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru 2026 # Cotidianul
După o ședință-maraton care a durat aproape 12 ore, proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor a trecut, ieri, 13 decembrie, de prima lectură în Parlamentul de la Chișinău. Documentul a fost susținut de 54 de deputați și urmează să fie examinat în continuare în lectura a doua și a treia, pentru a fi …
Acum 24 ore
21:40
VIDEO | Igor Dodon critică politica bugetară: „Dragi moldoveni, cum ați votat, așa veți trăi” # Cotidianul
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, socialistul Igor Dodon a ținut o lecție de economie. Acesta a criticat modul în care Guvernul gestionează finanțele publice, acuzându-l că mărește dependența țării de împrumuturi și că evită măsuri fiscale care ar putea aduce venituri suplimentare la buget. Dodon a comparat, prin cifre, evoluția veniturilor și cheltuielilor statului, …
20:20
Feribot turcesc avariat într-un atac rusesc asupra portului Cernomorsk: Zelenski condamnă lovitura fără „sens militar” # Cotidianul
Un feribot turcesc care opera pe ruta Odesa–Karasu a fost avariat în urma unui atac cu rachete al armatei ruse asupra portului Cernomorsk, incident confirmat atât de compania Cenk Denizcilik, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Kievul acuză Moscova că lovește în continuare infrastructura civilă din sudul Ucrainei, scrie BBC News. Compania turcească Cenk …
20:20
Zilele acestea, spațiul online românesc a fost zguduit de investigația Recorder. Trebuie să recunoaștem că este vorba despre o muncă jurnalistică impresionantă, desfășurată pe parcursul a mai bine de un an. Dincolo de impactul emoțional, miza investigației constă în scoaterea la lumină a unei realități profund îngrijorătoare: procurori intimidați fie pentru a raporta superiorilor mersul …
20:10
VIDEO | După ce a făcut scandal cu produsele lactate, Costiuc le-ar fi aruncat la gunoi. Radu Marian: Atât de mult îi pasă de producători. Costiuc nu a întârziat cu replica # Cotidianul
După ce s-a dat în spectacol, aducând lapte și brânză la ședința parlamentului, acuzând ANSA că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone și cerând audierea șefului Agenției, Vasile Costiuc le-ar fi aruncat produsele exact la urna de gunoi, spune Radu Marian. Deputatul PAS a observat, în pauză, ce s-a …
19:30
18:20
Implementarea noii legi a salarizării ar putea începe mai devreme decât termenul oficial prevăzut pentru 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul dezbaterilor asupra Bugetului de stat pentru 2026. Reforma va necesita cel puțin două miliarde de lei, iar autoritățile caută soluții pentru a acoperi costurile suplimentare. „Vom depune tot …
17:30
Parlamentul ajustează plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6.300 de lei # Cotidianul
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii mai mici de 6300 de lei vor fi actualizate. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare. Măsura vine în contextul majorării salariului minim pe țară, care va ajunge la 6300 de lei începând cu anul 2026. Astfel, toți salariații …
17:30
VIDEO | Mihail Druță, deputat PAS: „Diaspora a plecat cu ochii spre Europa, dar cu inima întoarsă spre Moldova” # Cotidianul
Deputatul PAS Mihail Druță, unul dintre autorii proiectului de lege care extinde facilitățile pentru moldovenii ce revin din diasporă, a declarat în plenul Parlamentului că diaspora rămâne profund legată de Republica Moldova, în pofida anilor trăiți peste hotare. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul care oferă condiții mai avantajoase pentru importul bunurilor și automobilelor …
17:10
VIDEO | Când frații își unesc forțele: PCCOCS și DIICOT au semnat un acord strategic împotriva criminalității organizate transfrontaliere # Cotidianul
Procurorii din Republica Moldova și România întăresc cooperarea în lupta împotriva criminalității organizate. PCCOCS și DIICOT au semnat, astăzi, un acord în acest sens. Documentul marchează un pas important în apropierea instituțională a celor două state, facilitând schimbul de informații, coordonarea investigațiilor și acțiuni comune împotriva rețelelor infracționale care operează peste hotare. Acordul exprimă deschiderea …
16:50
Moldovenii care revin din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor # Cotidianul
Moldovenii din diasporă care revin cu traiul în țară ar putea beneficia de facilități extinse, potrivit unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților PAS Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, toți cu experiență de muncă peste hotare. …
16:30
