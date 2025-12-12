UE aprobă folosirea activelor înghețate ale Rusiei fără vot unanim pentru susținerea Ucrainei
Ziua, 12 decembrie 2025 14:20
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit joi, 11 decembrie, ca deciziile privind imobilizarea și utilizarea activelor rusești înghețate să poată fi luate prin majoritate calificată. Măsura vizează activele rusești blocate în UE ca parte a pachetelor de sancțiuni impuse după invazia Rusiei în Ucraina și are scopul de a elimina riscul ca un […]
Acum 5 minute
14:30
Opoziția a cerut audierea ministrului Agriculturii în Parlament în contextul protestelor agricultorilor. Majoritatea PAS s-a opus # Ziua
Președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov, a cerut audierea în plenul Parlamentului a ministrului agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga. El a declarat că aceasta trebuie să prezinte un raport „în fața Parlamentului, în fața oamenilor". „Datoria față de agricultori este de 3,4 miliarde de lei. Avem nevoie de claritate, ca să […]
Acum 30 minute
14:20
UE aprobă folosirea activelor înghețate ale Rusiei fără vot unanim pentru susținerea Ucrainei # Ziua
Acum o oră
13:40
ATITUDINI | George Damian: Să nu uităm că și femeile pot duce de râpă o instituție la fel de bine ca bărbații # Ziua
Hai să-mi bat niște cuie-n cap. Când au început unii să măcăne că în sistemul de justiție femeile sunt suprareprezentate li s-a dat imediat peste fălci: că e o chestie obținută în urma cursurilor și examenelor și nu este vina femeilor că sunt mai bune la învățătură decât bărbații, e o concurență liberă, cine e […]
Acum 2 ore
13:30
Trump nu participă la discuțiile cu Zelenski și liderii europeni de la Paris. „Este sătul de întâlniri de dragul întâlnirii” # Ziua
Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump nu va participa la discuțiile programate la Paris cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, precizând că liderul de la Washington este „sătul de întâlniri de dragul întâlnirii" și de lipsa unor rezultate concrete privind încheierea războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, […]
13:20
VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că a luat bani de la primării, pentru a crește finanțarea pentru instituțiile din subordine # Ziua
Mișcarea Alternativa Națională condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuză PAS că a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale, în timp ce primăriile au fost lăsate fără banii de la investițiile capitale, prevăzute pentru 2025 pentru investiţii capitale. Potrivit edilului, guvernarea a crescut suma destinată instituțiilor din subordine cu peste 2 […]
13:10
Un nou val de concedieri la Bosch România. Compania va renunța gradual la peste 500 de angajați din Timișoara # Ziua
Gigantul german Bosch a anunțat că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi de la centrul din Timișoara își vor pierde locul de muncă până în 2030. Aceste concedieri din România fac parte dintr-un plan global al grupului, care prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch Global Business Services […]
12:50
O femeie a murit la Florești, după ce mașina în care se afla a intrat în viteză într-un copac # Ziua
Viteza excesivă a făcut o victimă pe un drum din raionul Florești. Accidentul grav s-a produs în preajma orașului Ghindești, acolo unde imediat a ajuns un echipaj al Poliției locale. Inspectorii au stabilit că o mașină, condusă de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe șosea din cauza vitezei excesive. Vehiculul a […]
12:50
Majoritatea PAS a pregătit un buget de 20 de milioane de lei pentru nou creatul Centru de Management al Crizelor # Ziua
Centrul Național de Management al Crizelor, creat de Guvern în luna septembrie, va avea un buget de 20 de milioane de lei pentru anul 2026. Proiectul a fost discutat la Comisia parlamentară pentru economie și urmează să fie supus aprobării în plenul Parlamentului. Bugetul instituției nou create va fi destinat inclusiv salarizării celor 30 de […]
Acum 4 ore
12:20
Le Monde: Ucraina este gata să accepte o zonă demilitarizată în Donbas, o concesie majoră pentru a pune capăt războiului # Ziua
Ucraina este pregătită să accepte crearea unei zone demilitarizate în Donbas, o concesie majoră menită să deschidă calea către încetarea războiului cu Rusia. Informația apare în contextul negocierilor intense purtate cu Statele Unite și aliații europeni și este confirmată de consilier al șefului Biroului președintelui ucrainean, Mihailo Podoleak, într-un interviu acordat publicației Le Monde. Potrivit […]
12:00
