Zelenski continuă turneul diplomatic. După Paris, ajunge la Berlin pentru coordonare cu liderii europeni

10:00

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că nouă echipaje au fost trimise pentru stingerea incendiului de pe acoperișul unui bloc nou de pe bd. Renașterii din Capitală, în preajma Circului. IGSU susține că la etajul al 15-lea s-au aprins membranele bituminoase de pe acoperiș. La fața locului a fost creată o celulă de intervenție.