VIDEO | Ivan Ceban a făcut testul antidrog: Nu ar fi rău ca toți demnitarii să treacă acest test # Cotidianul
În pofida problemelor cu care se confruntă municipiul Chișinău, dar și a scandalurilor de corupție din cadrul Primăriei, Ion Ceban continuă cu inițiativa sa antidrog. Edilul a prezentat, într-un filmuleț video, un test antidrog, pe care l-a și făcut, demonstrând și rezultatul. „Țin în mâini un test anti-drog rapid. Vreau să vă arăt. Sunt multe …
15:50
Opoziția propune amendamente populiste la bugetul pentru 2026, afirmă deputatul PAS Radu Marian # Cotidianul
Opoziția parlamentară vine cu „proiecte populiste” la proiectul bugetului de stat pentru 2026, susține deputatul PAS Radu Marian. Potrivit lui, amendamentele înaintate de partidele din opoziție ar presupune cheltuieli suplimentare de până la 20 de miliarde de lei, resurse pe care statul nu le poate acoperi. „Eu am făcut un calcul foarte simplu, vreo 15−20 …
15:20
VIDEO | Igor Grosu, în contextul informațiilor din presa ucraineană: Situația din stânga Nistrului este sub control # Cotidianul
Situația din regiunea transnistreană este sub control. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul informațiilor Serviciul de Informații Militare al Ucrainei despre intenția Federației Ruse de a-și intensifica activitatea militară în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Președintele Parlamentului a declarat că instituțiile statului monitorizează atent toate mișcările și evoluțiile de pe malul …
15:20
„Afirmațiile lansate de Igor Dodon sunt nefondate și iresponsabile”. Reacția Președinției cu privire la impeachmentul propus de Dodon # Cotidianul
Președinția Republicii Moldova califică drept „nefondate și iresponsabile” acuzațiile lansate de liderul PSRM, Igor Dodon, care susține că numirea emisarilor speciali de către șefa statului ar reprezenta un „pas anticonstituțional” și afirmă că socialiștii ar fi gata să inițieze procedura de impeachment. Într-o reacție oferită pentru Cotidianul.md, instituția prezidențială subliniază că toate acțiunile Președinției sunt …
15:00
Ion Ceban acuză PAS că „umflă” bugetele instituțiilor centrale pentru 2026, în timp ce taie bani din drumuri și agricultură. MAN cere renunțarea la majorări # Cotidianul
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) a lansat miercuri critici dure la adresa Guvernului și a majorității PAS, acuzând creșteri „nejustificate” ale bugetelor instituțiilor din administrația publică centrală pentru anul 2026, în timp ce populația se confruntă cu sărăcie tot mai profundă, iar investițiile în infrastructură și în domeniile critice sunt reduse. În cadrul unei conferințe de …
14:50
Președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov, a solicitat în plenul Parlamentului ca ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, să vină în fața deputaților cu un raport detaliat privind situația din sector. „Datoria față de agricultori este de 3,4 miliarde de lei. Avem nevoie de claritate, ca să nu manipulăm cu cifre …
14:50
VIDEO | Circ în stilul lui Costiuc. Acesta a venit cu lapte și brânză în Parlament, cerând audierea șefului ANSA # Cotidianul
Vasile Costiuc a venit la ședința Parlamentului cu lapte și brânză, acuzând Agenția pentru Siguranța Alimentelor că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone, etichetate „bio”. Deputatul a cerut audierea șefului Agenției, susținând că decizia afectează producătorii locali. În replică, deputatul PAS, Alexandr Trubca, a subliniat că ANSA a acționat …
14:30
Republica Moldova a denunțat trei acorduri încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente (CSI), decizia fiind aprobată de Parlament în lectura a doua. Printre acestea se numără Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Autorii denunțării susțin că măsura era inevitabilă, în contextul recomandărilor Comisiei Europene, și aliniază politicile moldovenești …
13:50
VIDEO | Costiuc, indignat de numirea emisarilor speciali: Ei duc povața de la doamna profesoară # Cotidianul
După socialistul Igor Dodon, și Vasile Costiuc și-a exprimat indignarea cu privire la numirea, de către șefa statului, a emisarilor speciali, mai ales a fostului premier Dorin Recean. „Ne bucurăm că avem emisari, voluntari. gratuiți. S-ar putea ca domnul Recean să se regăsească și el prin centrul ăsta de Management al crizelor, cu un salariu …
13:50
Maia Sandu în vizită oficială la Cipru: „Republica Moldova se află într-o fereastră de oportunitate – una urgentă, care trebuie valorificată” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială la Cipru, unde s-a întâlnit cu președintele Nikos Christodoulides. Agenda discuțiilor a inclus relațiile bilaterale, parcursul european al Moldovei, securitatea regională, solidaritatea față de Ucraina și eforturile pentru menținerea păcii pe continent. „Astăzi, Republica Moldova se află într-o fereastră de oportunitate – una urgentă, care …