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru. Sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, reafirmat de președintele Nikos Christodoulides # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început oficial vizita în Cipru, fiind întâmpinată cu onoruri de omologul său, Nikos Christodoulides. Vizita are loc într-un context politic important, cu doar câteva săptămâni înainte ca Cipru să preia, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Agenda vizitei include o întrevedere privată între […]
11:50
Șeful INI, Arcardie Catlabuga, soțul ministrului Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a primit grad de general din partea Maiei Sandu # Ziua
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, soțul ministrului Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor, care este echivalent cu cel de general, cel mai înalt rang din ierarhia Poliției. Documentul a intrat în vigoare la data semnării. Acordarea gradului de chestor se face exclusiv prin […]
11:30
ULTIMA ORĂ | Igor Munteanu renunță la conducerea CUB. Victor Țărnă, desemnat președinte interimar # Ziua
Igor Munteanu renunță la funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Decizia fiind aprobată de Biroul Permanent și de Consiliul Național Politic, joi, 11 decembrie, susține politicianul, într-o postare pe Facebook. Potrivit lui Munteanu, partidul are, începând de ieri, un președinte interimar. Este vorba despre Victor Țărnă, care va avea misiunea […]
Acum 6 ore
10:10
Zelenski anunță un referendum privind controlul asupra Donbasului: „La această întrebare trebuie să răspundă poporul Ucrainei” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să organizeze un referendum privind viitorul Donbasului, teritoriu pe care Kremlinul cere Kievului să îl cedeze Rusiei în cadrul unei înțelegeri de pace, cu sprijinul Statelor Unite. „La această întrebare trebuie să răspundă poporul Ucrainei. Fie în format de alegeri, fie în format de referendum, dar […]
09:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, este practic „singurul" care nu este mulțumit de planul de pace propus de Washington pentru încheierea războiului. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor la Casa Albă. „Credeam că suntem foarte aproape de un acord cu Rusia. Credeam că suntem foarte aproape de […]
08:40
Moldovenii care au depus cereri pentru compensații la energie și au fost incluși în lista beneficiarilor pot afla de azi suma ajutorului oferit # Ziua
Cetățenii moldoveni, care au depus în noiembrie cereri pentru obținerea compensațiilor la energie, pot afla de azi dacă au fost incluși în lista beneficiarilor și care este suma ajutorului oferit. Valoarea compensației este afișată în „cabinetul personal" de pe platforma compensatii.gov.md. Pentru acest sezon rece, a fost stabilită o cotă minimă de 500 de […]
Acum 24 ore
20:00
ATITUDINI | George Damian: Perspectivele pentru deschiderea negocierilor R. Moldova cu UE devin din ce în ce mai obscure și îndepărtate # Ziua
Deschiderea negocierilor de aderare a RM la UE se amână pentru la anul. De fapt discuția despre deschiderea negocierilor de aderare a RM la UE se amână pentru la anul. Reuniunea informală miniștrilor de externe UE de la Lviv s-a încheiat fără nici o concluzie pentru Republica Moldova, doar o listă de obiective pentru Ucraina. […]
19:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5,00 la sută anual. Decizia a fost luată de comitetului executiv al BNM. De asemenea, rata la creditele overnight a fost stabilită la 7,00 la sută anual, la operațiunile repo – 5,25 […]
19:00
Un director de școală a demisionat, iar alți 10 au primit mustrări, în urma fraudelor depistate la sesiunea de examene din 2025 # Ziua
Scandalurile legate de fraudele la sesiunea de examene au dus la demisia unui director de școală. Despre acest lucru anunță Ministerul Educației, care precizează că alți 10 manageri de instituții au fost sancționați disciplinar. Abaterile au fost constatate în cadrul susținerii testelor de absolvire a gimnaziilor. Potrivit Ministerului Educației și și Agenției Naționale de Evaluare, comisiile școlare de […]
18:10
CONTRASENS | Doru Petruți, în platoul ZIUA: Despre confuzia post-electorală, prin prisma sondajului IMAS # Ziua
Criza economică și incertitudinea politică și geopolitică provoacă îngrijorări tot mai accentuate printre moldoveni, arată un nou Barometru socio-politic al companiei IMAS. Pe de altă parte, deși asociază multiplele probleme cu care se confruntă cu actuala guvernare, pe care o consideră responsabilă de ceea ce se întâmplă, preferințele politice nu se schimbă, PAS rămânând de […]
17:40
