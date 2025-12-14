Președintele Maia Sandu va efectua luni o vizită de lucru în Grecia

13:40

Hai să-mi bat niște cuie-n cap. Când au început unii să măcăne că în sistemul de justiție femeile sunt suprareprezentate li s-a dat imediat peste fălci: că e o chestie obținută în urma cursurilor și examenelor și nu este vina femeilor că sunt mai bune la învățătură decât bărbații, e o concurență liberă, cine e […] ATITUDINI | George Damian: Să nu uităm că și femeile pot duce de râpă o instituție la fel de bine ca bărbații