12:50
Ucraina este pregătită să accepte o zonă demilitarizată în Donbas, o concesie majoră pentru a încheia războiul # Cotidianul
Ucraina este pregătită să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în regiunea Donbas, o concesie majoră în negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, anunță consilierul președintelui Volodimir Zelenski, Mihail Podoliak, scrie Le Monde. Potrivit acestuia, implementarea unei astfel de zone ar presupune retragerea forțelor ucrainene și ruse de o parte și de alta a …
12:20
Igor Munteanu a demisionat din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, anunțând că își dorește să revină la proiectele sale academice. Conducerea interimară a formațiunii va fi preluată de Victor Țărnă, desemnat de structurile de conducere ale partidului. „Personal, am decis să revin la niște proiecte academice pe care le-am neglijat …
11:20
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, se declară nevinovat în dosarul accidentului mortal cu un adolescent # Cotidianul
Fostul primar din Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, a fost audiat ieri în instanță. Nicanor Ciochină continuă să pledeze nevinovat și susține că, în ziua tragediei, nici măcar nu s-ar fi aflat pe traseul unde s-a produs accidentul. Procedura urmează …
11:00
VIDEO | Dodon, speriat de „străinii din Chișinău”. Cere explicații de la Guvern despre câți străini intră zilnic în țară și care este statutul lor # Cotidianul
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a solicitat miercuri în plen organizarea unor audieri parlamentare privind imigrația în Republica Moldova. Acesta a afirmat că prezența tot mai vizibilă a cetățenilor străini în capitală ar necesita o informare oficială din partea Executivului. „Observăm tot mai mulți străini pe străzile Chișinăului. Aceasta este o problemă care deja a …
Ieri
10:50
VIDEO | Dodon vrea să inițieze impeachment-ul împotriva Maiei Sandu, după numirea lui Recean și Popescu ca emisari speciali # Cotidianul
Fostul președinte Igor Dodon acuză-o pe Maia Sandu că ar fi făcut un „pas anticonstituțional” prin numirea emisarilor speciali și afirmă că PSRM este gata să inițieze procedura de impeachment. Reacția sa vine după ce fostul premier Dorin Recean a fost desemnat emisar special pentru dezvoltare și reziliență, iar fostul ministru de Externe Nicu Popescu …
10:40
Președinta Maia Sandu i-a conferit lui Arcadie Catlabuga gradul special de chestor, echivalent cu cel de general # Cotidianul
Republica Moldova are un nou general în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care șefului Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, i-a fost acordat gradul special de chestor – cel mai înalt rang din ierarhia Poliției. Documentul a intrat în vigoare la data semnării. Arcadie Catlabuga conduce Inspectoratul Național de …
10:30
VIDEO | Usatîi, nemulțumit de bugetul pentru 2026 propus de Munteanu: Doar 3% merg spre dezvoltare, peste 6% pentru dobânzi # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică dur proiectul bugetului pentru anul 2026, susținând că documentul prezentat de premierul Alexandru Munteanu nu poate fi numit „buget al investițiilor”, în condițiile în care ponderea reală a cheltuielilor pentru dezvoltare este mai mică decât cea destinată achitării dobânzilor. „Of, l-am examinat. Știți cum, sunt lucruri ciudate. Totuși, eu …
10:10
LIVE | Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară. 20 de subiecte pe ordinea de zi # Cotidianul
Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară. Deputații examinează proiecte esențiale, inclusiv denunțarea unor acorduri CSI și legile bugetare pentru 2026 Parlamentul Republicii Moldova se reunește astăzi, în ședință plenară, transmisă LIVE, pentru a examina un set amplu de proiecte de lege, multe dintre ele cu impact major asupra securității, economiei și cadrului legislativ al …
10:10
UE finanțează un nou radar pentru securitatea aeriană a Moldovei: „Un singur radar nu este suficient”, spune ministrul Nosatîi # Cotidianul
Republica Moldova va dispune, începând cu prima jumătate a anului viitor, de un al doilea radar modern pentru monitorizarea spațiului aerian. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, Anatolie Nosatîi. Potrivit lui, echipamentul este procurat din fondurile Uniunii Europene și are rolul de a completa capacitățile radar deja existente în dotarea Armatei Naționale, transmite IPN. …