„Suntem următoarea țintă a Rusiei.” Avertisment dur al secretarului general NATO, Mark Rutte, la Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, la Berlin, unul dintre cele mai ferme avertismente din ultimii ani privind amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa, afirmând că „suntem următoarea țintă a Rusiei și deja ne aflăm în pericol". „La finalul acestui prim sfert de secol, războaiele nu se mai duc la distanță. Conflictul […]
17:20
VIDEO | Escrocherii prin intermediul aplicațiilor online coordonate de nouă deținuți. Prejudiciul cauzat se ridică la 270 de mii de lei # Ziua
Nouă deținuți din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și din închisoarea de la Brănești riscă suplimentar câte opt ani de pușcărie, după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin intermediul aplicației „WhatsApp". Prejudiciul cauzat de deținuți se ridică la 270 de mii de lei. Schema a fost destructurată în urma unor percheziții […]
17:10
Islanda, a cincea ţară care boicotează Eurovision în semn de protest faţă de acceptarea participării Israelului # Ziua
Islanda nu va participa la Eurovision 2026, a anunțat miercuri postul public RUV, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a confirmat săptămâna trecută că Israelul va fi acceptat în concursul care va avea loc în mai, la Viena, transmite Reuters. Decizia EBU de a permite Israelului să participe a declanșat un val […]
16:50
Peste 30 de artiști înscriși la Selecția Națională Eurovision 2026. Audițiile live vor avea loc pe 16 decembrie # Ziua
Producătorii muzicali ai Selecției Naționale Eurovision 2026 au aprobat lista celor 34 de piese care merg în etapa audițiilor live, programată pentru 16 decembrie. În data de 7 decembrie s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor, iar Compania „Teleradio-Moldova" a analizat materialele depuse de artiștii interesați să reprezinte Republica Moldova la Concursul Eurovision Song Contest, […]
16:40
SUA și Rusia ar fi convenit asupra unui statut neutru și nealiniat pentru Ucraina. Lavrov anunță eliminarea „tuturor neînțelegerilor” cu Washingtonul # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Statele Unite și Rusia ar fi ajuns la un consens asupra statutului viitor al Ucrainei, pe care Moscova îl definește drept „neutru, nealiniat (neapartenența la alianțe militare, în special NATO n.r.) și fără arme nucleare". Afirmațiile au fost făcute în contextul negocierilor accelerate dintre administrația […]
16:20
Avocatul lui Plahotniuc neagă acuzațiile că ar tergiversa aducerea martorilor: Suntem ținta unei campanii de denigrare # Ziua
Avocatul lui Vlad Plahotniuc neagă acuzațiile din spațiul public potrivit cărora apărarea ar tergiversa aducerea martorilor în fața instanței. Lucian Rogac susține, printr-o postare pe Facebook, că aceste afirmații sunt nefondate și că martorii vor începe să fie aduși după ce se termină etapa de „citire a materialelor probatorii". Avocatul susține că acuzațiile recente fac […]
16:00
VIDEO | Trump anunță confiscarea „celui mai mare petrolier capturat vreodată” în largul Venezuelei. Prețurile la petrol au crescut imediat # Ziua
Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri că Statele Unite au preluat controlul asupra unui petrolier aflat în largul coastelor Venezuelei, într-o operațiune care marchează o escaladare majoră a presiunilor exercitate de Washington asupra regimului lui Nicolas Maduro, relatează CNN și Reuters. „După cum probabil știți, tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. […]
15:20
„Partidul Nostru” propune reducerea tarifelor pentru gaz prin eliminarea TVA pentru consumatorii casnici # Ziua
Deputații formațiunii „Partidul Nostru" propun eliminarea TVA de 8% inclus în tariful final pentru gaz. Un proiect de lege a fost înregistrat de deputații acestei formațiuni, care susțin că inițiativa ar aduce economii totale pentru consumatorii casnici de 400 de milioane de lei. Potrivit deputatului Constantin Cuiumju, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, măsura ar […]
15:10
Guvernul Bulgariei și-a anunțat demisia după săptămâni de proteste masive: „Auzi̦m vocea cetățenilor” # Ziua
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov și-a prezentat joi demisia guvernului său,
15:00
VIDEO | Noul pod peste Tisa, între România și Ucraina, a trecut testele finale. Circulația va fi deschisă la începutul anului viitor # Ziua
Lucrările la noul pod rutier peste râul Tisa, care va lega Sighetu Marmației (România) de Bila Țerkva (Ucraina), au ajuns în faza finală, odată cu încheierea testelor complexe de siguranță statică și dinamică, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu. Proiectul, cofinanțat din fonduri europene, include și construirea noului Punct […] Articolul VIDEO | Noul pod peste Tisa, între România și Ucraina, a trecut testele finale. Circulația va fi deschisă la începutul anului viitor apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
ANALIZĂ | Veaceslav Ioniță: Crearea capacităților de stocare a energiei electrice trebuie să devină o prioritate națională # Ziua
Apel public către Guvernul Republicii Moldova, Parlament, ANRE și BNM Republica Moldova trăiește astăzi, mai mult ca oricând, cu spatele la zid în ceea ce privește securitatea energetică. Războiul din Ucraina, dependența ridicată de importuri și volatilitatea extremă a prețurilor la electricitate ne arată clar: dacă nu trecem rapid la un model nou de gestionare […] Articolul ANALIZĂ | Veaceslav Ioniță: Crearea capacităților de stocare a energiei electrice trebuie să devină o prioritate națională apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:30
VIDEO | Dronele maritime ale SBU au lovit un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Vasul de 30 de milioane de dolari ar fi suferit avarii critice # Ziua
Un petrolier al „flotei din umbră” a Federației Ruse a fost avariat grav în Marea Neagră în urma unui atac al dronelor maritime ucrainene Sea Baby, relatează presa ucraineană, citând surse din SBU. Potrivit informațiilor preliminare, atacul a avut loc la sud de Feodosia, în apele Mării Negre, unde petrolierul Dashan, aflat sub pavilionul Comorelor […] Articolul VIDEO | Dronele maritime ale SBU au lovit un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Vasul de 30 de milioane de dolari ar fi suferit avarii critice apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
În Republica Moldova a fost lansată bursa de energie electrică. Prima tranzacție a avut loc în 10 decembrie # Ziua
În Republica Moldova a fost lansată, în prmieră, bursa de energie electrică, iar prima tranzacție simbolică a avut loc în data de 10 decembrie. Potrivit secretarului de stat la Ministerului Energiei, Constantin Borosan, lansarea unei piețe organizate și transparente va schimba modul în care se stabilește prețul energiei în Republica Moldova. Bursa de energie electrică […] Articolul În Republica Moldova a fost lansată bursa de energie electrică. Prima tranzacție a avut loc în 10 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Sticle cu vin moldovenesc de 3,6 milioane de lei, prezentate ca fiind din Armenia și Georgia, au ajuns prin contrabandă în SUA # Ziua
Patru companii au pus la cale o schemă de contrabandă cu vin moldovenesc în Statele Unite, pe care îl exportau cu etichete false că ar fi produs în Georgia și Armenia. Dosarul, în care sunt vizate cele patru firme și șase persoane responsabile, a fost trimis de procurorii PCCOCS în instanță. În total, în cadrul […] Articolul Sticle cu vin moldovenesc de 3,6 milioane de lei, prezentate ca fiind din Armenia și Georgia, au ajuns prin contrabandă în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Politico: Washingtonul discută ideea unei alternative la G7 – un nou format global „C5”, cu SUA, China, India, Japonia și Rusia # Ziua
Administrația americană analizează în mod informal posibilitatea creării unui nou grup internațional care ar putea înlocui influenta G7, relatează Politico, citând surse anonime din structurile guvernamentale. Conceptul, aflat în circulație la Washington, prevede formarea unui format numit „Core 5” (C5), din care ar face parte SUA, China, India, Japonia și Rusia. Un fost oficial de […] Articolul Politico: Washingtonul discută ideea unei alternative la G7 – un nou format global „C5”, cu SUA, China, India, Japonia și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
FOTO | „A iubi înseamnă a dărui”. Mitropolia Basarabiei, cu daruri din suflet pentru Centrul de plasament temporar din Bălţi # Ziua
Beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Bălți au primit miercuri, 10 decembrie, o donație consistentă de produse alimentare din partea Episcopiei de Bălți, în cadrul campaniei filantropice „A iubi înseamnă a dărui”. Acțiunea se desfășoară anual în preajma Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități. Vizita la Centrul de plasament a fost […] Articolul FOTO | „A iubi înseamnă a dărui”. Mitropolia Basarabiei, cu daruri din suflet pentru Centrul de plasament temporar din Bălţi apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
WSJ: SUA au propus reluarea livrărilor de energie rusească către Europa în cadrul unui acord de pace. Planul prevede reintegrarea economică a Moscovei # Ziua