10:00
Moldovenii își pot verifica de astăzi eligibilitatea pentru „Ajutor la contor”. Numărul beneficiarilor scade cu 120 de mii # Cotidianul
Cei care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pot afla, începând de astăzi, dacă sunt eligibili pentru programul „Ajutor la contor”. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe din 12 decembrie, în care au fost prezentate datele privind înregistrarea gospodăriilor pentru compensarea cheltuielilor la căldură. În acest …
09:40
Decretul privind numirea lui Dorin Recean ca emisar special al președintelui a fost publicat în Monitorul Oficial # Cotidianul
Decretul prin care fostul prim-ministru Dorin Recean este numit în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență a fost publicat în Monitorul Oficial. Conform documentului, emisarul special va avea rolul de a sprijini inițiativele strategice ale Președinției în domeniile dezvoltării, modernizării statului și consolidării rezilienței instituționale, contribuind la coordonarea eforturilor …
11 decembrie 2025
22:10
Poliția intensifică controalele la artificii: zeci de amenzi și marfă confiscată în doar 24 de ore # Cotidianul
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, crește și traficul ilegal de articole pirotehnice, iar poliția din capitală anunță că a sporit verificările în punctele de vânzare pentru a preveni accidentele și comerțul neautorizat. Oamenii legii avertizează că acestea pot deveni extrem de periculoase dacă sunt utilizate necorespunzător sau achiziționate din surse neautorizate. Doar în ultimele …
19:50
VIDEO | ANRE anunță că noile tarife la gaz vor fi aprobate la începutul lui ianuarie 2026 # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se află pe ultima sută de metri cu evaluările tehnice necesare pentru ajustarea prețurilor la gazele naturale, iar noile tarife ar urma să fie aprobate în primele zile ale lunii ianuarie 2026. Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran, în fața deputaților din Comisia economie, buget și …
19:30
Politicianul pro-rus Aivo Peterson, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în Estonia # Cotidianul
Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare, după ce procurorii au demonstrat că acesta a sprijinit activ interesele Federației Ruse în acțiuni de influență îndreptate împotriva securității statului baltic. În același dosar, colaboratorul său Dmitri Roots și cetățeanul rus Andrei Andronov au primit pedepse …
19:00
România modernizează școlile din Republicii Moldova: mobilier nou pentru elevii din Bălți, Rîșcani și Corjova # Cotidianul
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a dotat astăzi cu mobilier modern sălile de clasă din Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani, Gimnaziul nr. 10 și Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Bălți, continuând astfel seria de inaugurări începute ieri la Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari. Prin proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica …
18:10
„Suntem următoarea ţintă a Rusiei”. Este unul dintre cele mai imperative avertismente din ultimele luni ale secretarului general al NATO, Mark Rutte. Oficialul susține că Rusia pregătește noi acțiuni agresive și că Alianța riscă să fie nepregătită dacă statele membre nu își sporesc urgent bugetele și capacitățile de apărare. Mark Rutte a subliniat, în cadrul …
16:50
Ion Tăbârță: Rusia intenționează să-și fortifice pozițiile în regiunea transnistreană, iar informațiile apărute în presa ucraineană nu sunt în zadar # Cotidianul
Avertismentele serviciilor de informații ucrainene privind posibile pregătiri ale Rusiei pentru implicarea regiunii transnistrene în război se înscriu în logica acțiunilor recente ale Moscovei și pot fi credibile. Asigurarea vine din partea expertului Ion Tăbârță. Potrivit acestuia, Kremlinul continuă să mizeze pe Transnistria ca instrument de presiune atât asupra Republicii Moldova, cât și asupra Ucrainei, …
16:20
VIDEO | Friedrich Merz despre planul de pace al lui Trump: Pacea nu trebuie încheiată fără participarea noastră # Cotidianul
O propunere referitoare la concesiile teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace menit să pună capăt conflictului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost făcut joi, de cancelarul german Friedrich Merz. „Există o propunere de care Donald Trump nu avea cunoștință în momentul discuției telefonice pe care am …
16:20
Funcții onorifice, fără salariu: Dorin Recean și Nicu Popescu, emisarii președintei Maiei Sandu, activează benevol # Cotidianul