Statele Unite au sugerat partenerilor europeni că Rusia ar putea fi readusă în economia globală după încheierea războiului, inclusiv prin reluarea livrărilor de energie rusească către Europa Occidentală. Propunerile au fost transmise sub forma unor anexe la planul de pace prezentat de Washington, scrie The Wall Street Journal, citând surse informate, relatează The Moscow Times. […] Articolul WSJ: SUA au propus reluarea livrărilor de energie rusească către Europa în cadrul unui acord de pace. Planul prevede reintegrarea economică a Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre nimicirea unui lot de peste 10 tone de margarină contaminată. Lotul de margarină neconform a fost reținut și supus prelucrării la o fabrică de procesare a uleiurilor uzate. „Motivul nimicirii lotului este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat […] Articolul VIDEO | ANSA anunță despre nimicirea unui lot de peste 10 tone de margarină contaminată apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
La vârsta de 94 de ani, s-a stins din viață redutabilul lingvist Anatol Eremia, autor a zeci de lucrări despre onomastica și toponimia românească # Ziua
Redutabilul lingvist și specialist în onomastica și toponimia românească, Anatol Eremia, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani. Anunțul a fost făcut de Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” al USM. Anatol Eremia s-a născut la 3 iulie 1931, în orașul Cahul, într-o familie de intelectuali. A absolvit școala medie nr. […] Articolul La vârsta de 94 de ani, s-a stins din viață redutabilul lingvist Anatol Eremia, autor a zeci de lucrări despre onomastica și toponimia românească apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Zelenski ia în considerare variante legale de organizare a alegerilor în condiții de război: „Aștept ca deputații să vină cu propriile lor soluții” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o discuție detaliată cu deputații din Rada Supremă privind posibilitatea organizării alegerilor în condițiile regimului de lege marțială. Șeful statului a subliniat că se așteaptă ca parlamentarii să prezinte propriile viziuni și soluții pentru acest proces complex. „Astăzi am vorbit concret cu reprezentanții Radei Supreme. […] Articolul Zelenski ia în considerare variante legale de organizare a alegerilor în condiții de război: „Aștept ca deputații să vină cu propriile lor soluții” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
IGSU anunță că a reușit salvarea blocului cuprins de flăcări de pe bulevardul Renașterii din Chișinău # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că a reușit stingerea incendiului izbucnit pe acoperișul unui bloc de pe bulevardul Renașterii Naționale. Potrivit pompierilor, în urma intervenției a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m². În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru […] Articolul IGSU anunță că a reușit salvarea blocului cuprins de flăcări de pe bulevardul Renașterii din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Lovitură neașteptată pentru Rusia. SBU a atacat o platformă petrolieră strategică din Marea Caspică. Peste 20 de sonde au fost oprite # Ziua
Forțele speciale ale Centrului „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski” din Marea Caspică, una dintre cele mai importante instalații energetice ale Rusiei în regiune. Surse din serviciile speciale ucrainene au confirmat pentru TSN.ua că este prima lovitură din istorie asupra infrastructurii petroliere și gazeifere […] Articolul Lovitură neașteptată pentru Rusia. SBU a atacat o platformă petrolieră strategică din Marea Caspică. Peste 20 de sonde au fost oprite apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Ala Nemerenco recunoaște că acordarea „Ordinului Republicii” a fost și un bilet de adio transmis de PAS: Dacă vine o distincție e semn de plecare # Ziua
Ala Nemerenco, fost ministru al Sănătății, susține că nu se aștepta să fie exclusă din noua echipă guvernamentală, mai ales că, spune ea, a avut o contribuție la victoria PAS în alegerile parlamentare. Fostul demnitar subliniază că nu a primit explicații directe nici de la PAS, nici de la Președinție, însă și-a dat seama că […] Articolul Ala Nemerenco recunoaște că acordarea „Ordinului Republicii” a fost și un bilet de adio transmis de PAS: Dacă vine o distincție e semn de plecare apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Mii de oameni au cerut în stradă demisia guvernului de la Sofia. Proteste masive în peste 30 de orașe din Bulgaria # Ziua