Emisarii speciali ai președintei Maiei Sandu, fostul premier Dorin Recean și fostul ministru de Externe Nicu Popescu, nu sunt remunerați pentru activitatea lor. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Dorian Istrati, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit acestuia, rolul de emisar special este unul „benevol” și nu presupune un …
16:00
BNM reduce rata de bază la 5% și continuă relaxarea politicii monetare: obiectivul – menținerea inflației în limitele țintei # Cotidianul
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 11 decembrie 2025, reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt până la 5,00% anual, marcând astfel o nouă etapă în relaxarea politicii monetare. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim. Totodată, au fost stabilite următoarele …
15:50
Un preot din Moldova, salvat de medicii din Iași după șapte ani de luptă cu boala. A primit un transplat de rinichi # Cotidianul
La Spitalul Clinic „Doctor C.I. Parhon” din Iași au avut loc, zilele trecute, două transplanturi renale, intervenții care au oferit pacienților aflați de ani de zile pe lista de așteptare o nouă șansă la viață. Printre beneficiari se numără și un preot de 65 de ani din Republica Moldova, originar din Bălți, scrie bzi.ro. După …
15:50
Ucraina a trimis Statelor Unite ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia # Cotidianul
Ucraina a trimis miercuri Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de a pune capăt războiului cu Rusia, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiaţi dosarului. Kievul „a trimis deja” Washingtonului noua versiune a planului de încheiere a conflictului, a declarat un oficial ucrainean cu rang înalt, fără a oferi detalii suplimentare, scrie stirileprotv.ro. …
15:00
Anatolie Nosatîi a prezentat progresele Republicii Moldova în domeniul Apărării în fața partenerilor UE și NATO # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, a prezentat evoluțiile recente ale armatei naționale și obiectivele pentru 2026 în cadrul reuniunii cu ambasadorii, atașații militari și reprezentanții structurilor UE și NATO, subliniind rolul decisiv al sprijinului extern în modernizarea domeniul Apărării. Potrivit ministrului, datorită sprijinului masiv și constant al partenerilor internaționali, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în …
14:20
Serviciul Fiscal de Stat anunță data-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale și achitarea impozitelor # Cotidianul
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că 26 decembrie 2025 reprezintă data-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale aferente lunii noiembrie și pentru achitarea mai multor impozite, atât pentru companii, cât și pentru persoanele care gestionează obligațiile financiare ale afacerilor. Autoritățile recomandă contribuabililor să respecte acest termen pentru a evita penalitățile de întârziere și problemele la încheierea …
13:40
Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală a fost lichidat. Două persoane evacuate cu semne de intoxicație # Cotidianul
Acoperișul blocului de 15 etaje de pe bulevardul Renașterii Naționale 6, cuprins de flăcări în dimineața zilei de joi, 11 decembrie, a fost lichidat, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, intervenția promptă a pompierilor a permis salvarea unei suprafețe de aproximativ 2000 m² ai clădirii aflate vizavi de Circul din Chișinău. …
13:30
Ambasada Republica Moldova la Kiev suspendă primirea cererilor de cetățenie pe termen nelimitat, odată cu intrarea în vigoare a noii legi # Cotidianul
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va sista primirea cererilor de cetățenie începând cu 23 decembrie, măsură aplicată pe termen nedeterminat ca urmare a modificărilor legislative care înăspresc procesul de acordare a cetățeniei. Menționăm că peste 4.400 de cetățeni ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data declanșării invaziei …
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, dar …
12:50
VIDEO | Valeriu Chiveri i-a transmis o scrisoare lui Vadim Krasnoselski: Nu mă aștept la o reacție pozitivă și imediată, dar prin acest mesaj transmitem dorința de a soluționa mai multe probleme # Cotidianul
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a transmis astăzi o scrisoare oficială reprezentantului politic de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, solicitând abordarea și rezolvarea mai multor probleme stringente cu care se confruntă cetățenii din regiune. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană: provocări, răspunsuri, perspective de reintegrare …