Mii de bulgari au ieșit în stradă miercuri seara în peste 30 de orașe din țară, cerând demisia cabinetului de miniștri, condiții mai bune de trai și de muncă, precum și o schimbare profundă în modul de guvernare. Manifestațiile au fost declanșate de nemulțumirile față de proiectul de buget și de politicile executivului. La Plovdiv, […] Articolul VIDEO | Mii de oameni au cerut în stradă demisia guvernului de la Sofia. Proteste masive în peste 30 de orașe din Bulgaria apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Nouă echipaje ale IGSU, implicate în stingerea incendiului de la blocul de lângă Circ. Au luat foc membranele bituminoase de pe acoperiș # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că nouă echipaje au fost trimise pentru stingerea incendiului de pe acoperișul unui bloc nou de pe bd. Renașterii din Capitală, în preajma Circului. IGSU susține că la etajul al 15-lea s-au aprins membranele bituminoase de pe acoperiș. La fața locului a fost creată o celulă de intervenție. […] Articolul Nouă echipaje ale IGSU, implicate în stingerea incendiului de la blocul de lângă Circ. Au luat foc membranele bituminoase de pe acoperiș apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Rugă pentru eroi în inima Bucovinei. Mănăstirea Putna îi va pomeni duminică pe românii din Cernăuți căzuți în războiul din Ucraina # Ziua
O slujbă de pomenire dedicată celor aproximativ 300 de soldați de etnie română din regiunea Cernăuți, morți sau dispăruți pe frontul din Ucraina va avea loc duminică, 14 decembrie, la Mănăstirea Putna a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Serviciul divin va începe începând la ora 12:30, anunță așezământul monahal, într-o postare pe Facebook. Evenimentul este […] Articolul Rugă pentru eroi în inima Bucovinei. Mănăstirea Putna îi va pomeni duminică pe românii din Cernăuți căzuți în războiul din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Aproape 200 de zboruri anulate și întârziate pe aeroporturile din Moscova în urma unui atac masiv cu drone # Ziua
Aeroporturile din Moscova au fost puternic afectate în noaptea de 11 decembrie, după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, în decurs de peste șapte ore, la apropierea de oraș au fost doborâte 36 de drone, iar echipele de intervenție lucrează la locurile unde au căzut […] Articolul Aproape 200 de zboruri anulate și întârziate pe aeroporturile din Moscova în urma unui atac masiv cu drone apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni cer un acord de pace: „Zelenski trebuie să fie realist” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri seară, de la Casa Albă, că „82% dintre cetățenii ucraineni cer un acord de pace”, afirmând că liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, „trebuie să fie realist” în privința negocierilor și a organizării de alegeri. Trump a invocat rezultatele unui sondaj recent, potrivit căruia marea majoritate a populației […] Articolul Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni cer un acord de pace: „Zelenski trebuie să fie realist” apare prima dată în ZIUA.md.
10 decembrie 2025
21:10
Încă o victorie în instanță. Biserica din Ghidighici, trecută anterior la Mitropolia Basarabiei, câștigă procesul în fața Mitropoliei Moldovei # Ziua
Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie importantă în instanț. Judecătoria Chișinău a respins astăzi cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei împotriva Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, care în noiembrie 2023 a decis să părăsească jurisdicția acesteia și să revină la Biserica Ortodoxă Română. Potrivit avocatului Iulian Rusanovschi, Mitropolia […] Articolul Încă o victorie în instanță. Biserica din Ghidighici, trecută anterior la Mitropolia Basarabiei, câștigă procesul în fața Mitropoliei Moldovei apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. România și Republica Moldova obțin o nouă recunoaștere internațională # Ziua
România și R. Moldova obțin o nouă recunoaștere culturală internațională, după ce cobza, împreună cu cunoștințele, tehnicile, deprinderile și muzica tradițională asociate acestui instrument emblematic, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului […] Articolul Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. România și Republica Moldova obțin o nouă recunoaștere internațională apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Cetățenii moldovenii care revin din străinătate vor fi scutiți și în 2026 de taxele de import pentru bunuri, inclusiv vehicule # Ziua
Cetățenii moldoveni care vor decide să revină permanent în Republica Moldova din străinătate vor fi scutiți și în 2026 de taxele de import pentru bunurile personale și pentru un vehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an. Astfel, până în 31 decembrie 2026, de privilegii vor putea beneficia […] Articolul Cetățenii moldovenii care revin din străinătate vor fi scutiți și în 2026 de taxele de import pentru bunuri, inclusiv vehicule apare prima dată în ZIUA.md.
